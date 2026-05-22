  • Megjelenítés
FONTOS Őrült tempóban fegyverkezik Európa, de hogyan lesz ebből növekedés?
 
Portfolio signature

Bod Péter Ákos: Bivalyerős a forint, de vajon meddig?

A politikai fordulatot követő piaci eufória látványos sikert hozott: a forint szárnyal, miközben az állampapír-hozamok zuhannak. Az április 12-i kormányváltás „hájp” után azonban fontos kérdések merülnek fel. Miközben az exportőrök a hirtelen jött erősödés miatt aggódnak, az euróban megtakarítók pedig devizavagyonuk apadását kénytelenek elkönyvelni, a legfőbb kérdés mégis az: a forint tartós strukturális átárazódásának vagy csupán egy tiszavirág-életű politikai nászútnak vagyunk a tanúi? Levonulhat-e a kezdeti lelkesedés úgy, hogy a makacs fundamentumok – a stagnáló gazdaság és a költségvetési deficit – végül komoly próba elé állítják az országot? Az euróövezet felé vezető út hosszú, és bár a forint eddigi, feltörekvő piacokra jellemző extremitásait és rendkívüli volatilitását egy kiszámíthatóbb pálya válthatja fel, a jegybanki kamatnormalizáció és a gazdasági realitások még tartogatnak buktatókat. És vajon képes lesz-e a magyar fizetőeszköz levetkőzni a sérülékeny, spekulatív imázst?
Budapest Economic Forum 2026
Átalakulóban a magyar gazdaságpolitika, a választások után gyökeresen változhatnak meg a körülmények és a célok. Merre tart a magyar kormány és mivel néz szembe a nemzetközi környezetben? Ez lesz a Portfolio idei kiemelt gazdaságpolitikai konferenciájának legfontosabb témája.
Információ és jelentkezés
Ez itt az on the other hand, a portfolio vélemény rovata.
Ez itt az on the other hand, a portfolio vélemény rovata. A cikkek a szerzők véleményét tükrözik, amelyek nem feltétlenül esnek egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával. Ha hozzászólna a témához, küldje el cikkét a velemeny@portfolio.hu címre. A megjelent cikkek itt olvashatók.

Az április 12-i választás előtt, majd főleg a politikai fordulat bekövetkezte után nagyot erősödött a forint az euróhoz képest. Ezzel egyidejűleg megugrott az érdeklődés a magyar állampapírok iránt, így jelentősen csökkentek a hozamszintek, az állami költségvetésért felelős intézmények megkönnyebbülésére.

Mindkét jelenség a kormányváltáshoz kötődik. Az államadósság hozamcsökkenése ennyire eladósodott országban egyértelműen örömhír. A forinterősödés is jó jel, azonban érthetően megosztja a publikumot.

Akinek a megtakarítási portfóliójában jelentős az euró, dollár, az a nagy erősödés követően vagyona forintértékének csökkenését konstatálja. Az exportőrök körökben pedig valóban komoly alapja van aggodalomnak a hirtelen és jelentős forinterősödés miatt, különösen az olyan prognózisokról hallva, melyek szerint további felértékelődés is várható, figyelembe véve az euróátvétel napirendre kerülését.

Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!

Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!

Signature előfizetés

 
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility