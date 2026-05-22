Kis gyengüléssel indítja a pénteken a forint

Csütörtök este erősödni tudott a forint mind az euróval, mind a dollárral szemben, miután kedvező hírek érkeztek az amerikai–iráni egyeztetésekről. Sajtóértesülések szerint a felek közel kerülhettek egy átfogó megállapodáshoz, amely azonnali tűzszünetet, a szankciók fokozatos enyhítését és a Hormuzi-szoros szabad hajózásának garantálását tartalmazhatja. A piacokat az is támogatta, hogy napközben kiszivárgott egy egyelőre nem megerősített béketerv-vázlat is.
Marco Rubio amerikai külügyminiszter újságíróknak arról beszélt, hogy „biztató jelek” láthatók az Iránnal folytatott tárgyalások során. Hozzátette: Washington szerint egy diplomáciai megállapodás nehezen lenne elképzelhető abban az esetben, ha Teherán díjfizetési rendszert vezetne be a Hormuzi-szorosban. A térség kiemelt jelentőségű a globális olajszállítás szempontjából, ezért a befektetők érzékenyen reagálnak minden, a térség stabilitását érintő fejleményre.
Péntek reggelre ugyanakkor mérséklődött a forint lendülete. Az euró árfolyama 359 forint körül alakult, míg a dollár jegyzése 309 forint fölött mozgott. Az euró–dollár keresztárfolyam 1,161 környékén állt.
A befektetők figyelme pénteken elsősorban a Moody’s hitelminősítő esti felülvizsgálatára irányulhat. A piaci várakozások alapján Magyarország leminősítése jelenleg nem valószínű, részben az új kormánnyal kapcsolatos bizalom miatt.
Ugyanakkor arra sem számítanak az elemzők, hogy a negatív kilátást javítaná a hitelminősítő, mivel ehhez konkrét gazdaságpolitikai intézkedésekre lehet szükség.
Érdekes kérdés lehet az is, hogy a Moody’s milyen értékelést ad a választások utáni politikai helyzetről, illetve mennyiben látja stabilabbnak vagy kockázatosabbnak a magyar gazdasági kilátásokat az új kormány felállása után.
Makrogazdasági adatokból sem lesz hiány a hét utolsó munkanapján. Magyarországon megjelenik az első negyedéves beruházási statisztika, emellett várható a Pénzügyminisztérium részletes áprilisi államháztartási jelentése is. Nemzetközi szinten a német GDP részletes adatai, az IFO üzleti hangulatindex, valamint a Michigani Egyetem fogyasztói bizalmi mutatója is hatással lehet a pénz- és tőkepiaci hangulatra.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Őrült tempóban fegyverkezik Európa, de hogyan lesz ebből növekedés?
És mit jelent ez Magyarországnak?
Bod Péter Ákos: Bivalyerős a forint, de vajon meddig?
A Corvinus professzorának cikke.
Megoldódhat Budapest egyik zajproblémája
A lőtér nagyon hangos.
Itt a várva várt bejelentés azbeszt-ügyben
A mai bécsi tárgyalások után közvetlenül megegyzett az osztrák üzem tulajdonosával.
Megvan az újjászülető OEP új vezetője
A miniszter által megosztott fényképen még egy érdekes személy felbukkan.
Aggasztó jelentés jött: sebezhető a pénzügyi rendszer Amerikában
Közben érkezik a váltás a Fed élén.
A lakók ráhívták a rendőrséget Mick Jaggerékre, mert hangoskodtak
Van, aki szerint ez túlkapás.
Megjött a hurrikán-előrejelzés a szuper El Niño alatt
Van ahol az átlagnál gyengébb lesz, máshol erősebb.
4,4%-os lakásárcsökkenés Gazdagréten - megtörtént a hihetetlen!
Fél év alatt érezhetően mérséklődtek a lakásárak és a bérleti díjak Gazdagréten - pont azon a panelpiacon, ahol az Otthon Start program berobbanása után az árazás már-már elérte az 1,5
Magyarország 45 perccel dolgozik kevesebbet, mégis hátrébb került a mezőnyben
A heti munkaórák változása egyre pontosabban rajzolja ki, mely gazdaságok váltak termelékenyebbé a Baltikum-Balkán térségben. Az átlagos heti munkaóra első ránézésre száraz adatnak tűnhe
Az Európai Bizottság iránymutatása a nagy kockázatú MI-rendszerek osztályozásáról
Az Európai Bizottság közzétette a régóta várt iránymutatásait (egyelőre tervezetként) a nagy kockázatú MI- rendszerek MI Rendelet szerinti osztályozásáról. Az iránymutatás nyilvános k
Fenntarthatatlan lehet a forint erősödése, már mindenki felült a vonatra
A piac történelmi fordulatot áraz Magyarországon, a forint új korszakba léphet, a magyar gazdaság mozgástere pedig jelentősen kitágulhat az EU-s forrásokkal. A hazai ingatlanpiac már... The pos
Értetlenül állunk a kamatemelési várakozások előtt
A múlt hibái kísértenek az EKB-nál: jelenleg kamatemelést áraznak az euróövezeten, pedig szerintünk kamatvágásra, de legalábbis kivárásra van szükség. A magas energiaárak és lassuló gaz
Vételi szándéknyilatkozat és foglaló átvételi elismervény: jogi tudnivalók és tipikus hibák
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Vételi szándéknyilatkozat és foglaló átvételi elismervény: jogi tudnivalók és tipikus hibák Megvan az álomlakás, a család is rábólintott, és s
EUDR felkészülés és erdőirtásmentes ellátási lánc egy magyar faipari gyártóvállalatnál
Az EUDR, vagyis az EU erdőirtásmentes termékekre vonatkozó rendelete a fa- és faalapú termékeket előállító, importáló vagy exportáló vállalatok számára új szintre emeli a beszállítói
Veszélyben a reggeli kávénk? A klímaváltozás potenciális hatásai a kávé elérhetőségére és árára
Az ültetvényektől a csészéig: így formálja át az éghajlatváltozás a kávépiacot.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz
Kezdő befektető kalauz - grafikonok, megbízások
Hol találsz díjmentes grafikonrajzolókat, és mit nézz meg rajtuk? Milyen megbízástípusok vannak? Ha a cégek árbevételéről, profitjáról, eladósodottságáról szeretnél információkat találni, ezt hol találod, és mit nézz a rengeteg szám közül? Röviden összefo
Így folytak el az adófizetői százmilliárdok: megnyílhat a Tisza-kormány mozgástere
A felduzzadt államigazgatással is kezdeni kell valamit.
Repedezik a magyar állattenyésztés két tartóoszlopa, válaszút előtt a szektor
Az Alapvetés podcast eheti műsorában a magyar állattenyésztést érintő kihívásokról beszélgetünk.
Ezt a három dolgot kell most figyelni a magyar sztárpapíroknál
Mit hozhatnak a következő hónapok?