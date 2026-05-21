Nagyot rántottak a forinton, aztán jött a fordulat

Rövid távon itt lehet a forint menetelésének a vége
A választások óta jelentősen erősödött a forint az euróval szemben, rövid távon nem számítunk további jelentős felértékelődésre – mondták az Erste Bank elemzői csütörtöki sajtóeseményükön. A bank szakértői szerint vannak olyan tényezők, melyek később új erőt adhatnak a forintnak. A gazdasági kilátások kapcsán az elemzők úgy vélik, hogy kicsit gyorsulhat a növekedés, az inflációs kockázatok viszont továbbra is jelen vannak.
Amilyen gyorsan jött, olyan gyorsan ment is a forintgyengülés
A délelőtti látványos gyengülés után gyorsan visszakapaszkodott a forint. Az euró árfolyama korábban már a 367-es szint közelében járt, a dollár pedig 311 fölé emelkedett, azóta azonban a magyar deviza ismét erősödni tudott a főbb devizákkal szemben.
Jelenleg az árjegyzések
- 309 a dollár ellenében és
- 359 az euróval szemben.
Gyengülni kezdett
Látványos gyengülésbe kapcsolt a forint a csütörtöki kereskedésben. Az euró árfolyama már a 367-es szint közelében mozog, miközben a dollár jegyzése 311 fölé emelkedett, vagyis mindkét fontos devizával szemben érdemben veszített értékéből a magyar fizetőeszköz.
A forint szempontjából emellett továbbra is fontos tényező az MNB kamatpályájával kapcsolatos piaci árazás. Az elmúlt hetek erős forintteljesítménye után sok befektető jelentős forintpozíciókat építhetett ki, így egy romló nemzetközi hangulatban a profitrealizálás is gyorsíthatja a gyengülést. A piac most azt figyeli, hogy a mostani elmozdulás átmeneti korrekció marad-e, vagy tartósabb trendforduló kezd kialakulni.
Nagy a baj Párizsban, mélyrepülésben a gazdaság
A májusi flash beszerzési menedzserindex (BMI) adatai éles kettősséget rajzoltak ki az eurozóna két motorja között: Franciaországban mindhárom mutató mélyrepülésbe kezdett és messze elmaradt a várakozásoktól, miközben Németországban a feldolgozóipari gyengeség mellett a szolgáltatószektor enyhe javulása stabilizációt sejtet. A számok az EKB további lazítása mellett szóló érveket erősítik, és rövid távon az eurót is nyomás alá helyezhetik.
Közelebb került az USA és Irán a megegyezéshez, a forint is meglovagolhatja a geopolitikai fordulatot
Nagyot erősödött szerda délután a forint az euróval és a dollárral szemben is, miután a közel-keleti háborúból kedvező hírek érkeztek. Az euró jegyzése 360, a dolláré pedig 310 forint alá süllyedt, ezeket a szinteket pedig ma reggel is tartja a hazai fizetőeszköz.
Az amerikai dollár eközben hathetes csúcsa közelében stabilizálódott a szerdai visszaesést követően.
A korrekciót Donald Trump amerikai elnök szerdai bejelentése váltotta ki, amiben közölte, hogy a Teheránnal folytatott tárgyalások a végső szakaszba léptek.
Ugyanakkor további csapásokkal fenyegetett arra az esetre, ha Irán nem egyezik bele a megállapodásba. A dollárindex, amely az amerikai deviza értékét hat főbb valutával szemben méri, 99,161 ponton állt. Ez elmarad a szerdai 99,472-es értéktől, amely április 7. óta a legmagasabb szint volt.
A menedékeszközökbe áramló tőke irányt váltott az iráni konfliktussal kapcsolatos pozitív hírek hatására
- írta Joseph Capurso, a Commonwealth Bank of Australia devizapiaci vezetője.
Hozzátette ugyanakkor, hogy nem lepné meg, ha Trump a katonai eszkalációt választaná tárgyalási pozíciójának erősítése érdekében.
A dollár jegyzése a jennel szemben 158,99-en állt, miután szerdán nyolc kereskedési nap után először gyengült a japán devizához képest. A jen erősödését a Bank of Japan igazgatótanácsi tagja, Koeda Dzsunko csütörtöki felszólalása is támogatta. A döntéshozó kijelentette, hogy a jegybanknak folytatnia kell a kamatemelési ciklust, mivel a maginfláció már a kétszázalékos cél környékén jár.
Az ausztrál dollár 0,3 százalékos gyengülést követően 0,7129 dollárra esett a zöldhasúval szemben.
Ennek hátterében az Ausztrál Statisztikai Hivatal adatai állnak, amelyek szerint a munkanélküliségi ráta 4,5 százalékra emelkedett. Ez 2021 óta a legmagasabb érték, egyúttal meghaladja az elemzők által várt 4,3 százalékot is. A meglepetésszerű adat nyomán a piacon mérsékelték a Reserve Bank of Australia (RBA) idei kamatemeléseire vonatkozó várakozásokat.
Ryan Wells, a Westpac közgazdásza szerint az adatok megerősítették azt az elképzelést, hogy az RBA júniusban szünetet tart a kamatemelési ciklusban. Ugyanakkor hozzátette, a jegybank számára továbbra is az infláció letörése a legsürgetőbb feladat. Az energiaár-sokk begyűrűzésének mértékétől függően így a későbbiekben várhatóan újraindul a monetáris szigorítás. A devizapiacokon az euró 1,1623 dolláron stagnált, a brit font 1,3432 dolláron állt, míg a bitcoin 78 020 dollár körül mozgott.
Forrás: Reuters
Valdis Dombrovskis: az Európai Bizottság teljes támogatást nyújt Magyarországnak az átállásban
Magyarország új kormánya konstruktívabb fejezetet nyitott a Brüsszellel való kapcsolatában azzal, hogy újra napirendre tűzte az euró bevezetését, ismét tárgyal az Európai Bizottsággal a befagyasztott uniós forrásokról és együttműködőbb álláspontot jelez olyan kérdésekben, mint Ukrajna támogatása, az Oroszországgal szembeni szankciók. Valamint a közös valuta bevezetése felé tett hiteles lépésekhez továbbra is éveken át tartó fegyelmezett felkészülésre, az ERM II-be való belépésre, tartós költségvetési konszolidációra és a maastrichti kritériumok teljesítésére lenne szükség – mondta a Portfolio-nak adott interjújában Valdis Dombrovskis európai biztos. Szerinte biztatók a kilátások, hogy Magyarország hozzáférhessen a felfüggesztett uniós források jelentős részéhez, ha az új kormány teljesíti a jogállamisággal, az audit- és kontrollrendszerekkel kapcsolatos vállalásait. Hozzátette, hogy ezek a források érdemi támogatást jelenthetnének a gazdasági növekedés és a költségvetés számára is. Dombrovskis arról is beszélt, hogy az euró bevezetése javíthatná a makrogazdasági stabilitást, erősíthetné a befektetői bizalmat, és mélyíthetné Magyarország beágyazódását az európai értékláncokba, ugyanakkor figyelmeztetett: a jelenlegi geopolitikai sokkok stagflációs kockázatokat okoznak Európában, a kormányoknak pedig széles körű fosszilisenergia-támogatások vagy a belső piacot tovább széttöredező nemzeti túlszabályozás helyett átmeneti és célzott intézkedésekkel kellene válaszolniuk.
