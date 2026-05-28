  • Megjelenítés
Közelebb lehet a béke, mint gondoltuk – erősödik a forint
Deviza

Közelebb lehet a béke, mint gondoltuk – erősödik a forint

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Csütörtökön a dollár erősödésével és óvatosabb piaci hangulattal indult a devizapiaci kereskedés, miután az éjszaka kiéleződött az amerikai–iráni konfliktus. Délután azonban fordult a kocka, miután kiszivárgott, hogy készen állhat a béketerv a háború lezárására.
Megosztás

Készen van a béketerv: már csak Donald Trump aláírása hiányzik

Az Egyesült Államok és Irán elkészített egy 60 napos memorandumot a közel-keleti harci cselekmények lezárására, már csak Donald Trump amerikai elnöknek kell aláírnia az egyezményt – tudta meg az Axios. A hírre erősödött a forint, és gyengült a dollár:

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Tovább a cikkhez
Készen van a béketerv: már csak Donald Trump aláírása hiányzik
Megosztás

Sem az amerikai, sem a magyar gazdaság nem kapott jó híreket

A ma reggeli magyar munkaerőpiaci adatok egy olyan gazdaság képét rajzolták ki, amit utolért a demográfiai hanyatlás: miközben a munkanélküliség nem változott érdemben, a foglalkoztatottság csökkent. Ennek elsődleges magyarázata az, hogy a társadalom öregedése miatt többen lépnek ki a munkaerőpiacról, mint be. Az Egyesült Államokból sem szívderítő hírek érkeztek: a 14.30-as adatdömping arra utalt, hogy az USA-t egyre erősebben fenyegeti a stagfláció réme.

Kapcsolódó cikkünk

A Covid-válság óta nem láttunk ilyet: mélyponton a foglalkoztatás, megindultak külföldre a magyarok

Gyengülő amerikai növekedés találkozik az erősödő inflációs nyomással

A negatív statisztikák publikálása azonban nem hozott nagy mozgásokat az árfolyamban:

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Gyengülő amerikai növekedés találkozik az erősödő inflációs nyomással

Az amerikai gazdaság lassulásáról árulkodik a friss adatcsomag: a Q1-es GDP 1,6%-ra módosult, a jövedelembővülés megállt, a vállalati beruházások és az építési engedélyek pedig gyengültek. Az infláció ugyanakkor egyre rosszabbul néz ki, a negyedéves árindexeket felfelé revideálták, az éves PCE 3,8%-ra gyorsult. A Fed számára ez a lehető legkényelmetlenebb kombináció, hűlő kereslet mellett túl magas árnyomás.

Tovább a cikkhez
Gyengülő amerikai növekedés találkozik az erősödő inflációs nyomással
Megosztás

Egyértelmű az irány: júniusban "biztosítási" kamatemelés jöhet az EKB-nál

Az Európai Központi Bank áprilisi ülésének nemrég közzétett jegyzőkönyve megerősíti a jegybank szigorodó monetáris politikáját. A dokumentumból kiderült, hogy egyes döntéshozók már az áprilisi ülésen sem elleneztek volna egy kamatemelést. Az elemzők szerint a júniusi ülésen szinte biztosra vehető a szigorítás - számolt be az ING Bank.

Tovább a cikkhez
Egyértelmű az irány: júniusban
Megosztás

Repülőrajt a magyar feldolgozóipari bizalomban!

Különös kettősség jellemzi a hazai ipart: miközben a vállalatvezetők körében történelmi léptékű hangulatjavulás söpört végig az áprilisi választások után, a megrendelések továbbra is alacsony szinten stagnálnak. A Kopint-Tárki legfrissebb feldolgozóipari konjunktúratesztje szerint a bizalom már megelőlegezte a jövőt, a fundamentumok azonban még váratnak magukra.

Tovább a cikkhez
Repülőrajt a magyar feldolgozóipari bizalomban!
Megosztás

Nincs forinterősödés

Továbbra is 355 felett alakul az euró árfolyama, a jegyzés most 355,4 forint.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollár árfolyam az elmúlt percekben 306 forint alá csökkent, most épp 305,9 a kurzus.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

355 alá is benézett az euró

Fél 1 körül 354,85-nél is járt az euró jegyzése, de a kurzus azóta 355,3-ig emelkedett.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

ÁKK-aukció: még mindig kapkodnak a befektetők a magyar kötvények után

Hozamcsökkenés mellett értékesített 3, 5 és 10 éves lejáratú államkötvényeket csütörtöki aukcióján az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK). Az aukciók mindegyik 300 % feletti keresleti lefedettséget hozott.

Tovább a cikkhez
ÁKK-aukció: még mindig kapkodnak a befektetők a magyar kötvények után
Megosztás

Oldalazik a forint

Lényegében nem változott a forint árfolyama az elmúlt órában:

  • az euró jegyzése továbbra is 355,4 körül, míg
  • a dolláré 306,0 forint környékén alakul.
Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Újra gyengülget a forint

A magyar deviza egyelőre nem talál erőre a geopolitikai bizonytalanságok közepette: az euróárfolyam már 355,6 fölé araszolt.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Az USD/HUF pedig 306,5 környékén táborozik.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Kapaszkodósávban a forint

A magyar deviza a reggeli gyengülés után a 355,5 forintos eurószint környékén mozog, egyelőre se erősödni nem tudni, se gyengülni nem akar.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollárhoz képest egyelőre szebben alakul az árfolyam: miután reggel 307,4-nél is mozgott, mostanra 306 alá jött vissza a kurzus.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Brüsszel kimondta: megtalálták Kína gyenge pontját, példátlan válaszcsapás jöhet

Az Európai Unió a korábbinál szélesebb körben kíván behozatali kvótákat és vámokat alkalmazni a kínai importtal szemben. Ezzel a lépéssel a vegyipar, a fémipar és a zöldtechnológiai ágazat vállalatait akarják megvédeni az olcsó kínai termékek okozta versenytől – közölte a Financial Timesszal Stéphane Séjourné versenyképességi és ipari biztos.

Tovább a cikkhez
Brüsszel kimondta: megtalálták Kína gyenge pontját, példátlan válaszcsapás jöhet
Megosztás

A Covid-válság óta nem láttunk ilyet: mélyponton a foglalkoztatás, megindultak külföldre a magyarok

Utoljára 2021 közepén láttunk olyan alacsony foglalkoztatási szintet Magyarországon, mint idén február és április között. Mindeközben rekord közelébe emelkedett az átmenetileg külföldön dolgozó honfitársaink száma.

Tovább a cikkhez
A Covid-válság óta nem láttunk ilyet: mélyponton a foglalkoztatás, megindultak külföldre a magyarok
Megosztás

Azonnal gyengülni kezdett a forint, kiéleződött a konfliktus, de Magyar Péter egyetlen bejelentése új tempót diktálhat

A dollár erősödésével és óvatosabb piaci hangulattal indul a csütörtöki devizapiaci kereskedés, miután az éjszaka ismét kiéleződött az amerikai–iráni konfliktus. A befektetők az elmúlt napokban még a gyors rendezés esélyét árazták, a friss amerikai csapások, az iráni válaszlépések és a kuvaiti légvédelmi riasztások után azonban ismét előtérbe került a geopolitikai kockázat, az olajár-emelkedés és az ebből fakadó inflációs nyomás.

A dollárindex 0,17 százalékkal 99,464 pontig emelkedett, ami közel egyhetes csúcsot jelent.

A főbb devizapárokban ennek megfelelően a dollármozgás diktálja a reggeli irányt: az euró 0,2 százalékkal 1,1600 dollárig gyengült, a font közel 0,3 százalékkal 1,3392 dollárra esett.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A Reuters reggeli körképében arra is felhívja a figyelmet, hogy kockázatérzékenyebb devizák is nyomás alá kerültek: az ausztrál dollár 0,4 százalékos gyengüléssel 0,7111 dollárra, az új-zélandi dollár 0,3 százalékos mínuszban 0,58831 dollárra süllyedt. A mostani piaci mozgás mögött nem egyszerűen a menekülődeviza-kereslet áll,

hanem az a várakozás is, hogy az energiaárak tartósabb emelkedése mellett a Fed kevésbé tud majd a kamatcsökkentési irányba mozdulni.

A nap egyik legfontosabb nemzetközi devizapiaci figyelmeztető jele a jen további gyengülése: japán fizetőeszköz 159,610-ig esett a dollárral szemben, vagyis látótávolságba került a 160-as szint, amely múlt hónapban már japán hatósági intervenciót váltott ki.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A piac most azt figyeli, hogy a japán döntéshozók ismét hajlandók-e intervencióra, ha a dollár–jen árfolyam áttöri ezt a lélektani és politikailag is érzékeny szintet. Közben a befektetők nagyjából 70 százalékos esélyt áraznak arra, hogy a japán jegybank a június 15–16-i ülésén 25 bázisponttal kamatot emel.

A forint is gyengüléssel kezdte a napot, bár egyelőre nem beszélhetünk nagyobb elmozdulásokról.

Az euróval szemben 0,3–0,4 százalékos mínusz után 355,7 forintnál áll a jegyzés.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollár ellenében pedig a hazai fizetőeszköz nagyobb, 0,5–0,6 százalékos gyengülést mutatott, így az USD/HUF 306,6–306,7 környékén mozgott csütörtök reggel.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Ez jól mutatja, hogy a forint szempontjából ma elsősorban nem az euróoldali mozgás, hanem a dollár globális erősödése és a kockázatkerülőbb hangulat a fő nyomásforrás.

A hazai deviza szempontjából a rövid távú technikai kép továbbra sem borult fel, de a nap folyamán több olyan esemény is jön, amely gyorsíthatja az elmozdulást. Reggel a KSH foglalkoztatottsági és munkanélküliségi adatai, valamint az MNB hitelintézeti statisztikái adhatnak hazai kapaszkodót, de ezektől elmozdulás nem várható, viszont délelőtt az euróövezeti gazdasági hangulatindex és az eladói árvárakozások befolyásolhatják az euró árfolyamát.

Míg délután az amerikai adatsor lehet piacmozgató: a 14:30-kor érkező amerikai PCE-infláció, a fogyasztási és jövedelmi adatok, az új munkanélkülisegély-kérelmek, valamint az első negyedéves GDP második becslése együtt alakíthatják a Fed-kamatpályára vonatkozó várakozásokat.

A PCE-maginflációs mutató különösen fontos, mert ez a Fed által kiemelten figyelt marker.

A forintnak közben belpolitikai és uniós oldalon is lehet saját története: Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön Brüsszelben Mark Rutte NATO-főtitkárral és Bart De Wever belga miniszterelnökkel tárgyal, pénteken pedig Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével találkozik.

Kapcsolódó cikkünk

Tisza-kormány: Brüsszelbe utazik Magyar Péter, előkerült Orbán Viktor

A látogatás egyik fő tétje az uniós források, különösen a helyreállítási alap lehívhatósága, a pozitív fejlemények pedig továbberősíthetik a forintot.

Kapcsolódó cikkünk

Az RRF-pénzek sorsa most dől el: Magyarország még több milliárd eurót menthet meg, de ehhez új végrehajtási modell kell

Történelmi küldetésre készül a Tisza-kormány - de sikerülhet?

Borult az iráni béke - Ugrik az olaj, esnek a tőzsdék

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Financial IT 2026

Financial IT 2026

2026. május 28.

Portfolio X-Cycling Day

2026. június 2.

Padel X Network Cup

2026. június 2.

Property X 2026

2026. június 2.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Tisza-kormány: megjött Magyar Péter első bejelentése Brüsszelből
Gripeneket kapnak az ukránok, Moszkva bevetette a szuperritka cirkálókétáját – Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön
Munkálatok miatt lezárják a szolnoki Szent István Tisza-hídat
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility