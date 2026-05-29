Nagy bejelenés közeleg: reagált a forint
Erős hetet produkált a forint árfolyam a héten, több mint 1%-ot erősödött az euróval és az amerikai dollárral szemben. Hamarosan fontos bejelentések várhatóak az uniós pénzekkel kapcsolatban. 4 éves csúcs közelébe erősödött a forint árfolyama.
Majdnem 4 éves csúcsra erősödött a forint az euróval szemben

354 alá is beszúrt a forint árfolyama az euróval szemben, miután Magyar Péter miniszterelnök bejelentette hogy hamarosan megszülethet a politikai megállapodás az uniós pénzek hazahozatalához.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Kiderült, mikor jönnek Magyar Péter nagy brüsszeli bejelentései

Magyar Péter miniszterelnök Facebook-bejegyzésben közölte, hogy rövidesen megszülethet a politikai megállapodás Magyarország és az Európai Bizottság között. A meállapodást követően sajtótájékoztató.

Oldalaz a forint

354,5 körül oldalaz a forint árfolyama az euróval szemben az elmúlt órákban.

Tovább folytatódik a forint gyengülése

354,8-ig gyengült a forint árfolyama az euróval szemben. Az EURUSD keresztben nincs érdemi elmozdulás ma és a japán jen is nyugodtnak tűnik.

Kritikus döntés előtt a japán jegybank

A japán jegybank várhatóan megemeli irányadó kamatát a júniusi ülésén, amely egy korábbi igazgatótanácsi tag szerint sorsdöntő lehet az inflációval szembeni küzdelemben. A piac mintegy 78 százalékra árazza a június 16-i emelést, miközben a gyengélkedő jen és az amerikai nyomás is a szigorítás irányába hat.

Gyengüléssel kezdi a napot a forint

354 körül a forint árfolyama ma reggel az euróval szemben és 304 körül az euróval szemben. Tegnap a Közel Keletről vegyes hírek érkeztek. Egyrészt meghosszabbításra került a tűzszünet az USA és Irán között, de békéről továbbra sem beszélhetünk, az áruszállítás még nem állt helyre.

A részvénypiacokon és a devizapiacokon jó a hangult és a kötvénypiac is nyugodtak tűnik.

Magyar fronton a tegnapi államkötvényaukció jól sikerült, a hozamok néhány bázisponttal tovább csökkentek.

A mai nap rengetek nemzetközi konjunktúraadat érkezik. Európai GDP adatok második becslése, számos európai inflációs adat, valamint amerikai konkjunktúradatok érkezése várható.

Természetesen a Közel-Keletről bármikor érkezhetnek fontos hírek, hiszen a tárgyalások folyamatosak.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Súlyos figyelmeztetés érkezett, hamarosan elszállhat az olaj ára

Komoly figyelmeztetést fogalmazott meg az ExxonMobil vezetése az olajpiac helyzetéről. A vállalat szerint a közel-keleti konfliktus miatt néhány héten belül történelmi mélypontra süllyedhetnek a globális olajkészletek, ami drámai árrobbanást válthat ki. Az Exxon egyik vezetője szerint a fizikai Brent olaj ára akár hordónként 150-160 dollárig is emelkedhet, miközben a piac egyelőre továbbra is arra fogad, hogy az Egyesült Államok és Irán megállapodása újra megnyitja a Hormuzi-szorost.

Az állampapírok sötét oldala: így húznak le észrevétlenül, ha lakossági befektetőként próbálsz nagyot szakítani

Jelentős hozamáldozat sújthatja a lakossági befektetőket, ha olyan állampapírokkal próbálnak ügyeskedni, amiket nem nekik találtak ki. A méltán népszerű lakossági állampapírok – például MÁP Plusz, FixMÁP – vásárlói megszokhatták a rendkívül kedvező befektetési játékteret, de közben olyan területre is tévedhetnek, ahol a nyereségük jelentős részét egyszerűen el fogják veszíteni. 24 százalékos hozam helyett 17 százalék – maradhat?

