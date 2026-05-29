Magyar Péter meglépi, amit az Orbán-korszakban elképzelni sem lehetett a pénzünkkel

Boris Vujčić június 1-jén veszi át az Európai Központi Bank alelnöki posztját. Ez jól jelzi, hogy Horvátország milyen komoly befolyásra tett szert az euróövezeten belül. Zágrábi utódja a szintén európárti Ante Žigman lesz.
Magyarország szintén közeledni látszik a közös valutához a kormányváltás után: Magyar Péter miniszterelnök már stratégiát készít az euró bevezetésére, ami éles fordulatot jelent az Orbán-korszakhoz képest.
Amennyiben ez megvalósul, Magyarország a régió nyolcadik euróövezeti tagállama lenne Bulgária után, amely január 1-jén csatlakozott.
A régió három legnagyobb gazdasága viszont feltűnően hiányzik a sorból: Andrzej Domański lengyel pénzügyminiszter a héten kijelentette, hogy nincs politikai támogatottsága az euró bevezetésének. Érvelése szerint a zloty megtartása jól működik, a lengyel gazdaság ugyanis gyorsabban bővül, mint az euróövezet, a munkanélküliség pedig alacsonyabb. Románia újra politikai válsággal küzd, és az államháztartási hiány megfékezésén dolgozik, így szó sincs eurós csatlakozási terv készítéséről.
Csehországban Andrej Babiš kormánya pedig leállította a konvergenciakritériumok teljesítéséről szóló éves jelentés elkészítését, ami az uniós szabályok megsértését is jelenti.
„Nem akarjuk az eurót, és semmi okunk sincs erről beszélni” – fogalmazott a cseh miniszterelnök.
A Portfolio-nak adott interjújában Valdis Dombrovskis gazdasági ügyekért és az euróért felelős biztos azt mondta, az Európai Bizottság kész minden segítséget megadni Magyarországnak az euróbevezetéshez. Az uniós vezető azt is mondta, hogy az eurónak sokkal több előnye van, mint hátránya.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
