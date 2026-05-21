Teljesen beállt az M1-es, mert a terelésre használt sávban baleset történt
Balesetek és útépítések nehezítik a közlekedést több hazai útszakaszon. Az M1-es autópályán és a 12-es főúton történt karambolok miatt komoly fennakadásokra és lezárásokra kell számítani. A 83-as és a 10-es főúton is korlátozások lassítják a haladást - írja az útinform.

Az M1-es autópályán jelentős a torlódás a Tatabánya és az M0-s autóút közötti terelésnél. A helyzetet súlyosbítja, hogy az 57-es kilométernél baleset történt.

A karambol a Budapest felé tartóknak kijelölt, átterelt belső sávban következett be.

Emiatt a forgalom teljesen megállt. Már a terelés előtt is több kilométeres kocsisor alakult ki. Aki teheti, mindenképpen válasszon másik útvonalat!

Súlyos baleset történt a 12-es főúton is. Nagymaros átkelési szakaszán, a 11-es kilométernél a hatóságok teljes útzárat rendeltek el.

A 83-as főúton, a Tétet elkerülő szakaszon szintén karambol akadályozza a közlekedést. Az 55-ös kilométernél, a Győr felé vezető oldalon jelenleg csak a belső sáv járható.

A 10-es főúton, Pilisvörösvárnál új gyalogátkelőhelyet építenek a 16-os kilométernél. A munkálatok miatt napközben, 7 és 17 óra között félpályás útlezárás van érvényben. Emellett a főút Útőrház utcai csatlakozását is lezárták. A korlátozás idején a Sirály utca felé lehet kerülni.

