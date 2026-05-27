Hirtelen belevettek a forintba

Kiszivárgott: Irán megkapta az új tűzszüneti tervet Washingtontól
Az iráni állami televízió jelentése szerint Teherán megkapta az Egyesült Államokkal kötendő szándéknyilatkozat nem hivatalos tervezetét - írja a Reuters.
Megy tovább a forint
A forint 354-ig erősödött az euróval szemben, miután az iráni állami televízió szerint megvan az USA-val kötendő egyetértési memorandum kezdeti, nem hivatalos keretének tervezete.
Kapaszkodik a forint
Kora délután 354,7-ig kapaszkodott a forint az euróval szemben.
Utoljára május 11-én láttunk ilyen erős árfolyamot.
Lassan csorog lefelé a forint
Az euróval szemben 355 alá erősödött az árfolyam, míg a dollárral szemben 305 alatt a magyar fizetőeszköz árfolyama.
Oldalazik a forint
Nem változott érdemben a vezető globális tartalékvaluták árfolyama az elmúlt percekben. Az euróval szemben 355,0-nél, a dollárral szemben 304,9-nél jár most a kurzus.
355 felé közelít az euró árfolyama
Enyhe erősödésben van a mai nap a forint, az euró jegyzése most 355,2, a dolláré 305,1 forint.
Megnyílt az út a magyar kamatvágás előtt, de a forint nem remegett meg
Szerda reggel 356 körül mozog az euró/forint kurzus, ami nem jelent érdemi változást a tegnap este kialakult szintekhez képest.
A dollárral szemben 305,5 körül mozog a forint árfolyama.
A forintot az sem rengette meg, hogy kedden kiderült, hogy a Magyar Nemzeti Bank (MNB) már a kamatvágáson is elgondolkodott. "A jegybank megnyitotta annak lehetőségét, hogy a júniusi kamatdöntő ülésen komolyan szóba kerüljön a kamatvágás, amennyiben a külső inflációs kockázatok a következő hetekben mérséklődnek, illetve az országspecifikus kedvező folyamatok (kockázati felár csökkenése, erős forint) tartósan fennmaradnak" - írta elemzésében az Equilor.
Az OTP Bank szakértői azt emelik ki, hogy az MNB sajtóközleménye és a sajtótájékoztató hangneme megengedőbb volt a korábbiaknál és arra utalt, hogy az alacsony infláció, a csökkenő országkockázati prémium és az erős forint
növelte a monetáris politika mozgásterét a kamatok csökkentésére.
Emiatt Varga Mihály MNB-elnök sajtótájékoztatója alatt az állampapírhozamok további 10 bázispontot közelítő mértékben csökkentek.
"Ma is a közel-keleti konfliktus hírei mozgathatják a piacokat. Az Egyesült Államok és Irán jelenleg egy szándéknyilatkozaton dolgoznak, de az iráni atomprogrammal és a szankciókkal kapcsolatos szövegezési viták miatt a megállapodás megkötése elakadt" - írta az OTP.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
