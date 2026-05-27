Kirobbanó formában az amerikai gazdaság

Az ADP heti foglalkoztatási mutatója szerint a magánszektor 35,75 ezer új álláshelyet hozott létre, elmaradva az előző heti 40,75 ezres értéktől. De ez összességében érdemi javulás az előző hónapok szinte stagnáló foglalkoztatottsági adataihoz képest.
A Redbook kiskereskedelmi forgalmi indexe éves alapon 9 százalékra erősödött a korábbi 8,1 százalékról, ami azt mutatja, hogy a fogyasztói kereslet továbbra is lendületben van.
Az ipari oldalon határozottan erős számok érkeztek. A Richmondi Fed feldolgozóipari indexe 3-ról 13-ra ugrott, a szállítási alindex pedig mínusz 2-ről 16-ra fordult, vagyis a régió gyárai érzékelhetően magasabb fokozatba kapcsoltak. A szolgáltatási bevételek mutatója szintén javult, 9-ről 14-re.
A Dallasi Fed szolgáltatási indexe mínusz 7,7 ponton továbbra is negatív tartományban maradt, ám ez érdemi javulás a korábbi mínusz 9,9-hez képest. A szolgáltatási bevételek alindex 4,3-ról 5,0-ra emelkedett, ami szintén lassú, de pozitív irányú elmozdulás.
Összességében az amerikai ipar tisztán erősödik, a fogyasztás stabilan tartja magát, miközben a munkaerőpiac szépen bővül. Ez a kombináció a piacok szempontjából kifejezetten kedvező: a gazdasági aktivitás nem omlik be, a profitkilátások erősek maradhatnak. Már csak az a nagy kérdés, hogy valóben béke lesz-e a Közel Keleten.
