Bod Péter Ákos: Bivalyerős a forint, de vajon meddig?

A politikai fordulatot követő piaci eufória látványos sikert hozott: a forint szárnyal, miközben az állampapír-hozamok zuhannak. Az április 12-i kormányváltás „hájp” után azonban fontos kérdések merülnek fel. Miközben az exportőrök a hirtelen jött erősödés miatt aggódnak, az euróban megtakarítók pedig devizavagyonuk apadását kénytelenek elkönyvelni, a legfőbb kérdés mégis az: a forint tartós strukturális átárazódásának vagy csupán egy tiszavirág-életű politikai nászútnak vagyunk a tanúi? Levonulhat-e a kezdeti lelkesedés úgy, hogy a makacs fundamentumok – a stagnáló gazdaság és a költségvetési deficit – végül komoly próba elé állítják az országot? Az euróövezet felé vezető út hosszú, és bár a forint eddigi, feltörekvő piacokra jellemző extremitásait és rendkívüli volatilitását egy kiszámíthatóbb pálya válthatja fel, a jegybanki kamatnormalizáció és a gazdasági realitások még tartogatnak buktatókat. És vajon képes lesz-e a magyar fizetőeszköz levetkőzni a sérülékeny, spekulatív imázst?

Az április 12-i választás előtt, majd főleg a politikai fordulat bekövetkezte után nagyot erősödött a forint az euróhoz képest. Ezzel egyidejűleg megugrott az érdeklődés a magyar állampapírok iránt, így jelentősen csökkentek a hozamszintek, az állami költségvetésért felelős intézmények megkönnyebbülésére.

Mindkét jelenség a kormányváltáshoz kötődik. Az államadósság hozamcsökkenése ennyire eladósodott országban egyértelműen örömhír. A forinterősödés is jó jel, azonban érthetően megosztja a publikumot.

Akinek a megtakarítási portfóliójában jelentős az euró, dollár, az a nagy erősödés követően vagyona forintértékének csökkenését konstatálja. Az exportőrök körökben pedig valóban komoly alapja van aggodalomnak a hirtelen és jelentős forinterősödés miatt, különösen az olyan prognózisokról hallva, melyek szerint további felértékelődés is várható, figyelembe véve az euróátvétel napirendre kerülését.