Munkálatok miatt lezárják a szolnoki Szent István Tisza-hídat

A dilatációs szerkezet cseréje miatt lezárják a szolnoki Szent István Tisza-híd egyik útpályáját hétfőtől; a június 1-jétől kezdődő és várhatóan egy hónapig tartó kivitelezési munkálatok alatt jelzőlámpás forgalomirányítás lesz - közölte a Magyar Közút csütörtökön az MTI-vel.

Azt írták, az új dilatációs szerkezet beemelését csak teljes útzár mellett lehet elvégezni, ezért

a munkálatok ideje alatt két éjszakára - várhatóan június 12-én és 13-án - a hidat le is zárják, ami a kerékpárutat is érinti.

A teljes lezárás idejére a tehergépjárművek számára az M4-es autóút lesz kijelölve terelőútként.

A megváltozott forgalmi rendre veszélyt jelző és tilalmi táblák mellett elkorlátozó jelzőtáblák fogják felhívni a közlekedők figyelmét - közölte a vállalat, hozzátéve, a munkálatok ideje alatt alatt torlódásra kell számítani. A lezárásokról a Magyar Közút előzetesen tájékoztatja a közlekedőket.

A Magyar Közút azt ajánlja,

indulás előtt érdemes tájékozódni a munkavégzéshez kapcsolódó forgalmi helyzetről az Útinformnál.

