Magához tért a forint a délelőtti hullámvasút után
Deviza

Szerda délután nagyot erősödött a forint az euróval és a dollárral szemben, előbbi jegyzése 360, utóbbié 310 forint alá süllyedt. A mozgások hátterében vélhetően a közel-keleti háborúból érkező kedvező hírek álltak. Mivel az iráni béketárgyalásokkal kapcsolatos remények csökkentették a menedékeszközök iránti keresletet, az amerikai dollár hathetes csúcsa alá süllyedt. Ezzel párhuzamosan az ausztrál dollár a váratlanul megemelkedő munkanélküliségi ráta hatására gyengült. A nap folyamán több hír is komoly fordulatot hozott a magyar fizetőeszköz árfolyamában: a várakozásoknál gyengébb európai gazdasági kilátások és az iráni béketárgyalások akadozása gyengülést hozott a forint árfolyamában, bár a két esemény között egy 2 egységnyi korrekció is megvalósult.
Megkongatták a vészharangot: vörös zóna fenyeget az olaj piacán

A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) vezetője arra figyelmeztetett, hogy a globális olajpiac akár már júliusban vagy augusztusban kritikus helyzetbe kerülhet, ha a Hormuzi-szoros továbbra is zárva marad, és nem érkezik új közel-keleti kínálat a piacra - írta a Cnbc.

Csorog lefelé a forint árfolyama

A délelőtti kilengések után az elmúlt percekben normalizálódott a helyzet a devizapiacon, az euró és a dollár árfolyama is a tegnap este látott szintek közelébe mérséklődött. Előbbi most 359,8, utóbbi 309,9 forintba kerül a devizapiacon.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Ismét gyengül a forint

Továbbra sem enged Irán a dúsított urán kérdésében - megint messzebb kerülhettünk a háború lezárásától. A kedvezőtlen hírekre a forint árfolyama is jól láthatóan reagált: az euró jegyzése mostanra 360,3, a dolláré 310,3 forintig emelkedett.

Parancsot adott Irán legfőbb vezére: úgy néz ki, borulnak a béketárgyalások

Irán legfelsőbb vezetője utasítást adott az ország vezetőinek arra, hogy mindenképp akadályozzák meg, hogy az ország dúsított uránkészlete külföldre kerüljön - tudta meg a Reuters.

Mekkora csapást mér a csapongó Trump az amerikai gazdaságra?

Amióta Donald Trump múlt év januárjában hivatalba lépett, Amerika gazdasága továbbra is a fejlett világ irigységének tárgya. 2025-ben, miközben Nagy-Britannia, Franciaország és Japán éves GDP-növekedése 1% körül alakult, Németország pedig lényegében stagnált, az amerikai kibocsátás 2,1%-kal bővült.

Csak a kormányváltás és a brüsszeli jóindulat mentette meg Magyarországot az uniós kalodától

A magyar költségvetés helyzete érdemben romlott az elmúlt hónapokban, így az Európai Bizottság az uniós túlzottdeficit-eljárás alatt álló országok egyik legkockázatosabb eseteként kezeli Magyarországot – derül ki az Európai Bizottság csütörtökön kiadott tavaszi előrejelzéséből. A jelentés világossá tette, hogy a hiány- és adósságpálya is kedvezőtlen irányba mozdult el Magyarországon és más tagállamokban is. Ez különösen nehéz örökséget hagy Orbán Viktor miniszterelnök kormányától Magyar Péter kabinetjére, azon belül is Kármán András pénzügyminiszterre, akinek egyszerre kellene javítania a költségvetési mutatókat és a gazdaságpolitikai hitelességet, és közben beindítani a gazdasági növekedést.

Rövid távon itt lehet a forint menetelésének a vége

A választások óta jelentősen erősödött a forint az euróval szemben, rövid távon nem számítunk további jelentős felértékelődésre – mondták az Erste Bank elemzői csütörtöki sajtóeseményükön. A bank szakértői szerint vannak olyan tényezők, melyek később új erőt adhatnak a forintnak. A gazdasági kilátások kapcsán az elemzők úgy vélik, hogy kicsit gyorsulhat a növekedés, az inflációs kockázatok viszont továbbra is jelen vannak.

Amilyen gyorsan jött, olyan gyorsan ment is a forintgyengülés

A délelőtti látványos gyengülés után gyorsan visszakapaszkodott a forint. Az euró árfolyama korábban már a 367-es szint közelében járt, a dollár pedig 311 fölé emelkedett, azóta azonban a magyar deviza ismét erősödni tudott a főbb devizákkal szemben.

Jelenleg az árjegyzések

  • 309 a dollár ellenében és
  • 359 az euróval szemben.
Kamatcsökkentés idehaza, miközben a világ újra inflációs parában van?

Az MNB hitelességet kell, hogy építsen, ezért nem lehet túl engedékeny. De a hozamgörbe alakulása mégis arra enged következtetni, hogy több kamatcsökkentés is beleférhet idén, még akkor is, ha a csehek, lengyelek esetleg emelnének, az EKB pedig minden bizonnyal szigorítani fog. Egyszerűen túl magasnak tűnik már a magyar nominális alapkamat szintje, mivel az egy korábbi gazdaságpolitikai rezsim magasabb kockázati felárához igazodik. A tér lefelé azonban nem végtelen: a hazai gazdaságpolitika előtt nehéz feladatok állnak, az euróbevezetés piacok által már részben beárazott menetrendje pedig nagyon gyorsnak tűnik, miközben évtizedes hozamcsúcsok dőlnek a világ államkötvény piacain.

Gyengülni kezdett

Látványos gyengülésbe kapcsolt a forint a csütörtöki kereskedésben. Az euró árfolyama már a 367-es szint közelében mozog, miközben a dollár jegyzése 311 fölé emelkedett, vagyis mindkét fontos devizával szemben érdemben veszített értékéből a magyar fizetőeszköz.

A forint szempontjából emellett továbbra is fontos tényező az MNB kamatpályájával kapcsolatos piaci árazás. Az elmúlt hetek erős forintteljesítménye után sok befektető jelentős forintpozíciókat építhetett ki, így egy romló nemzetközi hangulatban a profitrealizálás is gyorsíthatja a gyengülést. A piac most azt figyeli, hogy a mostani elmozdulás átmeneti korrekció marad-e, vagy tartósabb trendforduló kezd kialakulni.

Nagy a baj Párizsban, mélyrepülésben a gazdaság

A májusi flash beszerzési menedzserindex (BMI) adatai éles kettősséget rajzoltak ki az eurozóna két motorja között: Franciaországban mindhárom mutató mélyrepülésbe kezdett és messze elmaradt a várakozásoktól, miközben Németországban a feldolgozóipari gyengeség mellett a szolgáltatószektor enyhe javulása stabilizációt sejtet. A számok az EKB további lazítása mellett szóló érveket erősítik, és rövid távon az eurót is nyomás alá helyezhetik.

Közelebb került az USA és Irán a megegyezéshez, a forint is meglovagolhatja a geopolitikai fordulatot

Nagyot erősödött szerda délután a forint az euróval és a dollárral szemben is, miután a közel-keleti háborúból kedvező hírek érkeztek. Az euró jegyzése 360, a dolláré pedig 310 forint alá süllyedt, ezeket a szinteket pedig ma reggel is tartja a hazai fizetőeszköz.

Az amerikai dollár eközben hathetes csúcsa közelében stabilizálódott a szerdai visszaesést követően.

A korrekciót Donald Trump amerikai elnök szerdai bejelentése váltotta ki, amiben közölte, hogy a Teheránnal folytatott tárgyalások a végső szakaszba léptek.

Beindult az esés az olajpiacon

Ugyanakkor további csapásokkal fenyegetett arra az esetre, ha Irán nem egyezik bele a megállapodásba. A dollárindex, amely az amerikai deviza értékét hat főbb valutával szemben méri, 99,161 ponton állt. Ez elmarad a szerdai 99,472-es értéktől, amely április 7. óta a legmagasabb szint volt.

A menedékeszközökbe áramló tőke irányt váltott az iráni konfliktussal kapcsolatos pozitív hírek hatására

- írta Joseph Capurso, a Commonwealth Bank of Australia devizapiaci vezetője.

Hozzátette ugyanakkor, hogy nem lepné meg, ha Trump a katonai eszkalációt választaná tárgyalási pozíciójának erősítése érdekében.

A dollár jegyzése a jennel szemben 158,99-en állt, miután szerdán nyolc kereskedési nap után először gyengült a japán devizához képest. A jen erősödését a Bank of Japan igazgatótanácsi tagja, Koeda Dzsunko csütörtöki felszólalása is támogatta. A döntéshozó kijelentette, hogy a jegybanknak folytatnia kell a kamatemelési ciklust, mivel a maginfláció már a kétszázalékos cél környékén jár.

Az ausztrál dollár 0,3 százalékos gyengülést követően 0,7129 dollárra esett a zöldhasúval szemben.

Ennek hátterében az Ausztrál Statisztikai Hivatal adatai állnak, amelyek szerint a munkanélküliségi ráta 4,5 százalékra emelkedett. Ez 2021 óta a legmagasabb érték, egyúttal meghaladja az elemzők által várt 4,3 százalékot is. A meglepetésszerű adat nyomán a piacon mérsékelték a Reserve Bank of Australia (RBA) idei kamatemeléseire vonatkozó várakozásokat.

Ryan Wells, a Westpac közgazdásza szerint az adatok megerősítették azt az elképzelést, hogy az RBA júniusban szünetet tart a kamatemelési ciklusban. Ugyanakkor hozzátette, a jegybank számára továbbra is az infláció letörése a legsürgetőbb feladat. Az energiaár-sokk begyűrűzésének mértékétől függően így a későbbiekben várhatóan újraindul a monetáris szigorítás. A devizapiacokon az euró 1,1623 dolláron stagnált, a brit font 1,3432 dolláron állt, míg a bitcoin 78 020 dollár körül mozgott.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Valdis Dombrovskis: az Európai Bizottság teljes támogatást nyújt Magyarországnak az átállásban

Magyarország új kormánya konstruktívabb fejezetet nyitott a Brüsszellel való kapcsolatában azzal, hogy újra napirendre tűzte az euró bevezetését, ismét tárgyal az Európai Bizottsággal a befagyasztott uniós forrásokról és együttműködőbb álláspontot jelez olyan kérdésekben, mint Ukrajna támogatása, az Oroszországgal szembeni szankciók. Valamint a közös valuta bevezetése felé tett hiteles lépésekhez továbbra is éveken át tartó fegyelmezett felkészülésre, az ERM II-be való belépésre, tartós költségvetési konszolidációra és a maastrichti kritériumok teljesítésére lenne szükség – mondta a Portfolio-nak adott interjújában Valdis Dombrovskis európai biztos. Szerinte biztatók a kilátások, hogy Magyarország hozzáférhessen a felfüggesztett uniós források jelentős részéhez, ha az új kormány teljesíti a jogállamisággal, az audit- és kontrollrendszerekkel kapcsolatos vállalásait. Hozzátette, hogy ezek a források érdemi támogatást jelenthetnének a gazdasági növekedés és a költségvetés számára is. Dombrovskis arról is beszélt, hogy az euró bevezetése javíthatná a makrogazdasági stabilitást, erősíthetné a befektetői bizalmat, és mélyíthetné Magyarország beágyazódását az európai értékláncokba, ugyanakkor figyelmeztetett: a jelenlegi geopolitikai sokkok stagflációs kockázatokat okoznak Európában, a kormányoknak pedig széles körű fosszilisenergia-támogatások vagy a belső piacot tovább széttöredező nemzeti túlszabályozás helyett átmeneti és célzott intézkedésekkel kellene válaszolniuk.

