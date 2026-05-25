Japán paradoxon: ébredő jegybank, javuló mérleg, mégis történelmi mélyponton a jen

Az elmúlt évek részvénypiaci emelkedését részben a japán carry trade fűtötte. Olcsó hitel Japánból és befektetni magasabb hozam mellett máshol. A magas energiaárak azonban felboríthatják ezt a képletet, és nem lehet kizárni azt sem, hogy a következő hónapok a jegybank és a piacok harcáról fognak szólni.

A japán jen történelmi mélypont közelében jár a dollárral szemben, miközben Japán fundamentumai évek óta nem látott erősséget mutatnak. A folyó fizetési mérleg többlete a GDP 4,5 százalékára nőtt, az alapkamat 0,75 százalékon áll, ami a legmagasabb 1995 óta. A maginfláció viszont időközben 1,5%-ra csorgott le. Ennek ellenére a japán jen a dollárral szemben a 160-as lélektani szintig gyengült, és az erőteljes intervenciós lépések ellenére hetek óta e körül jár a kurzus: a piac nem árazza be a javulást.

A válasz egy része a Közel-Keleten van. Az iráni háború magasan tartja az olajárakat, és Japán a primer energia 90 százalékát importálja. A termelői infláció április-májusra közel 5 százalékra ugrott, a japán központi bank (BoJ) pedig az áprilisi ülésen 6-3 arányban szavazott a kamattartás mellett, miközben felfelé módosította az inflációs, lefelé a növekedési előrejelzést. Klasszikus stagflációs lökés.

A jent évek óta "összenyomott rugóként" emlegetik, de az iráni helyzet új dimenziót nyitott. Most három erő csap össze egyszerre: a BoJ normalizációs ciklusa, az importált infláció gyengítő hatása, és a japán pénzügyminisztérium intervenciós muníciója. Hogy ezek milyen árszinten találkoznak, az határozza meg nemcsak a jen következő 12 hónapját, hanem az egész carry-trade ökoszisztéma stabilitását.