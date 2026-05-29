Kritikus döntés előtt a japán jegybank

A japán jegybank várhatóan megemeli irányadó kamatát a júniusi ülésén, amely egy korábbi igazgatótanácsi tag szerint sorsdöntő lehet az inflációval szembeni küzdelemben. A piac mintegy 78 százalékra árazza a június 16-i emelést, miközben a gyengélkedő jen és az amerikai nyomás is a szigorítás irányába hat.

A japán jegybank (Bank of Japan, BOJ) jövő hónapban minden bizonnyal megemeli irányadó kamatát egy olyan ülésen, amelyen eldől, hogy a döntéshozók képesek-e lépést tartani az inflációval, vagy lemaradnak a görbe mögött. Erről egy korábbi igazgatótanácsi tag beszélt a Bloombergnek.

„Ezúttal valószínűleg emelni fognak", mondta Makoto Sakurai, aki 2016 és 2021 között volt a BOJ igazgatótanácsának tagja, a Bloombergnek adott pénteki interjújában. „Ha nem teszik, a politikájuk lemaradásba kerül. Ez az ülés rendkívül fontos."

Sakurai hozzátette, hogy a június 15-16-i ülés kritikus pillanatban érkezik a BOJ számára. Ha a döntéshozók most nem lépnek, könnyen elszalaszthatják a cselekvés lehetőségét, és a következő emelést akár határozatlan időre is el kell halasztaniuk az Iránnal kapcsolatos konfliktusból fakadó tartósan magas bizonytalanság közepette, fejtette ki.

Sakurai szavai olyan időszakban hangzottak el, amikor a jen nem sokkal azon szintek felett mozog, ahol a hatóságok a múlt hónapban beavatkoztak a valuta megtámasztása érdekében, ez pedig a dráguló import miatt tovább növelheti az inflációs nyomást. Péntek délután Tokióban a kereskedők nagyjából 78 százalékra tették egy június 16-i kamatemelés esélyét.

A pénteken korábban közzétett adatok szerint a BOJ fő tokiói inflációs mutatója májusban 1,3 százalékkal emelkedett, ami a vártnál nagyobb lassulást és négy év legkisebb növekedését jelentette. A lassulás elsősorban egy átmeneti intézkedésnek volt köszönhető, amely csökkentette a fővárosi vízszolgáltatás díjait.

Sakurai megjegyezte, hogy a tokiói adatokat technikai tényezők befolyásolták, és a számok nem változtatnak a BOJ politikai irányán, mivel a maginfláció az év későbbi részében gyorsulhat.

„Ősszel vagy később akár a 3 százalékot is meghaladhatja. Akkor vajon évente háromszor akarnának sietve emelni? Valószínűleg nem", mondta Sakurai, hozzátéve, hogy az évi nagyjából kétszeri lépés megfelelő ütemet jelent.

Sanae Takaichi miniszterelnök a BOJ kamatemeléseinek lehetséges akadályaként jelenik meg, mivel a kormányfő a monetáris lazítás ismert híve.

Múlt héten utalt is preferenciájára, amikor arra kérte Kazuo Ueda kormányzót, hogy a „helyes" monetáris politika meghatározásakor vegye figyelembe a kormánynak az infláció hatásait enyhítő intézkedéseit, ami finoman a kamatok szinten tartása mellett tett gesztus volt.

Sakurai ennek ellenére úgy vélte, hogy Takaichi ezúttal valószínűleg hagyja, hogy a BOJ igazgatótanácsa elvégezze a munkáját, miután Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter a hónap eleji tokiói látogatásán széles körű támogatásáról biztosította a további kamatemeléseket. A BOJ tisztségviselői szerint a monetáris feltételek egy kamatemelés mellett is támogatóak maradnának.

„Bessent azt mondta, Japán gazdasági alapjai erősek, és Ueda kormányzó sikeresen fogja irányítani a monetáris politikát, ez pedig azt jelenti, hogy szerinte a BOJ-nak magasabbra kell emelnie a kamatokat", mondta Sakurai. „Az Egyesült Államokkal fenntartott diplomáciai kapcsolatra tekintettel Takaichi kormányának el kell fogadnia egy emelést."

A jent széles körben a BOJ kamatdöntésének másik kulcstényezőjeként tartják számon. A valuta péntek délután Tokióban dolláronként 159,34-en forgott, nem messze azoktól a szintektől, ahol a hatóságok áprilisban beavatkoztak a jen megtámogatása érdekében. Sakurai szerint a jen tovább gyengülne, ha júniusban elmaradna az emelés, és ez a fejlemény feldühítené az Egyesült Államokat.

A pénzügyminisztérium péntek folyamán esedékes adatai megerősítik majd, mennyit költöttek a hatóságok a jen megtámasztására április 28. és május 27. között. A számok nem részletezik, hány beavatkozás történt, és azok mely napokon zajlottak, egy bennfentes forrás azonban megerősítette, hogy április 30-án sor került egy körre, és a találgatások szerint a következő napokon további műveletek is lehettek.

A júniusi ülés másik fontos témája a BOJ kötvényvásárlási tervének felülvizsgálata, amelyre a kötvényhozamok közelmúltbeli éles emelkedését követően kerül sor. A fő kérdés az, hogy a jegybank folytatja-e havi kötvényvásárlásainak negyedévente 200 milliárd jennel történő csökkentését a 2027 áprilisában kezdődő pénzügyi évben. Ezzel a visszafogási ütemmel a havi vásárlások jövő márciusra 2100 milliárd jenre (13,2 milliárd dollár) mérséklődnének.

Sakurai szerint valószínűleg rendben van, ha leállítják a vásárlások további mérséklését, és jövőre megmaradnak ennél a 2100 milliárd jenes ütemnél, tekintettel a kötvénypiac közelmúltbeli volatilitására és arra az előrelépésre, amelyet a jegybank már elért mérlegének zsugorításában. A BOJ mérlege csúcsához képest mintegy 13 százalékkal apadt, és nagyjából 663 ezer milliárd jenen áll.

