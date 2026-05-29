Tovább folytatódik a forint gyengülése
354,8-ig gyengült a forint árfolyama az euróval szemben. Az EURUSD keresztben nincs érdemi elmozdulás ma és a japán jen is nyugodtnak tűnik.
Kritikus döntés előtt a japán jegybank
A japán jegybank várhatóan megemeli irányadó kamatát a júniusi ülésén, amely egy korábbi igazgatótanácsi tag szerint sorsdöntő lehet az inflációval szembeni küzdelemben. A piac mintegy 78 százalékra árazza a június 16-i emelést, miközben a gyengélkedő jen és az amerikai nyomás is a szigorítás irányába hat.
Gyengüléssel kezdi a napot a forint
354 körül a forint árfolyama ma reggel az euróval szemben és 304 körül az euróval szemben. Tegnap a Közel Keletről vegyes hírek érkeztek. Egyrészt meghosszabbításra került a tűzszünet az USA és Irán között, de békéről továbbra sem beszélhetünk, az áruszállítás még nem állt helyre.
A részvénypiacokon és a devizapiacokon jó a hangult és a kötvénypiac is nyugodtak tűnik.
Magyar fronton a tegnapi államkötvényaukció jól sikerült, a hozamok néhány bázisponttal tovább csökkentek.
A mai nap rengetek nemzetközi konjunktúraadat érkezik. Európai GDP adatok második becslése, számos európai inflációs adat, valamint amerikai konkjunktúradatok érkezése várható.
Természetesen a Közel-Keletről bármikor érkezhetnek fontos hírek, hiszen a tárgyalások folyamatosak.
