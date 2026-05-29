Kimondta a szigetország: túl drága a saját deviza, jöhet az euró?
Izland pénzügyminisztériuma szerint az izlandi korona fenntartásának hátrányai valószínűleg meghaladják az önálló valuta előnyeit. Ez áll egy kormányzati megbízásra készült szakértői jelentésben, amely az ország monetáris jövőjéről szóló vita alapjául szolgálhat - jelentette a Bloomberg.
Az izlandi korona régóta neuralgikus pont a szigetország gazdaságpolitikájában. Az önálló valutát gyakran összefüggésbe hozzák a magas inflációval és a kiugró kamatszinttel.

Izlandon jelenleg Nyugat-Európa legmagasabb jegybanki alapkamata van érvényben, a fogyasztói árak emelkedése pedig az elmúlt évtized nagy részében meghaladta a jegybanki inflációs célt.

A független szakértőkből álló munkacsoport felállítását Kristrun Frostadottir miniszterelnök kormánya még 2024 decemberében, a választási győzelmét követően jelentette be. A testületet a Bank of England korábbi döntéshozója, Catherine L. Mann vezette. A pénteken közzétett jelentés fő megállapítása szerint

az izlandi korona költségei jelentősek, és valószínűleg összességében meghaladják az önálló valuta előnyeit.

A jelentés angol nyelvű összefoglalója kiemeli Izland "tartós nemzetközi versenyképesség-veszteségét". Ugyanakkor megjegyzi, hogy az ország munkaerőpiaca erős, a jövedelmi egyenlőtlenségek pedig alacsonyak.

Az euró bevezetése alacsonyabb kamatokat, kisebb tranzakciós költségeket, nagyobb stabilitást és jobb tőkepiaci hozzáférést eredményezhetne.

A szerzők szerint a korona árfolyama a jelentősebb sokkokat leszámítva nem segíti elő a gazdasági stabilitást. Sőt, az árfolyam-ingadozások gyakran inkább felerősítették, mintsem tompították a gazdasági megrázkódtatások hatásait.

Nem ez az első alkalom, hogy a kérdés napirendre kerül. A 2008-as bankválságot követően a jegybank egy több mint hatszáz oldalas elemzést készített az euróövezeti csatlakozás lehetőségéről. Akkor azonban a tőkekorlátozások és az euróövezeti adósságválság miatt a döntéshozók elvetették az azonnali váltás gondolatát.

Izlandon augusztus 29-én népszavazást tartanak arról, hogy az ország folytassa-e az európai uniós csatlakozási tárgyalásokat. Sikeres tárgyalások esetén egy második referendum döntene a tényleges belépésről.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

