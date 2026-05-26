Újabb politikai válság miatt égeti a devizatartalékát Törökország

A török jegybank devizatartalékai egyetlen hét alatt 8,5 milliárd dollárral csökkentek, miután a legnagyobb ellenzéki párt vezetését érintő bírósági döntés politikai válságot robbantott ki az országban.

Banki források szerint

a jegybank a múlt héten összesen 7 milliárd dollár értékben adott el devizát.

A tranzakciók túlnyomó része csütörtökön zajlott le. Ezen a napon egy bíróság érvénytelenítette a legnagyobb ellenzéki erő, a Köztársasági Néppárt (CHP) 2023-as tisztújító kongresszusának és pártelnökválasztásának eredményét. A döntést követően a jegybank egyetlen nap alatt 3 milliárd dollárnyi devizát értékesített a piacon.

A török központi bank bruttó devizatartaléka ezzel 160 milliárd dollárra esett vissza. A nettó devizatartalék pedig 5 milliárd dolláros csökkenést követően 47 milliárd dollárra mérséklődött.

A jegybank nem kívánta kommentálni a piaci értesüléseket.

Forrás: Reuters

