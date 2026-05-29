  • Megjelenítés
Mit szól a forint a fontos brüsszeli alkuhoz?
Deviza

Mit szól a forint a fontos brüsszeli alkuhoz?

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Erős hetet produkált a forint árfolyam a héten, több mint 1%-ot erősödött az euróval és az amerikai dollárral szemben. 4 éves csúcs közelébe erősödött a forint árfolyama. A pénteki kereskedés meghatározó eseménye a brüsszeli sajtótájékoztató, ahol eldőlt: 16,4 milliárd eurót kap Magyarország az Európai Uniótól. A forint a délutáni órákban oldalazott, most azonban megindult az erősödés és már 354 alatt az árfolyam.
Megosztás

Hajszálra volt a négyéves csúcs

A kora esti órákban hajszálra járt négyéves csúcsától a forint, most 353,75 körül jár az euró jegyzése, ami 0,2%-os forinterősödést jelent. Néhány hete 353,3-nál volt a legutóbbi csúcs.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

354 alatt a forint az euróval szemben

A délutáni órákban főként oldalaz a forint, annak ellenére, hogy az uniós pénzek hazahozataláról megszületett a politikai megegyezés.

Most azonban újra erősödni kezdett a magyar fizetőeszköz és már 354 alá is benézett az árfolyam.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Oldalazásba kezdett a forint

A forint árfolyama oldalazásba kedzett annak ellenére, hogy az uniós pénzek hazahozata sikerült.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Zsákolják a kötvényeket

Nagyot estek ma a referenciahozamok. A 10 éves magyar államkötvény hozama 10 bázisponttal, 5,3%-ra csökkent. Ez 2 hónap alatt nagyjából 220 bázispontos csökkenés, miközben a nemzetközi hozamok emelkedtek ezidő alatt.

Megosztás

Mit csinál a forint a bejelentések alatt?

Miközben Ursula von der Leyen és Magyar Péter beszél brüsszeli sajtótájékoztatójukon, a forint árfolyama stabilan erős. Az euróval szembeni jegyzések a 353,70-es szint alá is benéztek.

Ha a forint euróval szembeni árfolyama a 353,30-as szint alá süllyed, akkor új 4 éves csúcsról beszélhetünk majd.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Megosztás

Ismét erősödik a forint

Nemsokkal 2 óra után elkezdődött a sajtótájékoztató, amelyen Magyar Péter és Ursula von der Leyen vesz részt.

A forint ezzel egyidőben ismét mérsékelt erősödésbe kezdett.

A Bizottság elnöke megemlítette, hogy 10 milliárd eurónyi pénz válik elérhetővé Magyarország számára.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Megosztás

Hamarosan közös bejelentést tesz Ursula von der Leyen és Magyar Péter

Mintegy három héttel az új Tisza-kormány beiktatása után nagy bejelentésre készül Magyar Péter az uniós forrásokkal kapcsolatban. Bár az utolsó vitás kérdések miatt volt némi csúszás az eredetileg hangoztatott május 27-i dátumhoz képest, egyelőre úgy tűnik, sikerül megszerezni a politikai ígéretet arra, hogy a helyreállítási alap pénzeit teljes vagy közel teljes mértékben lehívhatóvá váljon a nyár végi határidőre. Az ehhez szükséges feltételek teljesítésével egyúttal nagyban feloldhatóvá válhatnak a hétéves uniós költségvetésben még elérhető kohéziós pénzek is. A helyszínről élőben tudósítunk.

Tovább a cikkhez
Hamarosan közös bejelentést tesz Ursula von der Leyen és Magyar Péter
Megosztás

Oldalaz a forint a történelmi bejelentés előtt

Nemsokára megszólalhat Magyar Péter az uniós pénzek sorsáról. A forint 354,4 körüli szintről várja a fontos híreket.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Majdnem 4 éves csúcsra erősödött a forint az euróval szemben

354 alá is beszúrt a forint árfolyama az euróval szemben, miután Magyar Péter miniszterelnök bejelentette hogy hamarosan megszülethet a politikai megállapodás az uniós pénzek hazahozatalához.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Kiderült, mikor jönnek Magyar Péter nagy brüsszeli bejelentései

Magyar Péter miniszterelnök Facebook-bejegyzésben közölte, hogy rövidesen megszülethet a politikai megállapodás Magyarország és az Európai Bizottság között. A meállapodást követően sajtótájékoztató.

Tovább a cikkhez
Kiderült, mikor jönnek Magyar Péter nagy brüsszeli bejelentései
Megosztás

Oldalaz a forint

354,5 körül oldalaz a forint árfolyama az euróval szemben az elmúlt órákban.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Tovább folytatódik a forint gyengülése

354,8-ig gyengült a forint árfolyama az euróval szemben. Az EURUSD keresztben nincs érdemi elmozdulás ma és a japán jen is nyugodtnak tűnik.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Kritikus döntés előtt a japán jegybank

A japán jegybank várhatóan megemeli irányadó kamatát a júniusi ülésén, amely egy korábbi igazgatótanácsi tag szerint sorsdöntő lehet az inflációval szembeni küzdelemben. A piac mintegy 78 százalékra árazza a június 16-i emelést, miközben a gyengélkedő jen és az amerikai nyomás is a szigorítás irányába hat.

Tovább a cikkhez
Kritikus döntés előtt a japán jegybank
Megosztás

Gyengüléssel kezdi a napot a forint

354 körül a forint árfolyama ma reggel az euróval szemben és 304 körül az euróval szemben. Tegnap a Közel Keletről vegyes hírek érkeztek. Egyrészt meghosszabbításra került a tűzszünet az USA és Irán között, de békéről továbbra sem beszélhetünk, az áruszállítás még nem állt helyre.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A részvénypiacokon és a devizapiacokon jó a hangult és a kötvénypiac is nyugodtak tűnik.

Magyar fronton a tegnapi államkötvényaukció jól sikerült, a hozamok néhány bázisponttal tovább csökkentek.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A mai nap rengetek nemzetközi konjunktúraadat érkezik. Európai GDP adatok második becslése, számos európai inflációs adat, valamint amerikai konkjunktúradatok érkezése várható.

Természetesen a Közel-Keletről bármikor érkezhetnek fontos hírek, hiszen a tárgyalások folyamatosak.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Megosztás

Súlyos figyelmeztetés érkezett, hamarosan elszállhat az olaj ára

Komoly figyelmeztetést fogalmazott meg az ExxonMobil vezetése az olajpiac helyzetéről. A vállalat szerint a közel-keleti konfliktus miatt néhány héten belül történelmi mélypontra süllyedhetnek a globális olajkészletek, ami drámai árrobbanást válthat ki. Az Exxon egyik vezetője szerint a fizikai Brent olaj ára akár hordónként 150-160 dollárig is emelkedhet, miközben a piac egyelőre továbbra is arra fogad, hogy az Egyesült Államok és Irán megállapodása újra megnyitja a Hormuzi-szorost.

Tovább a cikkhez
Súlyos figyelmeztetés érkezett, hamarosan elszállhat az olaj ára
Megosztás

Az állampapírok sötét oldala: így húznak le észrevétlenül, ha lakossági befektetőként próbálsz nagyot szakítani

Jelentős hozamáldozat sújthatja a lakossági befektetőket, ha olyan állampapírokkal próbálnak ügyeskedni, amiket nem nekik találtak ki. A méltán népszerű lakossági állampapírok – például MÁP Plusz, FixMÁP – vásárlói megszokhatták a rendkívül kedvező befektetési játékteret, de közben olyan területre is tévedhetnek, ahol a nyereségük jelentős részét egyszerűen el fogják veszíteni. 24 százalékos hozam helyett 17 százalék – maradhat?

Tovább a cikkhez
Az állampapírok sötét oldala: így húznak le észrevétlenül, ha lakossági befektetőként próbálsz nagyot szakítani

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Portfolio X-Cycling Day

Portfolio X-Cycling Day

2026. június 2.

Padel X Network Cup

2026. június 2.

Property X 2026

2026. június 2.

ZALAEGERSZEG - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. június 9.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Bejelentette a rendőrség: elfogták K. Endrét
Ursula von der Leyen bejelentette: 6000 milliárd forintot szabadított ki Magyar Péter
Magyar Péter meglépi, amit az Orbán-korszakban elképzelni sem lehetett a pénzünkkel
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility