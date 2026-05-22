Mintha erőre kapna a forint
A forint pénteken az euróval szemben a 360-as, a dollárhoz viszonyítva pedig a 310-es szintet kerülgeti. A befektetők figyelme - az iráni helyzet mellett - pénteken elsősorban a Moody’s hitelminősítő esti felülvizsgálatára irányulhat. A piaci várakozások alapján Magyarország leminősítése jelenleg nem valószínű, részben az új kormánnyal kapcsolatos bizalom miatt.
Kis erősödés a forint piacán

Kezd eltávolodni a forint a 360-as szinttől, sőt minimálisan még erősödni is tudott délután. Ez 358,4-es szintet jelent.

Megint korrigált a forint

A forint délután a tegnap esti árfolyama környékén jár azután, hogy ma többször a 360-as euróárfolyamot is elérte, sőt átlépte.

Erősödik a forint

Délután 358,55-ig kapaszkodott a forint az euróval szemben.

Keresi az irányt a forint

Keresi az irányt a forint pénteken, az árfolyam 358,7 és 360,4 között mozog. Most 359,5 körül jár.

309,5 körül a dollár

A dollár árfolyama 309,5 körül jár, ez még mindig azt jelenti, hogy amerikai fizetőeszköz erősebb a forinttal szemben, mint tegnap késő este, de a 310,5-ös szintektől eltávolodott.

Korrigált a forint

Miután a forint reggel a 360-as szintet is megütötte az euróval szemben, délelőtt 358,8-ig erősödött. Ez nagyjából a tegnap esti szintje.

Itt a halvány reménysugár Európa legnagyobb gazdasága számára

A német üzleti hangulat májusban váratlanul javult. Ez derült ki az Ifo gazdaságkutató intézet pénteken közzétett felméréséből, amely halvány reménysugarat jelent Európa legnagyobb gazdasága számára.

360-hoz közelít a forint

A forint 0,9 egységgel gyengült az euróval szemben eddig, ez azt jelenti, hogy ismét a 360-as szintet ostromolja a hazai deviza.

Próbálják megfékezni a dél-koreai von gyengülését

Dél-Korea devizahatóságai pénteken szóbeli intervencióval próbálták megfékezni a von gyengülését. A lépésre azután került sor, hogy a nemzeti fizetőeszköz a dollárral szemben az április 2. óta mért leggyengébb szintre, 1519,4-re esett.

A pénzügyminisztérium és a jegybank közös nyilatkozatban figyelmeztette a piacokat. Kiemelték, hogy a von utóbbi időben tapasztalt árfolyammozgása a gazdasági fundamentumokhoz képest túlzott mértékű. A hatóságok egyúttal határozott beavatkozást ígértek arra az esetre, ha ezt szükségesnek ítélik. A tavaly december 24-i lépés óta ez volt az első szóbeli intervenció.

A figyelmeztetés hatására a von mérsékelni tudta a veszteségeit. A bejelentést követően a dollárral szembeni árfolyam 1515,5-re javult, ami 0,5 százalékos napi gyengülésnek felel meg.

(Reuters)

Váratlan hír jött Németországból

Váratlanul javult a német fogyasztói hangulat júniusra: a GfK hangulatindexe mínusz 33,1 pontról mínusz 29,8 pontra emelkedett, miközben az elemzők további romlást vártak. A javulást főként a jövedelmi várakozások erősödése és a közel-keleti konfliktus eszkalációjának elmaradása támogatta. Az inflációs aggodalmak is mérséklődtek, részben az energiaadók csökkentése nyomán. A szakértők ugyanakkor óvatosságra intenek, mivel a lakosság többsége továbbra is a gazdasági helyzet romlására számít a következő egy évben.

Kis gyengüléssel indítja a pénteket a forint

Csütörtök este erősödni tudott a forint mind az euróval, mind a dollárral szemben, miután kedvező hírek érkeztek az amerikai–iráni egyeztetésekről. Sajtóértesülések szerint a felek közel kerülhettek egy átfogó megállapodáshoz, amely azonnali tűzszünetet, a szankciók fokozatos enyhítését és a Hormuzi-szoros szabad hajózásának garantálását tartalmazhatja. A piacokat az is támogatta, hogy napközben kiszivárgott egy egyelőre nem megerősített béketerv-vázlat is.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter újságíróknak arról beszélt, hogy „biztató jelek” láthatók az Iránnal folytatott tárgyalások során. Hozzátette: Washington szerint egy diplomáciai megállapodás nehezen lenne elképzelhető abban az esetben, ha Teherán díjfizetési rendszert vezetne be a Hormuzi-szorosban. A térség kiemelt jelentőségű a globális olajszállítás szempontjából, ezért a befektetők érzékenyen reagálnak minden, a térség stabilitását érintő fejleményre.

Péntek reggelre ugyanakkor mérséklődött a forint lendülete. Az euró árfolyama 359 forint körül alakult, míg a dollár jegyzése 309 forint fölött mozgott. Az euró–dollár keresztárfolyam 1,161 környékén állt.

A befektetők figyelme pénteken elsősorban a Moody’s hitelminősítő esti felülvizsgálatára irányulhat. A piaci várakozások alapján Magyarország leminősítése jelenleg nem valószínű, részben az új kormánnyal kapcsolatos bizalom miatt.

Ugyanakkor arra sem számítanak az elemzők, hogy a negatív kilátást javítaná a hitelminősítő, mivel ehhez konkrét gazdaságpolitikai intézkedésekre lehet szükség.

Érdekes kérdés lehet az is, hogy a Moody’s milyen értékelést ad a választások utáni politikai helyzetről, illetve mennyiben látja stabilabbnak vagy kockázatosabbnak a magyar gazdasági kilátásokat az új kormány felállása után.

Makrogazdasági adatokból sem lesz hiány a hét utolsó munkanapján. Magyarországon megjelenik az első negyedéves beruházási statisztika, emellett várható a Pénzügyminisztérium részletes áprilisi államháztartási jelentése is. Nemzetközi szinten a német GDP részletes adatai, az IFO üzleti hangulatindex, valamint a Michigani Egyetem fogyasztói bizalmi mutatója is hatással lehet a pénz- és tőkepiaci hangulatra.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

