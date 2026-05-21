Szokatlan mozgás a forintban!

Nagyot erősödött szerda délután a forint az euróval és a dollárral szemben is, miután a közel-keleti háborúból kedvező hírek érkeztek. Az euró jegyzése 360, a dolláré pedig 310 forint alá süllyedt, ezeket a szinteket pedig ma reggel is tartja a hazai fizetőeszköz.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Az amerikai dollár eközben hathetes csúcsa közelében stabilizálódott a szerdai visszaesést követően.

A korrekciót Donald Trump amerikai elnök szerdai bejelentése váltotta ki, amiben közölte, hogy a Teheránnal folytatott tárgyalások a végső szakaszba léptek.

Ugyanakkor további csapásokkal fenyegetett arra az esetre, ha Irán nem egyezik bele a megállapodásba. A dollárindex, amely az amerikai deviza értékét hat főbb valutával szemben méri, 99,161 ponton állt. Ez elmarad a szerdai 99,472-es értéktől, amely április 7. óta a legmagasabb szint volt.

A menedékeszközökbe áramló tőke irányt váltott az iráni konfliktussal kapcsolatos pozitív hírek hatására

- írta Joseph Capurso, a Commonwealth Bank of Australia devizapiaci vezetője.

Hozzátette ugyanakkor, hogy nem lepné meg, ha Trump a katonai eszkalációt választaná tárgyalási pozíciójának erősítése érdekében.

A dollár jegyzése a jennel szemben 158,99-en állt, miután szerdán nyolc kereskedési nap után először gyengült a japán devizához képest. A jen erősödését a Bank of Japan igazgatótanácsi tagja, Koeda Dzsunko csütörtöki felszólalása is támogatta. A döntéshozó kijelentette, hogy a jegybanknak folytatnia kell a kamatemelési ciklust, mivel a maginfláció már a kétszázalékos cél környékén jár.

Az ausztrál dollár 0,3 százalékos gyengülést követően 0,7129 dollárra esett a zöldhasúval szemben.

Ennek hátterében az Ausztrál Statisztikai Hivatal adatai állnak, amelyek szerint a munkanélküliségi ráta 4,5 százalékra emelkedett. Ez 2021 óta a legmagasabb érték, egyúttal meghaladja az elemzők által várt 4,3 százalékot is. A meglepetésszerű adat nyomán a piacon mérsékelték a Reserve Bank of Australia (RBA) idei kamatemeléseire vonatkozó várakozásokat.

Ryan Wells, a Westpac közgazdásza szerint az adatok megerősítették azt az elképzelést, hogy az RBA júniusban szünetet tart a kamatemelési ciklusban. Ugyanakkor hozzátette, a jegybank számára továbbra is az infláció letörése a legsürgetőbb feladat. Az energiaár-sokk begyűrűzésének mértékétől függően így a későbbiekben várhatóan újraindul a monetáris szigorítás. A devizapiacokon az euró 1,1623 dolláron stagnált, a brit font 1,3432 dolláron állt, míg a bitcoin 78 020 dollár körül mozgott.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images