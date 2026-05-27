Japán jegybankelnök: az olajársokk soha nem csak olajársokk

Kazuo Ueda, a japán jegybank elnöke éberségre szólított fel az olajár-emelkedés inflációs hatásait illetően, ám konkrét jelzést nem adott a június 16-i kamatdöntésről. A kormányzó szerint Japán éppen egy "ötödik olajársokkot" él át, miközben a piacok már mintegy 75 százalékos eséllyel árazzák a negyed százalékpontos kamatemelést. A gyenge jen tovább erősíti az importárak nyomását, miközben a deviza idén átlagosan 157,59-es szinten mozgott a dollárral szemben.

Kazuo Ueda, a japán jegybank elnöke kiemelte, hogy éberen kell figyelni az olajár-emelkedés hatását az alapinflációs trendre, ugyanakkor nem adott egyértelmű utalást arra, hogy ez a folyamat miként befolyásolhatja a következő havi kamatdöntés kimenetelét.

"Japán tapasztalatai azt mutatják, hogy az olajársokkok soha nem csak olajársokkok.

Az egész inflációs rezsim próbatételei", mondta Ueda szerdán egy kétnapos tokiói nemzetközi banki konferenciát megnyitó beszédében. A kormányzó az 1970-es évekig visszamenően áttekintette az olajársokkok hatásait, és megjegyezte: "valójában az ötödik olajársokkal nézünk szembe."

Az éves konferencia szokásos protokolljának megfelelően a kormányzó tartózkodott bármilyen nyílt jelzéstől a monetáris politika várható irányát illetően. Mindazonáltal a magas olajárak hatásai miatti aggodalom tükreként Ueda megjegyzései várhatóan erősítik a piaci spekulációt a kamatemelés esélyeiről a június 16-i ülésen.

"A határvonal az átmeneti és a tartós infláció között nem mechanikus", mondta Ueda. "Egy átmeneti sokk tartóssá válhat, ha megváltoztatja a béreket, a várakozásokat és az árazási magatartást."

Az overnight swap piaci árazás szerint

a kereskedők mintegy 75 százalékos valószínűséget látnak a következő havi negyed százalékpontos kamatemelésre.

Masahiro Kihara, a Mizuho Financial Group Inc. vezérigazgatója szerdán azt javasolta, hogy egy nagyobb mértékű kamatemelés akár jobb is lehetne a kötvénypiac számára.

A közel-keleti konfliktus kitörését követően Ueda többször hangsúlyozta, hogy a jegybanknak figyelnie kell a felfelé mutató inflációs kockázatokra, mivel a japán vállalati magatartás változásának jelei mutatkoznak: a cégek egyre kényelmesebben hárítják át a növekvő bemeneti költségeket a fogyasztókra áremelések formájában.

"A kiindulási feltételek óriási jelentőséggel bírnak", amikor egy olajársokk lecsap, mondta Ueda. "Ha az inflációs várakozások már magasak és a bérek gyorsulnak, akkor a másodkörös hatások kockázata nagy."

Ueda emellett kitért a gyenge jen szerepére is, amely felerősítette az Oroszország 2022-es ukrajnai inváziója nyomán Japánt ért sokkot.

"Az energia- és élelmiszerárak emelkedtek, a globális ellátási láncok megzavarodtak, Oroszország ukrajnai inváziója pedig fokozta a nyomást a nyersanyagokon", mondta Ueda. "Japán számára a jen leértékelődése tovább erősítette az importárak emelkedését."

A megjegyzés olyan időszakban hangzik el, amikor a jen jelentősen gyengébb szinteken áll, mint akkor volt. A japán deviza szerda reggel Tokióban 159,22 körüli árfolyamon forgott a dollárral szemben, miközben 2026-ban eddig átlagosan 157,59-en mozgott. 2022-ben a teljes éves átlag 131,55 volt a dollárral szemben.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ