Megjött a fontos bejelentés Brüsszelből, máris mozdul a forint

Mit csinál a forint a bejelentések alatt
Miközben Ursula von der Leyen és Magyar Péter beszél brüsszeli sajtótájékoztatójukon, a forint árfolyama stabilan erős. Az euróval szembeni jegyzések a 353,70-es szint alá is benéztek.
Ha a forint euróval szembeni árfolyama a 353,30-as szint alá süllyed, akkor új 4 éves csúcsról beszélhetünk majd.
Ismét erősödik a forint
Nemsokkal 2 óra után elkezdődött a sajtótájékoztató, amelyen Magyar Péter és Ursula von der Leyen vesz részt.
A forint ezzel egyidőben ismét mérsékelt erősödésbe kezdett.
A Bizottság elnöke megemlítette, hogy 10 milliárd eurónyi pénz válik elérhetővé Magyarország számára.
Hamarosan közös bejelentést tesz Ursula von der Leyen és Magyar Péter
Mintegy három héttel az új Tisza-kormány beiktatása után nagy bejelentésre készül Magyar Péter az uniós forrásokkal kapcsolatban. Bár az utolsó vitás kérdések miatt volt némi csúszás az eredetileg hangoztatott május 27-i dátumhoz képest, egyelőre úgy tűnik, sikerül megszerezni a politikai ígéretet arra, hogy a helyreállítási alap pénzeit teljes vagy közel teljes mértékben lehívhatóvá váljon a nyár végi határidőre. Az ehhez szükséges feltételek teljesítésével egyúttal nagyban feloldhatóvá válhatnak a hétéves uniós költségvetésben még elérhető kohéziós pénzek is. A helyszínről élőben tudósítunk.
Oldalaz a forint a történelmi bejelentés előtt
Nemsokára megszólalhat Magyar Péter az uniós pénzek sorsáról. A forint 354,4 körüli szintről várja a fontos híreket.
Majdnem 4 éves csúcsra erősödött a forint az euróval szemben
354 alá is beszúrt a forint árfolyama az euróval szemben, miután Magyar Péter miniszterelnök bejelentette hogy hamarosan megszülethet a politikai megállapodás az uniós pénzek hazahozatalához.
Kiderült, mikor jönnek Magyar Péter nagy brüsszeli bejelentései
Magyar Péter miniszterelnök Facebook-bejegyzésben közölte, hogy rövidesen megszülethet a politikai megállapodás Magyarország és az Európai Bizottság között. A meállapodást követően sajtótájékoztató.
Oldalaz a forint
354,5 körül oldalaz a forint árfolyama az euróval szemben az elmúlt órákban.
Tovább folytatódik a forint gyengülése
354,8-ig gyengült a forint árfolyama az euróval szemben. Az EURUSD keresztben nincs érdemi elmozdulás ma és a japán jen is nyugodtnak tűnik.
Kritikus döntés előtt a japán jegybank
A japán jegybank várhatóan megemeli irányadó kamatát a júniusi ülésén, amely egy korábbi igazgatótanácsi tag szerint sorsdöntő lehet az inflációval szembeni küzdelemben. A piac mintegy 78 százalékra árazza a június 16-i emelést, miközben a gyengélkedő jen és az amerikai nyomás is a szigorítás irányába hat.
Gyengüléssel kezdi a napot a forint
354 körül a forint árfolyama ma reggel az euróval szemben és 304 körül az euróval szemben. Tegnap a Közel Keletről vegyes hírek érkeztek. Egyrészt meghosszabbításra került a tűzszünet az USA és Irán között, de békéről továbbra sem beszélhetünk, az áruszállítás még nem állt helyre.
A részvénypiacokon és a devizapiacokon jó a hangult és a kötvénypiac is nyugodtak tűnik.
Magyar fronton a tegnapi államkötvényaukció jól sikerült, a hozamok néhány bázisponttal tovább csökkentek.
A mai nap rengetek nemzetközi konjunktúraadat érkezik. Európai GDP adatok második becslése, számos európai inflációs adat, valamint amerikai konkjunktúradatok érkezése várható.
Természetesen a Közel-Keletről bármikor érkezhetnek fontos hírek, hiszen a tárgyalások folyamatosak.
