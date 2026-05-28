Azonnal gyengülni kezdett a forint, kiéleződött a konfliktus, de Magyar Péter egyetlen bejelentése új tempót diktálhat

Csütörtökön a dollár erősödésével és óvatosabb piaci hangulattal indult a devizapiaci kereskedés, miután az éjszaka kiéleződött az amerikai–iráni konfliktus, és ismét előtérbe kerültek a geopolitikai kockázatok. A dollárindex közel egyhetes csúcsra emelkedett, az euró, a font és a kockázatérzékenyebb devizák egyaránt gyengültek. A forint is mínuszban nyitott, a nap folyamán a hazai foglalkoztatottsági adatok mellett az amerikai PCE-infláció és GDP-adat lehet meghatározó, miközben Magyar Péter brüsszeli tárgyalásai az uniós források szempontjából adhatnak újabb momentumot a forintnak.

A dollár erősödésével és óvatosabb piaci hangulattal indul a csütörtöki devizapiaci kereskedés, miután az éjszaka ismét kiéleződött az amerikai–iráni konfliktus. A befektetők az elmúlt napokban még a gyors rendezés esélyét árazták, a friss amerikai csapások, az iráni válaszlépések és a kuvaiti légvédelmi riasztások után azonban ismét előtérbe került a geopolitikai kockázat, az olajár-emelkedés és az ebből fakadó inflációs nyomás.

A dollárindex 0,17 százalékkal 99,464 pontig emelkedett, ami közel egyhetes csúcsot jelent.

A főbb devizapárokban ennek megfelelően a dollármozgás diktálja a reggeli irányt: az euró 0,2 százalékkal 1,1600 dollárig gyengült, a font közel 0,3 százalékkal 1,3392 dollárra esett.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A Reuters reggeli körképében arra is felhívja a figyelmet, hogy kockázatérzékenyebb devizák is nyomás alá kerültek: az ausztrál dollár 0,4 százalékos gyengüléssel 0,7111 dollárra, az új-zélandi dollár 0,3 százalékos mínuszban 0,58831 dollárra süllyedt. A mostani piaci mozgás mögött nem egyszerűen a menekülődeviza-kereslet áll,

hanem az a várakozás is, hogy az energiaárak tartósabb emelkedése mellett a Fed kevésbé tud majd a kamatcsökkentési irányba mozdulni.

A nap egyik legfontosabb nemzetközi devizapiaci figyelmeztető jele a jen további gyengülése: japán fizetőeszköz 159,610-ig esett a dollárral szemben, vagyis látótávolságba került a 160-as szint, amely múlt hónapban már japán hatósági intervenciót váltott ki.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A piac most azt figyeli, hogy a japán döntéshozók ismét hajlandók-e intervencióra, ha a dollár–jen árfolyam áttöri ezt a lélektani és politikailag is érzékeny szintet. Közben a befektetők nagyjából 70 százalékos esélyt áraznak arra, hogy a japán jegybank a június 15–16-i ülésén 25 bázisponttal kamatot emel.

A forint is gyengüléssel kezdte a napot, bár egyelőre nem beszélhetünk nagyobb elmozdulásokról.

Az euróval szemben 0,3–0,4 százalékos mínusz után 355,7 forintnál áll a jegyzés.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollár ellenében pedig a hazai fizetőeszköz nagyobb, 0,5–0,6 százalékos gyengülést mutatott, így az USD/HUF 306,6–306,7 környékén mozgott csütörtök reggel.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Ez jól mutatja, hogy a forint szempontjából ma elsősorban nem az euróoldali mozgás, hanem a dollár globális erősödése és a kockázatkerülőbb hangulat a fő nyomásforrás.

A hazai deviza szempontjából a rövid távú technikai kép továbbra sem borult fel, de a nap folyamán több olyan esemény is jön, amely gyorsíthatja az elmozdulást. Reggel a KSH foglalkoztatottsági és munkanélküliségi adatai, valamint az MNB hitelintézeti statisztikái adhatnak hazai kapaszkodót, de ezektől elmozdulás nem várható, viszont délelőtt az euróövezeti gazdasági hangulatindex és az eladói árvárakozások befolyásolhatják az euró árfolyamát.

Míg délután az amerikai adatsor lehet piacmozgató: a 14:30-kor érkező amerikai PCE-infláció, a fogyasztási és jövedelmi adatok, az új munkanélkülisegély-kérelmek, valamint az első negyedéves GDP második becslése együtt alakíthatják a Fed-kamatpályára vonatkozó várakozásokat.

A PCE-maginflációs mutató különösen fontos, mert ez a Fed által kiemelten figyelt marker.

A forintnak közben belpolitikai és uniós oldalon is lehet saját története: Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön Brüsszelben Mark Rutte NATO-főtitkárral és Bart De Wever belga miniszterelnökkel tárgyal, pénteken pedig Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével találkozik.

A látogatás egyik fő tétje az uniós források, különösen a helyreállítási alap lehívhatósága, a pozitív fejlemények pedig továbberősíthetik a forintot.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ