Szűk sávban mozgott a forint kedden
Kedd délutánra kéthetes csúcsára ért a forint a főbb devizákkal szemben, majd délután érkezett a fordulat. A kamatdöntő ülést követően mérsékelt gyengülés bontakozott ki.
Szűk tartományban mozgott a forint

Az euró ma szűk sávban 355 és 357 forint között mozgott, a dollár pedig a 305-307-es tartományban.

Az euró-dollár keresztárfolyam este 1,163 körül jár.

356,3-nál jár az euró

Az euró 356,3 körül jár, ez az előző kereskedési nap végi szintnek felel meg.

306 forint felett jár a dollár

A dollár az előző kereskedési nap végi árfolyam környékén mozog este, ez 306,1-es árfolyamot jelent.

Vegyesen mozdultak az államapírpiaci hozamok

Az Államadósság Kezelő Központ közzétette a mai állampapírpiaci referenciahozamait. A tegnap megállapított értékekhez képest vegyesen mozdultak el a hozamok.

A tegnapihoz képest 9 bázisponttal került lejjebb a 3 éves lejáratú papír referenciahozama. A 3 hónapos lejáratú állampapír hozama 1 bázisponttal került feljebb.

 
Dátum Futamidő Értékpapír Hozam (%) Egynapos változás Egy hónapos változás
2026-05-26 3M D260930 5.66 0.01 -0.27
2026-05-26 6M D261223 5.7 0 -0.24
2026-05-26 12M D270428 5.61 0 -0.24
2026-05-26 3Y 2029/C 5.49 -0.09 -0.46
2026-05-26 5Y 2031/B 5.47 -0.07 -0.51
2026-05-26 10Y 2037/A 5.5 -0.07 -0.63
2026-05-26 15Y 2041/A 5.49 -0.08 -0.66
2026-05-26 20Y 2051/G 5.49 -0.08 -0.69
Adatok forrása: ÁKK.

Az egy hónappal ezelőtti referenciahozamhoz képest a 20 éves lejáratú papír referenciahozama 69 bázisponttal került lejjebb a 6 hónapos és az 1 éves lejáratú állampapír hozama 24 bázisponttal csökkent.

356 forint környékén az euró

A forint kis mértékben erősödött az euróval szemben kora estére, ez 356 körüli árfolyamot jelent.

Óvatos gyengülés

A 2 órakor megjelent kamatdöntés óta a forint mérsékelten gyengült, az euróval szembeni jegyzések a 355,20-as szintről a 356,40-es szintig emelkedtek.

A forint egyébként délben kéthetes csúcsára ért és innen fordult vissza napon belül.

Valaki már ma kamatot vágott volna az MNB-ben

A Monetáris Tanács többsége az alapkamat tartása mellett szavazott, de volt kamatcsökkentésre vonatkozó javaslat is - mondta a jegybank keddi kamatdöntő ülését követő sajtótájékoztatón Varga Mihály jegybankelnök. A szakember szerint a következő hetekben csökkenhet a bizonytalanság, amennyiben a magyar eszközök kockázati felára tartósan alacsonyabb marad, az növelheti a monetáris politika mozgásterét.

Itt az MNB Közleménye!

A mai nap az MNB változatlanul 6,25%-on tartotta az alapkamatot. A Közleményből pedig kiderül, hogy a jegybanknak egyszerre kell a gyorsan változó nemzetközi helyzeztre és a hazai folyamatokra is figyelnie. Előbbi esetében az emelkedő kamatvárakozások és az iráni konfliktus nehézségei a fontos tényezők. Hazai fronton viszont a jegybank kiemeli, hogy "a kockázati megítélés javulásának tartósságát többek között az európai uniós forrásokra, a költségvetési pályára és az eurobevezetésre vonatkozó várakozások befolyásolják." A fő üzenet változatlan: előtérben a geopolitikai kockázatok és továbbra is óvatos és türelmes monetáris politikára van szükség.

Itt az MNB friss kamatdöntése!

Az előzetes várakozásoknak megfelelően 6,25%-on tartotta az alapkamatot kedden a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa. A szakértők többsége júniusban már kamatcsökkentésre számít, így érdekes lehet a délutáni kommunikáció is.

Megy tovább a forint

Kora délután további erőre kapott a forint, egészen 355,4-ig süllyedt az euró jegyzése, ami már 0,25%-kal marad el a hétfő estitől.

Megmozdult a forint

A délelőtti semmittevés után kora délutánra megjött a forint kedve a további erősödéshez. Most 355,8-nál jár az euróval szembeni jegyzés.

Mit mond az ING?

Továbbra is 350-es euróárfolyamot várunk az év közepére, azonban az elmúlt hetek piaci folyamatai alapján az erős forint long pozícionáltság miatt már nincs jelentős tér a forint további erősödésére - írta keddi devizapiaci kommentárjában az ING Bank. Szerintük a befektetők figyelme egyre inkább a magyar állampapírok felé fordulhat, főleg akkor, ha a várakozásoknak megfelelően júniusban kamatot csökkent az MNB.

Szép csendben megint rákapcsolt a forint – Maradt még benne szufla?

Kedd reggel 357-nél járt a forint az euróval szemben, ami ugyan 0,2%-os gyengülést jelentett tegnap estéhez képest, de a péntekivel összevetve lényegesen erősebb szint. Ennek oka, hogy a pünkösdi ünnepen amíg itthon munkaszüneti nap volt, a forint mintegy 0,8%-kal erősödött az euró ellenében. Ennek oka a kedvező nemzetközi hangulat volt, Donald Trump amerikai elnök pozitívan nyilatkozott egy béke lehetőségéről Iránnal, így az euró-forint egészen 356-ig esett vissza.

Ha a következő napokban további pozitív hírek érkeznek, akkor akár a néhány hete látott 354,2 körüli négyéves csúcsot is támadhatja a magyar deviza.

Vagyis lehet még szufla a forintban, de ehhez az kellene, hogy beigazolódjanak az optimista várakozások a közel-keleti háború lezárásával kapcsolatban. Itthon a befektetők elsősorban az MNB kamatdöntő ülésére figyelnek, a szakértők többsége nem számít a 6,25%-os alapkamat változtatására, viszont a jegybanki kommunikáció tartogathat izgalmakat, mivel elkezdhetik előkészíteni a júniusi kamatcsökkentést.

Az euró-dollár árfolyam kicsivel 1,16 felett jár azok után, hogy tegnap a háborús hírek hatására gyengült a dollár. Amennyiben sikerül Trumpnak tető alá hozni a békét, akkor további euróerősödés jöhet a következő napokban, elsősorban a háborúval kapcsolatos tárgyalásokra figyelhet a piac.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

