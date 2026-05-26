Szűk sávban mozgott a forint kedden

Szűk tartományban mozgott a forint
Az euró ma szűk sávban 355 és 357 forint között mozgott, a dollár pedig a 305-307-es tartományban.
Az euró-dollár keresztárfolyam este 1,163 körül jár.
356,3-nál jár az euró
Az euró 356,3 körül jár, ez az előző kereskedési nap végi szintnek felel meg.
306 forint felett jár a dollár
A dollár az előző kereskedési nap végi árfolyam környékén mozog este, ez 306,1-es árfolyamot jelent.
Vegyesen mozdultak az államapírpiaci hozamok
Az Államadósság Kezelő Központ közzétette a mai állampapírpiaci referenciahozamait. A tegnap megállapított értékekhez képest vegyesen mozdultak el a hozamok.
A tegnapihoz képest 9 bázisponttal került lejjebb a 3 éves lejáratú papír referenciahozama. A 3 hónapos lejáratú állampapír hozama 1 bázisponttal került feljebb.
|Dátum
|Futamidő
|Értékpapír
|Hozam (%)
|Egynapos változás
|Egy hónapos változás
|2026-05-26
|3M
|D260930
|5.66
|0.01
|-0.27
|2026-05-26
|6M
|D261223
|5.7
|0
|-0.24
|2026-05-26
|12M
|D270428
|5.61
|0
|-0.24
|2026-05-26
|3Y
|2029/C
|5.49
|-0.09
|-0.46
|2026-05-26
|5Y
|2031/B
|5.47
|-0.07
|-0.51
|2026-05-26
|10Y
|2037/A
|5.5
|-0.07
|-0.63
|2026-05-26
|15Y
|2041/A
|5.49
|-0.08
|-0.66
|2026-05-26
|20Y
|2051/G
|5.49
|-0.08
|-0.69
|Adatok forrása: ÁKK.
Az egy hónappal ezelőtti referenciahozamhoz képest a 20 éves lejáratú papír referenciahozama 69 bázisponttal került lejjebb a 6 hónapos és az 1 éves lejáratú állampapír hozama 24 bázisponttal csökkent.
356 forint környékén az euró
A forint kis mértékben erősödött az euróval szemben kora estére, ez 356 körüli árfolyamot jelent.
Óvatos gyengülés
A 2 órakor megjelent kamatdöntés óta a forint mérsékelten gyengült, az euróval szembeni jegyzések a 355,20-as szintről a 356,40-es szintig emelkedtek.
A forint egyébként délben kéthetes csúcsára ért és innen fordult vissza napon belül.
Valaki már ma kamatot vágott volna az MNB-ben
A Monetáris Tanács többsége az alapkamat tartása mellett szavazott, de volt kamatcsökkentésre vonatkozó javaslat is - mondta a jegybank keddi kamatdöntő ülését követő sajtótájékoztatón Varga Mihály jegybankelnök. A szakember szerint a következő hetekben csökkenhet a bizonytalanság, amennyiben a magyar eszközök kockázati felára tartósan alacsonyabb marad, az növelheti a monetáris politika mozgásterét.
Itt az MNB Közleménye!
A mai nap az MNB változatlanul 6,25%-on tartotta az alapkamatot. A Közleményből pedig kiderül, hogy a jegybanknak egyszerre kell a gyorsan változó nemzetközi helyzeztre és a hazai folyamatokra is figyelnie. Előbbi esetében az emelkedő kamatvárakozások és az iráni konfliktus nehézségei a fontos tényezők. Hazai fronton viszont a jegybank kiemeli, hogy "a kockázati megítélés javulásának tartósságát többek között az európai uniós forrásokra, a költségvetési pályára és az eurobevezetésre vonatkozó várakozások befolyásolják." A fő üzenet változatlan: előtérben a geopolitikai kockázatok és továbbra is óvatos és türelmes monetáris politikára van szükség.
Itt az MNB friss kamatdöntése!
Az előzetes várakozásoknak megfelelően 6,25%-on tartotta az alapkamatot kedden a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa. A szakértők többsége júniusban már kamatcsökkentésre számít, így érdekes lehet a délutáni kommunikáció is.
Megy tovább a forint
Kora délután további erőre kapott a forint, egészen 355,4-ig süllyedt az euró jegyzése, ami már 0,25%-kal marad el a hétfő estitől.
Megmozdult a forint
A délelőtti semmittevés után kora délutánra megjött a forint kedve a további erősödéshez. Most 355,8-nál jár az euróval szembeni jegyzés.
Mit mond az ING?
Továbbra is 350-es euróárfolyamot várunk az év közepére, azonban az elmúlt hetek piaci folyamatai alapján az erős forint long pozícionáltság miatt már nincs jelentős tér a forint további erősödésére - írta keddi devizapiaci kommentárjában az ING Bank. Szerintük a befektetők figyelme egyre inkább a magyar állampapírok felé fordulhat, főleg akkor, ha a várakozásoknak megfelelően júniusban kamatot csökkent az MNB.
Szép csendben megint rákapcsolt a forint – Maradt még benne szufla?
Kedd reggel 357-nél járt a forint az euróval szemben, ami ugyan 0,2%-os gyengülést jelentett tegnap estéhez képest, de a péntekivel összevetve lényegesen erősebb szint. Ennek oka, hogy a pünkösdi ünnepen amíg itthon munkaszüneti nap volt, a forint mintegy 0,8%-kal erősödött az euró ellenében. Ennek oka a kedvező nemzetközi hangulat volt, Donald Trump amerikai elnök pozitívan nyilatkozott egy béke lehetőségéről Iránnal, így az euró-forint egészen 356-ig esett vissza.
Ha a következő napokban további pozitív hírek érkeznek, akkor akár a néhány hete látott 354,2 körüli négyéves csúcsot is támadhatja a magyar deviza.
Vagyis lehet még szufla a forintban, de ehhez az kellene, hogy beigazolódjanak az optimista várakozások a közel-keleti háború lezárásával kapcsolatban. Itthon a befektetők elsősorban az MNB kamatdöntő ülésére figyelnek, a szakértők többsége nem számít a 6,25%-os alapkamat változtatására, viszont a jegybanki kommunikáció tartogathat izgalmakat, mivel elkezdhetik előkészíteni a júniusi kamatcsökkentést.
Az euró-dollár árfolyam kicsivel 1,16 felett jár azok után, hogy tegnap a háborús hírek hatására gyengült a dollár. Amennyiben sikerül Trumpnak tető alá hozni a békét, akkor további euróerősödés jöhet a következő napokban, elsősorban a háborúval kapcsolatos tárgyalásokra figyelhet a piac.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Szinte teljesen eltűnt a cigaretta egy országból, de ebben egy másik termék segített
Csak itt legális a snüssz.
Félelmetes tempóban terjed a halálos vírus, Trump drasztikus lépést tett
Felpörgetik a szűrést is a reptereken.
Óriási hibát követett el a Starbucks: dühöngő vásárlók zúzzák össze a termékeiket
Bocsánatot kértek és leváltották az anyacég vezetőjét.
35 fok Nagy-Britanniában? Elképesztő kánikula tombol
Nyoma sincs a borongós brit időjárásnak.
Magyar Péter felmentette Orbán Viktor bizalmi emberét
Holnapi nappal hatályos.
Drasztikus lépésre készül több uniós tagállam
Vadászhatóvá tennék a kárókatonát,
Egy éve nyelte el a víz a parajdi sóbányát - Most keményen odaszóltak a hatóságoknak
Nincsenek felelősök egyelőre.
Az új magyar luxus: Miért csúszik ki a középosztály kezéből a saját otthon álma?
Látszólag minden rendben van. Van egy stabil, jól fizető állásod, időnként belefér egy éttermi vacsora, nyáron eljuttok nyaralni, és hó végén is marad valami a számládon. Ám amikor megnyi
Napelemes energiatárolók áfája: egyenes vagy fordított adózás?
A napelemes energiatárolók áfája egyre fontosabb kérdéssé válik a megújuló energia beruházásoknál, különösen akkor, ha a naperőműhöz kapcsolódó energiatároló-rendszer számlázása s
50 millió forintos bírság a Mediaworks-nek a Tisza-szimpatizánsok adatainak közzététele miatt
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) 2026. május 26-án közzétett határozatában 50 millió forint összegű adatvédelmi bírságot szabott ki a Mediaworks Hungary Zrt.-v
Nagyszerű Emberiség: XIV. Leó pápa első enciklikája "az emberi személy megóvásáról" az MI korában
XIV. Leó pápa már többször jelét adta, hogy kiemelt figyelmet fordít a mesterséges intelligencia jelentette kihívásokra, az emberi méltóság, az igazságosság és munka védelmére. Ez tükrö
Ciklusok és megatrendek helyett az adatok mutatják jobban a nyertes iparágakat
A szektorrotáció logikusnak tűnik a jövő győztes iparágának keresésekor, de a múltbeli adatok nem igazolják egyértelműen a működését, a gazdasági ciklusok pontos időzítése pedig még..
Húsz év alatt sem lett rugalmasabb a régió munkaerőpiaca, Magyarországon is csak kicsit javult a helyzet
A részmunkaidő húsz éve nem tud gyökeret verni a BB tengely országaiban. Észtország az egyetlen ország, ahol érdemi szerkezeti változás történt, Magyarországon a részmunkaidő továbbra...
Mindent összeszedtünk, amit egy vállalkozónak fontos az elemzők, tudósok áprilisi munkáiból - Indul új rovatunk, a Vállalkozói Mozaik
A gazdasági elemzések lényegét foglalja össze vállalkozók számára új rovatunk, a Vállakozói Mozaik. Egybegyűjtjük és összefoglaljuk, a vezető elemző intézetek és tudományos műhelyeine
Utolértük Svájcot
Kihúzzuk a botot a küllők közül. Kezdjük az elején. Az 1989-es rendszerváltás óta kilenc darab kormányt láttunk. Pontosabban kilenc darab pocsék kormányt. Az elmúlt tizenhat... The post Utol
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz
Így kezdj bele a tőzsdei grafikonelemzésbe!
Online előadásunk megmutatja, hogyan válhat a technikai elemzés a magabiztos és tudatos tőzsdei döntések egyik legerősebb eszközévé.
Magyar Péter átírná egy egész térség jövőjét: mutatjuk a terveket – Összejöhet a hatalmas fordulat?
Mire juthat a négy muskétás?
Órákra leállt Kelenföld és a fél ország: nem a kigyulladt mozdony a legnagyobb baj
És a nyár még csak most jön.
Budakeszi garázsból indult, ma már Amerikában is kapható a magyar szörp
A Portfolio Business podcastban Galajda Péterrel, a Mayer alapító-ügyvezetőjével beszélgettünk.