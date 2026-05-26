Megvolt a hét legfontosabb döntése - Így reagált a forint

Óvatos gyengülés
A 2 órakor megjelent kamatdöntés óta a forint mérsékelten gyengült, az euróval szembeni jegyzések a 355,20-as szintről a 356,40-es szintig emelkedtek.
A forint egyébként délben kéthetes csúcsára ért és innen fordult vissza napon belül.
Valaki már ma kamatot vágott volna az MNB-ben
A Monetáris Tanács többsége az alapkamat tartása mellett szavazott, de volt kamatcsökkentésre vonatkozó javaslat is - mondta a jegybank keddi kamatdöntő ülését követő sajtótájékoztatón Varga Mihály jegybankelnök. A szakember szerint a következő hetekben csökkenhet a bizonytalanság, amennyiben a magyar eszközök kockázati felára tartósan alacsonyabb marad, az növelheti a monetáris politika mozgásterét.
Itt az MNB Közleménye!
A mai nap az MNB változatlanul 6,25%-on tartotta az alapkamatot. A Közleményből pedig kiderül, hogy a jegybanknak egyszerre kell a gyorsan változó nemzetközi helyzeztre és a hazai folyamatokra is figyelnie. Előbbi esetében az emelkedő kamatvárakozások és az iráni konfliktus nehézségei a fontos tényezők. Hazai fronton viszont a jegybank kiemeli, hogy "a kockázati megítélés javulásának tartósságát többek között az európai uniós forrásokra, a költségvetési pályára és az eurobevezetésre vonatkozó várakozások befolyásolják." A fő üzenet változatlan: előtérben a geopolitikai kockázatok és továbbra is óvatos és türelmes monetáris politikára van szükség.
Itt az MNB friss kamatdöntése!
Az előzetes várakozásoknak megfelelően 6,25%-on tartotta az alapkamatot kedden a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa. A szakértők többsége júniusban már kamatcsökkentésre számít, így érdekes lehet a délutáni kommunikáció is.
Megy tovább a forint
Kora délután további erőre kapott a forint, egészen 355,4-ig süllyedt az euró jegyzése, ami már 0,25%-kal marad el a hétfő estitől.
Megmozdult a forint
A délelőtti semmittevés után kora délutánra megjött a forint kedve a további erősödéshez. Most 355,8-nál jár az euróval szembeni jegyzés.
Mit mond az ING?
Továbbra is 350-es euróárfolyamot várunk az év közepére, azonban az elmúlt hetek piaci folyamatai alapján az erős forint long pozícionáltság miatt már nincs jelentős tér a forint további erősödésére - írta keddi devizapiaci kommentárjában az ING Bank. Szerintük a befektetők figyelme egyre inkább a magyar állampapírok felé fordulhat, főleg akkor, ha a várakozásoknak megfelelően júniusban kamatot csökkent az MNB.
Szép csendben megint rákapcsolt a forint – Maradt még benne szufla?
Kedd reggel 357-nél járt a forint az euróval szemben, ami ugyan 0,2%-os gyengülést jelentett tegnap estéhez képest, de a péntekivel összevetve lényegesen erősebb szint. Ennek oka, hogy a pünkösdi ünnepen amíg itthon munkaszüneti nap volt, a forint mintegy 0,8%-kal erősödött az euró ellenében. Ennek oka a kedvező nemzetközi hangulat volt, Donald Trump amerikai elnök pozitívan nyilatkozott egy béke lehetőségéről Iránnal, így az euró-forint egészen 356-ig esett vissza.
Ha a következő napokban további pozitív hírek érkeznek, akkor akár a néhány hete látott 354,2 körüli négyéves csúcsot is támadhatja a magyar deviza.
Vagyis lehet még szufla a forintban, de ehhez az kellene, hogy beigazolódjanak az optimista várakozások a közel-keleti háború lezárásával kapcsolatban. Itthon a befektetők elsősorban az MNB kamatdöntő ülésére figyelnek, a szakértők többsége nem számít a 6,25%-os alapkamat változtatására, viszont a jegybanki kommunikáció tartogathat izgalmakat, mivel elkezdhetik előkészíteni a júniusi kamatcsökkentést.
Az euró-dollár árfolyam kicsivel 1,16 felett jár azok után, hogy tegnap a háborús hírek hatására gyengült a dollár. Amennyiben sikerül Trumpnak tető alá hozni a békét, akkor további euróerősödés jöhet a következő napokban, elsősorban a háborúval kapcsolatos tárgyalásokra figyelhet a piac.
