Kapaszkodik a forint
Kora délután 354,7-ig kapaszkodott a forint az euróval szemben.
Utoljára május 11-én láttunk ilyen erős árfolyamot.
Lassan csorog lefelé a forint
Az euróval szemben 355 alá erősödött az árfolyam, míg a dollárral szemben 305 alatt a magyar fizetőeszköz árfolyama.
Oldalazik a forint
Nem változott érdemben a vezető globális tartalékvaluták árfolyama az elmúlt percekben. Az euróval szemben 355,0-nél, a dollárral szemben 304,9-nél jár most a kurzus.
355 felé közelít az euró árfolyama
Enyhe erősödésben van a mai nap a forint, az euró jegyzése most 355,2, a dolláré 305,1 forint.
Megnyílt az út a magyar kamatvágás előtt, de a forint nem remegett meg
Szerda reggel 356 körül mozog az euró/forint kurzus, ami nem jelent érdemi változást a tegnap este kialakult szintekhez képest.
A dollárral szemben 305,5 körül mozog a forint árfolyama.
A forintot az sem rengette meg, hogy kedden kiderült, hogy a Magyar Nemzeti Bank (MNB) már a kamatvágáson is elgondolkodott. "A jegybank megnyitotta annak lehetőségét, hogy a júniusi kamatdöntő ülésen komolyan szóba kerüljön a kamatvágás, amennyiben a külső inflációs kockázatok a következő hetekben mérséklődnek, illetve az országspecifikus kedvező folyamatok (kockázati felár csökkenése, erős forint) tartósan fennmaradnak" - írta elemzésében az Equilor.
Az OTP Bank szakértői azt emelik ki, hogy az MNB sajtóközleménye és a sajtótájékoztató hangneme megengedőbb volt a korábbiaknál és arra utalt, hogy az alacsony infláció, a csökkenő országkockázati prémium és az erős forint
növelte a monetáris politika mozgásterét a kamatok csökkentésére.
Emiatt Varga Mihály MNB-elnök sajtótájékoztatója alatt az állampapírhozamok további 10 bázispontot közelítő mértékben csökkentek.
"Ma is a közel-keleti konfliktus hírei mozgathatják a piacokat. Az Egyesült Államok és Irán jelenleg egy szándéknyilatkozaton dolgoznak, de az iráni atomprogrammal és a szankciókkal kapcsolatos szövegezési viták miatt a megállapodás megkötése elakadt" - írta az OTP.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Tarr Zoltán: házkutatást tartott a NAV a minisztérium irodáiban
És a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelőnél.
Megjött a döntés: így változik holnap a benzin ára
Megjöttek a friss adatok.
Kapitány Istvánnak üzent a vezető: szükség van egy API-szabvány bevezetésére
Nagyon gyorsan felejtsük el az Excelt.
Volodimir Zelenszkij kiadta az utasítást: kiderült, mikor érhet véget az ukrajnai háború
Ennek a dátumnak sokan nem fognak örülni.
Ásványolaj-szennyezettség miatt kellett visszahívni egy rizst
Senki ne fogyassza el!
Elindulhatnak a Mol tiszaújvárosi üzemének helyreállításához szükséges munkálatok
Múlt héten történt a baleset.
Súlyos jelzés: azonnal lépniük kell a bankoknak a mesterséges intelligencia miatt
Nem akárki szólalt meg.
Az elektromos vezetékek melletti növényzet kezelésében is részt vesz az AI
A digitalizáció az alap.
Életbiztosítás vagy balesetbiztosítás? Mi a különbség?
Két biztosítás, két cél - melyikre van szükséged? Sokan összekeverik a két fogalmat - pedig az életbiztosítás és a balesetbiztosítás egészen más helyzetekben nyújt védelmet. Mutatjuk, mi
Támogasd a bankárainkat egy szavazattal!
Két kategóriában is tudsz ránk szavazni "Az Év Klasszis Privátbanki Szolgáltatója" díjátadón. Első alkalommal hirdeti meg a Privátbankár.hu a "Az Év Klasszis Privátbanki Szolgáltatója
50 millió forintos bírság a Mediaworks-nek a Tisza-szimpatizánsok adatainak közzététele miatt
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) 2026. május 26-án közzétett határozatában 50 millió forint összegű adatvédelmi bírságot szabott ki a Mediaworks Hungary Zrt.-v
Napelemes energiatárolók áfája: egyenes vagy fordított adózás?
A napelemes energiatárolók áfája egyre fontosabb kérdéssé válik a megújuló energia beruházásoknál, különösen akkor, ha a naperőműhöz kapcsolódó energiatároló-rendszer számlázása s
Nagyszerű Emberiség: XIV. Leó pápa első enciklikája "az emberi személy megóvásáról" az MI korában
XIV. Leó pápa már többször jelét adta, hogy kiemelt figyelmet fordít a mesterséges intelligencia jelentette kihívásokra, az emberi méltóság, az igazságosság és munka védelmére. Ez tükrö
Ciklusok és megatrendek helyett az adatok mutatják jobban a nyertes iparágakat
A szektorrotáció logikusnak tűnik a jövő győztes iparágának keresésekor, de a múltbeli adatok nem igazolják egyértelműen a működését, a gazdasági ciklusok pontos időzítése pedig még..
Húsz év alatt sem lett rugalmasabb a régió munkaerőpiaca, Magyarországon is csak kicsit javult a helyzet
A részmunkaidő húsz éve nem tud gyökeret verni a BB tengely országaiban. Észtország az egyetlen ország, ahol érdemi szerkezeti változás történt, Magyarországon a részmunkaidő továbbra...
Mindent összeszedtünk, amit egy vállalkozónak fontos az elemzők, tudósok áprilisi munkáiból - Indul új rovatunk, a Vállalkozói Mozaik
A gazdasági elemzések lényegét foglalja össze vállalkozók számára új rovatunk, a Vállakozói Mozaik. Egybegyűjtjük és összefoglaljuk, a vezető elemző intézetek és tudományos műhelyeine
Villanyszámla kisokos: a rejtett tételek, amik megdobhatják a végösszeget
Tudni kell olvasni a sorok között.
Magyar Péter átírná egy egész térség jövőjét: mutatjuk a terveket – Összejöhet a hatalmas fordulat?
Mire juthat a négy muskétás?
Órákra leállt Kelenföld és a fél ország: nem a kigyulladt mozdony a legnagyobb baj
És a nyár még csak most jön.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz
Így kezdj bele a tőzsdei grafikonelemzésbe!
Online előadásunk megmutatja, hogyan válhat a technikai elemzés a magabiztos és tudatos tőzsdei döntések egyik legerősebb eszközévé.