Kétségek övezik Macron kinevezést: lezajlott a leendő francia jegybankelnök meghallgatása

Emmanuel Moulin, Emmanuel Macron francia elnök jelöltje a francia jegybank élére, szerdai parlamenti meghallgatásán biztosította a szenátorokat arról, hogy képes lesz függetlenül irányítani az intézményt.

Moulin, aki korábban Macron kabinetfőnökeként dolgozott, a szenátus előtt kijelentette: meggyőződése, hogy függetlenül tudja majd vezetni a 226 éves központi bankot.

Hozzátette, hogy

mindezt az értékálló valuta és egy erős, stabil gazdaság szolgálatában teszi.

A francia jegybank elnökeként helyet kapna az Európai Központi Bank Kormányzótanácsában. Emellett ő felelne a francia bankrendszer felügyeletéért is.

A volt bankár és pénzügyminisztériumi tisztségviselő gazdaságpolitikai tapasztalatait senki sem vitatja. Ennek ellenére a kinevezés körül komoly aggályok merültek fel a Macrontól való függetlenségét illetően. Az ellenzék megakadályozhatja a folyamatot, amennyiben a parlamenti szavazáson a voksok több mint hatvan százalékát összegyűjti a jelölt ellen.

Forrás: Reuters

