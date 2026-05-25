Japán paradoxon: ébredő jegybank, javuló mérleg, mégis történelmi mélyponton a jen

A japán jen történelmi mélypont közelében jár a dollárral szemben, miközben Japán fundamentumai évek óta nem látott erősséget mutatnak. A folyó fizetési mérleg többlete a GDP 4,5 százalékára nőtt, az alapkamat 0,75 százalékon áll, ami a legmagasabb 1995 óta. A maginfláció viszont időközben 1,5%-ra csorgott le. Ennek ellenére a japán jen a dollárral szemben a 160-as lélektani szintig gyengült, és az erőteljes intervenciós lépések ellenére hetek óta e körül jár a kurzus: a piac nem árazza be a javulást.
A válasz egy része a Közel-Keleten van. Az iráni háború magasan tartja az olajárakat, és Japán a primer energia 90 százalékát importálja. A termelői infláció április-májusra közel 5 százalékra ugrott, a japán központi bank (BoJ) pedig az áprilisi ülésen 6-3 arányban szavazott a kamattartás mellett, miközben felfelé módosította az inflációs, lefelé a növekedési előrejelzést. Klasszikus stagflációs lökés.
A jent évek óta "összenyomott rugóként" emlegetik, de az iráni helyzet új dimenziót nyitott. Most három erő csap össze egyszerre: a BoJ normalizációs ciklusa, az importált infláció gyengítő hatása, és a japán pénzügyminisztérium intervenciós muníciója. Hogy ezek milyen árszinten találkoznak, az határozza meg nemcsak a jen következő 12 hónapját, hanem az egész carry-trade ökoszisztéma stabilitását.
Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!
Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!
Már előfizetőnk vagy? Bejelentkezés