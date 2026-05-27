Kapaszkodik a forint

Szerda reggel 356 körül mozog az euró/forint kurzus, ami nem jelent érdemi változást a tegnap este kialakult szintekhez képest.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollárral szemben 305,5 körül mozog a forint árfolyama.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A forintot az sem rengette meg, hogy kedden kiderült, hogy a Magyar Nemzeti Bank (MNB) már a kamatvágáson is elgondolkodott. "A jegybank megnyitotta annak lehetőségét, hogy a júniusi kamatdöntő ülésen komolyan szóba kerüljön a kamatvágás, amennyiben a külső inflációs kockázatok a következő hetekben mérséklődnek, illetve az országspecifikus kedvező folyamatok (kockázati felár csökkenése, erős forint) tartósan fennmaradnak" - írta elemzésében az Equilor.

Az OTP Bank szakértői azt emelik ki, hogy az MNB sajtóközleménye és a sajtótájékoztató hangneme megengedőbb volt a korábbiaknál és arra utalt, hogy az alacsony infláció, a csökkenő országkockázati prémium és az erős forint

növelte a monetáris politika mozgásterét a kamatok csökkentésére.

Emiatt Varga Mihály MNB-elnök sajtótájékoztatója alatt az állampapírhozamok további 10 bázispontot közelítő mértékben csökkentek.

"Ma is a közel-keleti konfliktus hírei mozgathatják a piacokat. Az Egyesült Államok és Irán jelenleg egy szándéknyilatkozaton dolgoznak, de az iráni atomprogrammal és a szankciókkal kapcsolatos szövegezési viták miatt a megállapodás megkötése elakadt" - írta az OTP.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images