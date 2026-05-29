Mit szól a forint a fontos brüsszeli alkuhoz?

Hajszálra volt a négyéves csúcs
A kora esti órákban hajszálra járt négyéves csúcsától a forint, most 353,75 körül jár az euró jegyzése, ami 0,2%-os forinterősödést jelent. Néhány hete 353,3-nál volt a legutóbbi csúcs.
354 alatt a forint az euróval szemben
A délutáni órákban főként oldalaz a forint, annak ellenére, hogy az uniós pénzek hazahozataláról megszületett a politikai megegyezés.
Most azonban újra erősödni kezdett a magyar fizetőeszköz és már 354 alá is benézett az árfolyam.
Oldalazásba kezdett a forint
A forint árfolyama oldalazásba kedzett annak ellenére, hogy az uniós pénzek hazahozata sikerült.
Zsákolják a kötvényeket
Nagyot estek ma a referenciahozamok. A 10 éves magyar államkötvény hozama 10 bázisponttal, 5,3%-ra csökkent. Ez 2 hónap alatt nagyjából 220 bázispontos csökkenés, miközben a nemzetközi hozamok emelkedtek ezidő alatt.
Mit csinál a forint a bejelentések alatt?
Miközben Ursula von der Leyen és Magyar Péter beszél brüsszeli sajtótájékoztatójukon, a forint árfolyama stabilan erős. Az euróval szembeni jegyzések a 353,70-es szint alá is benéztek.
Ha a forint euróval szembeni árfolyama a 353,30-as szint alá süllyed, akkor új 4 éves csúcsról beszélhetünk majd.
Ismét erősödik a forint
Nemsokkal 2 óra után elkezdődött a sajtótájékoztató, amelyen Magyar Péter és Ursula von der Leyen vesz részt.
A forint ezzel egyidőben ismét mérsékelt erősödésbe kezdett.
A Bizottság elnöke megemlítette, hogy 10 milliárd eurónyi pénz válik elérhetővé Magyarország számára.
Hamarosan közös bejelentést tesz Ursula von der Leyen és Magyar Péter
Mintegy három héttel az új Tisza-kormány beiktatása után nagy bejelentésre készül Magyar Péter az uniós forrásokkal kapcsolatban. Bár az utolsó vitás kérdések miatt volt némi csúszás az eredetileg hangoztatott május 27-i dátumhoz képest, egyelőre úgy tűnik, sikerül megszerezni a politikai ígéretet arra, hogy a helyreállítási alap pénzeit teljes vagy közel teljes mértékben lehívhatóvá váljon a nyár végi határidőre. Az ehhez szükséges feltételek teljesítésével egyúttal nagyban feloldhatóvá válhatnak a hétéves uniós költségvetésben még elérhető kohéziós pénzek is. A helyszínről élőben tudósítunk.
Oldalaz a forint a történelmi bejelentés előtt
Nemsokára megszólalhat Magyar Péter az uniós pénzek sorsáról. A forint 354,4 körüli szintről várja a fontos híreket.
Majdnem 4 éves csúcsra erősödött a forint az euróval szemben
354 alá is beszúrt a forint árfolyama az euróval szemben, miután Magyar Péter miniszterelnök bejelentette hogy hamarosan megszülethet a politikai megállapodás az uniós pénzek hazahozatalához.
Kiderült, mikor jönnek Magyar Péter nagy brüsszeli bejelentései
Magyar Péter miniszterelnök Facebook-bejegyzésben közölte, hogy rövidesen megszülethet a politikai megállapodás Magyarország és az Európai Bizottság között. A meállapodást követően sajtótájékoztató.
Oldalaz a forint
354,5 körül oldalaz a forint árfolyama az euróval szemben az elmúlt órákban.
Tovább folytatódik a forint gyengülése
354,8-ig gyengült a forint árfolyama az euróval szemben. Az EURUSD keresztben nincs érdemi elmozdulás ma és a japán jen is nyugodtnak tűnik.
Kritikus döntés előtt a japán jegybank
A japán jegybank várhatóan megemeli irányadó kamatát a júniusi ülésén, amely egy korábbi igazgatótanácsi tag szerint sorsdöntő lehet az inflációval szembeni küzdelemben. A piac mintegy 78 százalékra árazza a június 16-i emelést, miközben a gyengélkedő jen és az amerikai nyomás is a szigorítás irányába hat.
Gyengüléssel kezdi a napot a forint
354 körül a forint árfolyama ma reggel az euróval szemben és 304 körül az euróval szemben. Tegnap a Közel Keletről vegyes hírek érkeztek. Egyrészt meghosszabbításra került a tűzszünet az USA és Irán között, de békéről továbbra sem beszélhetünk, az áruszállítás még nem állt helyre.
A részvénypiacokon és a devizapiacokon jó a hangult és a kötvénypiac is nyugodtak tűnik.
Magyar fronton a tegnapi államkötvényaukció jól sikerült, a hozamok néhány bázisponttal tovább csökkentek.
A mai nap rengetek nemzetközi konjunktúraadat érkezik. Európai GDP adatok második becslése, számos európai inflációs adat, valamint amerikai konkjunktúradatok érkezése várható.
Természetesen a Közel-Keletről bármikor érkezhetnek fontos hírek, hiszen a tárgyalások folyamatosak.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Súlyos figyelmeztetés érkezett, hamarosan elszállhat az olaj ára
Komoly figyelmeztetést fogalmazott meg az ExxonMobil vezetése az olajpiac helyzetéről. A vállalat szerint a közel-keleti konfliktus miatt néhány héten belül történelmi mélypontra süllyedhetnek a globális olajkészletek, ami drámai árrobbanást válthat ki. Az Exxon egyik vezetője szerint a fizikai Brent olaj ára akár hordónként 150-160 dollárig is emelkedhet, miközben a piac egyelőre továbbra is arra fogad, hogy az Egyesült Államok és Irán megállapodása újra megnyitja a Hormuzi-szorost.
Az állampapírok sötét oldala: így húznak le észrevétlenül, ha lakossági befektetőként próbálsz nagyot szakítani
Jelentős hozamáldozat sújthatja a lakossági befektetőket, ha olyan állampapírokkal próbálnak ügyeskedni, amiket nem nekik találtak ki. A méltán népszerű lakossági állampapírok – például MÁP Plusz, FixMÁP – vásárlói megszokhatták a rendkívül kedvező befektetési játékteret, de közben olyan területre is tévedhetnek, ahol a nyereségük jelentős részét egyszerűen el fogják veszíteni. 24 százalékos hozam helyett 17 százalék – maradhat?
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Elképesztő felújítási hullám és több száz új jármű érkezhet a magyar fővárosba a felszabaduló uniós forrásokból
Budapest készen áll a pénzesőre.
ISW: saját tábornokai verik át Putyint – Totál sötétben tapogatózik az orosz vezető
Ez nem kicsit befolyásolja az elnök döntéseit.
Újraválasztották Vinnai Balázst az IVSZ - Digitális Vállalkozások Szövetsége élére
Szakértői támogatást, információmegosztást, sandbox környezetet is biztosít a szervezet.
Hamarosan eldőlhet a fenyegetett sziget sorsa: mindenki Pete Hegseth beszédét várja
Peking várakozásai egyértelműek.
Megjöttek az első információk, mire is költheti el Magyarország a hatalmas uniós pénzt
Vitézy Dávid elmondta, hová kerülnek az elveszettnek hitt milliárdok, mutatjuk a részleteket.
Gyanúsítottként hallgatták ki K. Endrét, mindent tagadott
Már távozott a rendőrségről.
Így kezdj bele a tőzsdei grafikonelemzésbe! – díjmentes online előadás
Gyakorlati, hasznos, érthető
Épphogy ébredezni kezdett a NATO az orosz dróntámadás után, Moszkva máris nyíltan fenyegeti Romániát
Nem éppen a de-eszkaláció felé mutatnak a dolgok.
Sok vagy kevés a Mediaworks-re kiszabott 50 millió Ft-os adatvédelmi bírság?
A héten 50 millió forint összegű adatvédelmi bírságot szabott ki a Mediaworks Hungary Zrt.-vel szemben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH), arra tekintettel, hogy a
Vajon megéri-e 62 évesen nyugdíjba menni a Nők40 keretében?
A legjobb pénzügyi döntés, amit egy Nők40-re jogosult nő hozhat, így hangzik: menjen el nyugdíjba, amint erre lehetősége nyílik — és dolgozzon mellette tovább. Ez nem ellentmondás, hanem a
Zsiday Viktor: "Eljátszottuk a saját deviza lehetőségét"
A magyar gazdaság még az általános iskolában van, a korrupció, a torz intézményrendszer és a "mutyiszféra" visszafogja a növekedést és a versenyképességet. Nem kellene a... The post Zsiday
Miért nincs nő? - HOLD After Hours feat. Szabó Dávid
A tavaszi szezon utolsó adása kriptoDáviddal, költségvetéssel és Trumppal. Az eufóriának vége, mindenki mehet vissza dolgozni! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours... The
Bejárható Anglia teljes partvonala: megnyílt a világ leghosszabb tengerparti gyalogútja
Hivatalosan is megnyílt a King Charles III England Coast Path, amely elsőként teszi lehetővé, hogy egyetlen kijelölt útvonalon lehessen végiggyalogolni Anglia teljes
Nem a pénz tesz igazán boldoggá!
Nemrég kijött Ben Felix új videója, ami arról beszél, hogy mitől lesz boldog életed. Maga a videó is elég érdeke, ajánlom megnézésre (angulul tudóknak), de két fontos részére felhívnám
Örökség - kitagadás és kizárás jogi kérdései, amin milliók múlhatnak
Az örökségből való kizárás és a kitagadás nem ugyanaz - a különbségen pedig akár milliók múlhatnak. Míg a kizárás esetén a törvényes örökös továbbra is jogosult lehet kötelesrész
A magyar vasút a Monarchia fejlesztéseiből él - vasúthálózat a BB tengely országaiban
A kelet-közép-európai régióban ma is azok az országok vannak előnyben, ahol már több mint száz éve sűrű vasúti kapcsolatokat építettek ki - és a rangsor... The post A magyar vasút a Monar
Eldőlt! Magyar Péter hazahozhat 6 ezer milliárdot: mihez kezd a kormány ennyi pénzzel?
Hatalmas összegről van szó.
67 ezer ember egyszerre posztol és telefonál: hogy bírja a hálózat a BL-döntő terhelését?
Kovács Ádámot, a Telekom mobilhálózat fejlesztési csoportvezetőjét kérdeztük.
Madár István: Ez a két dolog elengedhetetlen a 2031-es euróhoz
Milyen minőségű gazdaságpolitika szükséges az ötéves projekthez?
Így kezdj bele a tőzsdei grafikonelemzésbe!
Online előadásunk megmutatja, hogyan válhat a technikai elemzés a magabiztos és tudatos tőzsdei döntések egyik legerősebb eszközévé.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?