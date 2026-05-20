Visszafordult a forint, fontos szintre érkezett

Erősödni kezdett a forint a délutáni kereskedésben. Az euró jegyzése ismét a 362-es szint alá süllyedt, miközben a reggeli gyengülés nagy részét ledolgozta a magyar deviza.
Egyelőre sehova
A reggeli gyengülés után egyelőre megnyugodott a forintpiac: az első elmozdulást követően már nem nagyon ment tovább az árfolyam.
Az euró jegyzése a kora délelőtti órákban 362 fölé emelkedett, ezt követően azonban már nem történt újabb érdemi gyengülés, az EUR/HUF kurzus továbbra is a 362-es szint közelében mozog.
Kétségek övezik Macron kinevezést: lezajlott a leendő francia jegybankelnök meghallgatása
Emmanuel Moulin, Emmanuel Macron francia elnök jelöltje a francia jegybank élére, szerdai parlamenti meghallgatásán biztosította a szenátorokat arról, hogy képes lesz függetlenül irányítani az intézményt.
Figyelmeztetést küldött az ING: veszélyes zónába kerülhet a forint
Az ING szerint továbbra is "egyedi pályán mozog a forint" az áprilisi választások óta, ugyanakkor
a nemzetközi piaci trendek hatása már a magyar devizán is kezd érződni
- emelik ki.
A bank elemzői úgy látják, hogy a választásokat követően a piac nagyrészt már beárazta a várható fejleményeket, emiatt pedig némi kifulladás látszik a forinteszközök körül. Bár az ING továbbra is optimista Magyarországgal kapcsolatban, a befektetők egy része profitrealizálásba kezdhet, és ennek első számú terepe szerintük éppen a forint lehet, tekintettel arra, hogy jelentős long pozíciók épültek ki a HUF-eszközökben.
A képet tovább árnyalja, hogy a Magyar Nemzeti Bank az utóbbi időszakban enyhébb hangnemet ütött meg, ami csökkentheti a forint kamatelőnyéből fakadó vonzerőt.
Ébredezik a forint
A forint szerda reggelt minimális gyengüléssel kezdi a tegnapi naphoz képest:
-
EUR/HUF: 362
-
USD/HUF: 312
Inog a forint: sok múlhat Trumpon és a közel-keleti híreken múlhat
Kedden feszült hangulat uralkodott a nemzetközi devizapiacokon: a befektetők egyszerre figyelték az iráni–amerikai konfliktus fejleményeit, az olajárak mozgását és az amerikai kamatvárakozásokat. Bár Donald Trump hétfőn még felfüggesztette az Irán elleni tervezett támadást, ami átmenetileg enyhítette a piaci félelmeket, a nap folyamán ismét romlott a hangulat, miután a tűzszüneti tárgyalásokkal kapcsolatban újabb bizonytalanságok jelentek meg.
A Brent olaj ára ugyan visszacsúszott 110 dollár közelébe, de a piac továbbra is attól tart, hogy
a közel-keleti helyzet újabb inflációs hullámot indíthat el.
Emiatt a befektetők egyre nagyobb eséllyel áraznak újabb Fed-kamatemelést: a határidős piac már közel 37 százalékos valószínűséget ad egy decemberi szigorításnak.
A forint kedden nap elején még stabilan tartotta magát, később azonban fokozatosan gyengülni kezdett. Az euró árfolyama délután már a 363-as szintig emelkedett, míg a dollár 313 forint fölé kapaszkodott, ami több egységnyi napon belüli gyengülést jelentett a magyar deviza számára. A nemzetközi kockázatkerülés különösen érzékenyen érintette a feltörekvő piaci devizákat, így a forintot is.
A hazai befektetők közben továbbra is figyelik az új magyar kormány gazdaságpolitikai lépéseit, az uniós forrásokkal kapcsolatos tárgyalásokat, valamint az esetleges költségvetési és gazdasági bejelentéseket is, amelyek rövid távon a forint megítélésére is hatással lehetnek.
A szerdai kereskedésben továbbra is a geopolitikai hírek, az olajpiaci mozgások, a dollár ereje és a nemzetközi kockázati hangulat mozgathatja leginkább a devizapiacokat. A forint árfolyamának alakulását folyamatosan követjük.
A forint és a devizapiacok tegnapi napjáról bővebben:
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
153 százalékkal is többet érhet ez a részvény – Itt a három ok, amiért nagy durranás lehet
Itt egy különleges lehetőség.
Megvan, mi semmisítheti meg Trump és von der Leyen korszakbontó paktumát
Hajnalig tanácskoztak az egyezség végleges záradékairól.
MNB: fékeznek a lakásárak, már idén rengeteg új átadás jöhet
Hatalmas ugrást hozott az Otthon Start.
Bűntett gyanúja merült fel, rendőrségi ügy lett a BYD szegedi beruházásából
Környezetkárosítás miatt indult nyomozás.
Megjött a döntés: így változik holnap a benzin ára
Megjöttek a friss adatok.
Váratlan hátraarcot vett Oroszország egyik legnagyobb ellensége - Lazítanak a bénító szankciókon
Az olajválság miatt lépni kellett.
Az EU elkezdta felhalmozni azokat a nyersanyagokat, amik nélkül pillanatok alatt megbénulna az ipar
A lépés elsődleges célja a Kínától való függőség csökkentése a kritikus nyersanyagok piacán.
Vörös riasztást adott ki a NATO-tagállam – Bunkerekbe vonult az ország vezetése
Kimenekítették az elnököt, a miniszterelnököt és a házelnököt is.
Életbiztosítás vagy megtakarítás? A kérdés, amin a családod jövője múlhat
Sokakban felmerül a kérdés: vajon nem lenne egyszerűbb és "kifizetődőbb" a biztosítási díjat inkább félretenni, és saját megtakarításból gondoskodni a család biztonságáról? Első rá
Amazon-értékesítés Európában
Az Amazon marketplace-en keresztüli értékesítés ma már gyors, kényelmes és látszólag egyszerű növekedési lehetőség. Egy magyar vagy régiós vállalkozás néhány kattintással, akár az Eu
Fenntarthatatlan lehet a forint erősödése, már mindenki felült a vonatra
A piac történelmi fordulatot áraz Magyarországon, a forint új korszakba léphet, a magyar gazdaság mozgástere pedig jelentősen kitágulhat az EU-s forrásokkal. A hazai ingatlanpiac már... The pos
Értetlenül állunk a kamatemelési várakozások előtt
A múlt hibái kísértenek az EKB-nál: jelenleg kamatemelést áraznak az euróövezeten, pedig szerintünk kamatvágásra, de legalábbis kivárásra van szükség. A magas energiaárak és lassuló gaz
Vételi szándéknyilatkozat és foglaló átvételi elismervény: jogi tudnivalók és tipikus hibák
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Vételi szándéknyilatkozat és foglaló átvételi elismervény: jogi tudnivalók és tipikus hibák Megvan az álomlakás, a család is rábólintott, és s
Veszélyben a reggeli kávénk? A klímaváltozás potenciális hatásai a kávé elérhetőségére és árára
Az ültetvényektől a csészéig: így formálja át az éghajlatváltozás a kávépiacot.
Európai védelmi scaleupok: ki keres igazából a ReArm Europe 800 milliárd euróján?
A ReArm Europe és a NATO új védelmi vállalásai nemcsak a klasszikus hadiipari szereplőknek adhatnak lendületet. A következő kérdés az, hogy az európai AI-vezérelt védelmi scaleupok képesek-e
Magyarország középen ragadt az egyenlőtlenségi rangsorban
A BB tengely országai között továbbra is látványosak a jövedelmi különbségek. Miközben a régió egészében csökkent az egyenlőtlenség az elmúlt tíz évben, a szlovák és... The post Magy
Vége az ingatlanárak vágtatásának, de mi jön most?
A vásárlók ennek biztosan örülnek.
Miért ment valójában Trump Pekingbe? És elérte a célját?
Kínán a világ szeme.
Jelentett az OTP: mikor mehet 50 ezer fölé az árfolyam?
A Checklistben az OTP gyorsjelentése és a magyar szállodapiac helyzete.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Lépj ki a hazai piac keretei közül, és fedezd fel, hogyan fektethetsz be a globális tőzsdéken tudatosan és magabiztosan.