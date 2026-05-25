Többéves csúcsok közelébe erősödött a forint
A május közepi csúcsokra erősödött a hétvégén a forint a nemzetközi tartalékdevizákkal szemben. A jelentős elmozdulás hátterében vélhetően az iráni háborúból érkező pozitív fejlemények állnak. A globális piacokat jelenleg az amerikai–iráni békemegállapodással kapcsolatos, folyamatosan változó várakozások, valamint az ehhez kötődő olajpiaci és inflációs mozgások határozzák meg. A forint árfolyamát a nemzetközi környezet mellett két hazai narratíva alakítja: az uniós forrásokról szóló tárgyalások újraindulása pozitív, míg a magas költségvetési hiány és a globális dollárerősödés negatív irányba húzza a hazai fizetőeszközt.
A 2-3 hete látott csúcsok közelébe erősödött a forint a hétvégén az euróval és a dollárral szemben. A közös európai fizetőeszköz jegyzése mostanra 356,5, a zöldhasúé pedig 306,3 forintra csökkent. Erre május 11-e, illetve május 14-e óta nem volt példa,

ami azt jelenti, hogy a forint ismét visszaerősödött az akkor megdöntött többéves csúcsok közelébe.

A magyar deviza erősödése mögött vélhetően a globális olajárak csökkenése és a nemzetközi befektetői hangulat javulása húzódik meg. Az elmúlt hetek pesszimizmusában Donald Trump amerikai elnök iráni háborúval kapcsolatos kijelentései hoztak fordulatot: az USA első embere szombaton kijelentette, hogy Washington és Teherán "nagyrészt letárgyalt" egy egyetértési nyilatkozatot. Ez a dokumentum a Hormuzi-szoros újbóli megnyitását is magában foglalja. Bár Trump hozzátette, hogy nem siet a megállapodás véglegesítésével,

a befektetők elsősorban a pozitív jelzésekre reagáltak.

Trump bejelentése ráadásul egy apró pozitív jelekből eseménysort koronázott meg, mivel a múlt héten az amerikai elnök többször is a megegyezés közelségére utalt.

A globális gazdasági kilátások viszont eközben továbbra is vegyesek, így a piacokon sem látszik egyértelmű felpattanás. Az eurózónában a beszerzésimenedzser-indexek (BMI) többéves mélypontra zuhantak, miközben az áremelkedési nyomás fokozódott. Ez komoly stagflációs kockázatot jelent az Európai Központi Bank számára. Ezzel párhuzamosan a kínai ipari termelés és a kiskereskedelmi forgalom is jócskán elmaradt a várakozásoktól. Ez ronthatja a növekedési kilátásokat, ugyanakkor növeli egy esetleges újabb pekingi gazdaságélénkítő csomag esélyét.

Magyarországon két ellentétes folyamat feszül egymásnak.

Kifejezetten kedvező hír, hogy újraindultak a tárgyalások az Európai Bizottsággal a mintegy 10,4 milliárd eurós helyreállítási alap forrásainak felszabadításáról. Ezt azonban beárnyékolja a kedvezőtlen költségvetési helyzet. Az államháztartás hiánya már április végén megközelítette a 3850 milliárd forintot, ami az éves hiánycél több mint 70 százaléka.

Ez a kettősség a globális kockázati tényezőkkel kiegészülve jelentős volatilitást okozott a forint piacán. Az euró árfolyama a múlt héten a 360 forintos szintet is érintette, mielőtt korrigált volna, míg a dollár a 309–310 forintos sávban mozgott. A hazai deviza sorsát a következő időszakban a nemzetközi hangulat és a közel-keleti fejlemények mellett a Magyar Nemzeti Bank küszöbönálló kamatdöntése fogja leginkább befolyásolni.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

