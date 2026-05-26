Szép csendben megint rákapcsolt a forint – Maradt még benne szufla?

Kedd reggel 357-nél járt a forint az euróval szemben, ami ugyan 0,2%-os gyengülést jelentett tegnap estéhez képest, de a péntekivel összevetve lényegesen erősebb szint. Ennek oka, hogy a pünkösdi ünnepen amíg itthon munkaszüneti nap volt, a forint mintegy 0,8%-kal erősödött az euró ellenében. Ennek oka a kedvező nemzetközi hangulat volt, Donald Trump amerikai elnök pozitívan nyilatkozott egy béke lehetőségéről Iránnal, így az euró-forint egészen 356-ig esett vissza.

Ha a következő napokban további pozitív hírek érkeznek, akkor akár a néhány hete látott 354,2 körüli négyéves csúcsot is támadhatja a magyar deviza.

Vagyis lehet még szufla a forintban, de ehhez az kellene, hogy beigazolódjanak az optimista várakozások a közel-keleti háború lezárásával kapcsolatban. Itthon a befektetők elsősorban az MNB kamatdöntő ülésére figyelnek, a szakértők többsége nem számít a 6,25%-os alapkamat változtatására, viszont a jegybanki kommunikáció tartogathat izgalmakat, mivel elkezdhetik előkészíteni a júniusi kamatcsökkentést.

Az euró-dollár árfolyam kicsivel 1,16 felett jár azok után, hogy tegnap a háborús hírek hatására gyengült a dollár. Amennyiben sikerül Trumpnak tető alá hozni a békét, akkor további euróerősödés jöhet a következő napokban, elsősorban a háborúval kapcsolatos tárgyalásokra figyelhet a piac.

