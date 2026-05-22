Keresi az irányt a forint

Csütörtök este erősödni tudott a forint mind az euróval, mind a dollárral szemben, miután kedvező hírek érkeztek az amerikai–iráni egyeztetésekről. Sajtóértesülések szerint a felek közel kerülhettek egy átfogó megállapodáshoz, amely azonnali tűzszünetet, a szankciók fokozatos enyhítését és a Hormuzi-szoros szabad hajózásának garantálását tartalmazhatja. A piacokat az is támogatta, hogy napközben kiszivárgott egy egyelőre nem megerősített béketerv-vázlat is.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter újságíróknak arról beszélt, hogy „biztató jelek” láthatók az Iránnal folytatott tárgyalások során. Hozzátette: Washington szerint egy diplomáciai megállapodás nehezen lenne elképzelhető abban az esetben, ha Teherán díjfizetési rendszert vezetne be a Hormuzi-szorosban. A térség kiemelt jelentőségű a globális olajszállítás szempontjából, ezért a befektetők érzékenyen reagálnak minden, a térség stabilitását érintő fejleményre.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Péntek reggelre ugyanakkor mérséklődött a forint lendülete. Az euró árfolyama 359 forint körül alakult, míg a dollár jegyzése 309 forint fölött mozgott. Az euró–dollár keresztárfolyam 1,161 környékén állt.

A befektetők figyelme pénteken elsősorban a Moody’s hitelminősítő esti felülvizsgálatára irányulhat. A piaci várakozások alapján Magyarország leminősítése jelenleg nem valószínű, részben az új kormánnyal kapcsolatos bizalom miatt.

Ugyanakkor arra sem számítanak az elemzők, hogy a negatív kilátást javítaná a hitelminősítő, mivel ehhez konkrét gazdaságpolitikai intézkedésekre lehet szükség.

Érdekes kérdés lehet az is, hogy a Moody’s milyen értékelést ad a választások utáni politikai helyzetről, illetve mennyiben látja stabilabbnak vagy kockázatosabbnak a magyar gazdasági kilátásokat az új kormány felállása után.

Makrogazdasági adatokból sem lesz hiány a hét utolsó munkanapján. Magyarországon megjelenik az első negyedéves beruházási statisztika, emellett várható a Pénzügyminisztérium részletes áprilisi államháztartási jelentése is. Nemzetközi szinten a német GDP részletes adatai, az IFO üzleti hangulatindex, valamint a Michigani Egyetem fogyasztói bizalmi mutatója is hatással lehet a pénz- és tőkepiaci hangulatra.

