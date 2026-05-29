Kimondta a szigetország: túl drága a saját deviza, jöhet az euró?

Az izlandi korona régóta neuralgikus pont a szigetország gazdaságpolitikájában. Az önálló valutát gyakran összefüggésbe hozzák a magas inflációval és a kiugró kamatszinttel.

Izlandon jelenleg Nyugat-Európa legmagasabb jegybanki alapkamata van érvényben, a fogyasztói árak emelkedése pedig az elmúlt évtized nagy részében meghaladta a jegybanki inflációs célt.

A független szakértőkből álló munkacsoport felállítását Kristrun Frostadottir miniszterelnök kormánya még 2024 decemberében, a választási győzelmét követően jelentette be. A testületet a Bank of England korábbi döntéshozója, Catherine L. Mann vezette. A pénteken közzétett jelentés fő megállapítása szerint

az izlandi korona költségei jelentősek, és valószínűleg összességében meghaladják az önálló valuta előnyeit.

A jelentés angol nyelvű összefoglalója kiemeli Izland "tartós nemzetközi versenyképesség-veszteségét". Ugyanakkor megjegyzi, hogy az ország munkaerőpiaca erős, a jövedelmi egyenlőtlenségek pedig alacsonyak.

Az euró bevezetése alacsonyabb kamatokat, kisebb tranzakciós költségeket, nagyobb stabilitást és jobb tőkepiaci hozzáférést eredményezhetne.

A szerzők szerint a korona árfolyama a jelentősebb sokkokat leszámítva nem segíti elő a gazdasági stabilitást. Sőt, az árfolyam-ingadozások gyakran inkább felerősítették, mintsem tompították a gazdasági megrázkódtatások hatásait.

Nem ez az első alkalom, hogy a kérdés napirendre kerül. A 2008-as bankválságot követően a jegybank egy több mint hatszáz oldalas elemzést készített az euróövezeti csatlakozás lehetőségéről. Akkor azonban a tőkekorlátozások és az euróövezeti adósságválság miatt a döntéshozók elvetették az azonnali váltás gondolatát.

Izlandon augusztus 29-én népszavazást tartanak arról, hogy az ország folytassa-e az európai uniós csatlakozási tárgyalásokat. Sikeres tárgyalások esetén egy második referendum döntene a tényleges belépésről.

