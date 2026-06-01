5 éves csúcsát ostromolja a forint, gyengül a dollár is
Közel 5 éves csúcsa közelében kezdi a hetet a forint az euróval szemben: a közös európai fizetőeszköz jegyzése 353,6 forint alatt jár, ami már a péntek esti záróárfolyamnál is alacsonyabb.
A forint jó teljesítménye mögött jó eséllyel továbbra is a javuló piaci hangulat és az európai uniós források hazahozataláról született megállapodás húzódik meg.
A dollár árfolyama szintén jelentősen csökkent a múlt hét második felében, a zöldhasú jegyzése most 303,4 forint.
Ez történt a nemzetközi piacokon
A dollárindex – amely a zöldhasú árfolyamát hat fő devizával szemben méri – az előző héten 0,4 százalékot esett, ami főként a Hormuzi-szoros megnyitásáról szóló amerikai–iráni megállapodás reményének volt köszönhető.
- Hétfőn a zöldhasúban bekövetkező változásokat jelző index minimálisan, 0,04 százalékkal emelkedett, így 99,05 ponton állt.
- Az euró 0,13 százalékkal gyengült, és 1,1644 dolláron jegyezték a dollárral szemben.
- A jen 0,13 százalékkal 159,48-ra esett a dollárral szemben, míg
- a font 0,07 százalékkal 1,3449 dollárra mérséklődött.
Az iráni megállapodással kapcsolatban továbbra is bizakodóak a befektetők, bár a hétvégén mindkét fél újabb csapásokat hajtott végre.
Az Egyesült Államok "önvédelmi célú légicsapásokat" mért iráni radar- és drónirányító állásokra, míg Irán egy amerikai támadásokhoz használt légibázist vett célba. A feszültség annak ellenére fokozódott, hogy Donald Trump elnök pénteken jelezte, hamarosan dönthet az Iránnal kötendő tűzszüneti megállapodásról. Marco Rubio külügyminiszter a libanoni elnökkel és Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel is egyeztetett a "fokozatos deeszkalációról". Netanjahu eközben a Hezbollah elleni hadművelet keretében további előrenyomulást rendelt el Libanonban.
Homályosak a monetáris politika kilátásai, de több adat is segíthet a tisztánlátásban
A piacok arra számítanak, hogy a Fed következő lépése kamatemelés lesz, szemben az iráni háború kitörése előtti kamatcsökkentési várakozásokkal. A távozó Fed-elnök, Jerome Powell vasárnapi beszédében a monetáris politika átpolitizálódása ellen figyelmeztetett. A héten több Fed-tisztviselő is felszólal, akiktől a piaci szereplők további iránymutatást várnak. Chris Weston, a Pepperstone kutatási igazgatója szerint
a döntéshozók várhatóan továbbra is a mindkét irányba nyitott megközelítést hangsúlyozzák.
Ez azt jelenti, hogy a beérkező makrogazdasági adatoktól függően a kamatemelés és a kamatcsökkentés egyaránt szóba jöhet.
A hét legfontosabb makrogazdasági adata a június 5-én esedékes amerikai munkaerőpiaci jelentés lesz. A Reuters elemzői konszenzusa 4,3 százalékos munkanélküliségi rátát és 85 ezer új munkahely létrejöttét prognosztizálja. Az ISM feldolgozóipari beszerzésimenedzser-indexe a várakozások szerint májusban 53 pontra emelkedett az előző havi 52,7 pontról.
Az Európai Központi Bank részéről Isabel Schnabel igazgatósági tag dél-koreai beszédében arra figyelmeztetett, hogy a nagyrészt dollárhoz kötött stabilcoinok terjedése alááshatja az eurót és egyes országok monetáris szuverenitását. Schnabel a múlt héten azt is jelezte, hogy
az EKB-nak akkor is kamatot kellene emelnie ebben a hónapban, ha létrejön az amerikai–iráni békemegállapodás.
A Japán Jegybank kapcsán a piacok szerdán Ueda Kazuo jegybankelnök beszédére figyelnek. A befektetők a jövő héten esedékes kamatdöntés előtt várnak iránymutatást arról, hogy folytatódik-e a monetáris szigorítás.
Piaci források szerint a döntéshozók körében egyre inkább az államkötvény-vásárlási program kivezetésének szüneteltetése felé billen a mérleg.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Olyat tett a forint, amire négy éve nem volt példa, de elég egyetlen hír a 180 fokos fordulathoz
Jó momentumban indul június első hete: 20 százalékos májusi esése enyhítette az inflációs félelmeket, a tőzsdék pedig rekordok közelébe mente. A forint és a magyar eszközök elképesztő tempót diktálnak, de a jövő elég egyetlen rossz hír, hogy 180 fokos fordulatot vegyenek a piacok. A geopolitikai fejlemények mellett sűrű makronaptár várja a befektetőket: kedden az eurózónás infláció, pénteken az amerikai munkaerőpiaci jelentés és a Fitch magyar hitelminősítési felülvizsgálata lesz a fókuszban.
Gyilkos harapófogóban a magyar cégek – Tényleg elviselhetetlenül erős a forint?
Egyre több exportáló vállalat panaszkodik arra, hogy a jelenlegi euró-forint árfolyam már fenntarthatatlan számukra, a magyar deviza túl sokat erősödött, ami felemészti a profitjukat. Ez elsősorban a jelentős exportpiaccal bíró kis- és közepes vállalatokat érintheti, nekik ugyanis túl drága és körülményes lehet lefedezni a devizakitettségüket. A nagyobb cégek esetében inkább arról van szó, hogy az utóbbi évek forintgyengülése miatt elkényelmesedhettek, nem számítottak a magyar deviza jelentős erősödésére, ezért állnak most komoly fedezetlen devizakitettséggel. Ebben persze a gazdaságpolitikának is volt szerepe, mely még bátorította is a vállalkozásokat, hogy a forint fokozatos gyengülésére spekuláljanak, és ezzel javítsák versenyképességüket.
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Bekövetkezett, amire sokan vártak: megindul az emberszabású robotok tömeggyártása
A robot a tervek szerint a dobozból kivéve azonnal használható lesz.
Olyat tett a forint, amire négy éve nem volt példa, de elég egyetlen hír a 180 fokos fordulathoz
A befektetések és a devizapiacok is azonnal lefordulhatnak a következő napokban.
Gyilkos harapófogóban a magyar cégek – Tényleg elviselhetetlenül erős a forint?
Ki a felelős azért, hogy pórul jártak?
Hatalmas áttörés a rákkutatásban: egy injekció teljesen eltüntette a daganatokat egyes betegeknél
A készítményt a Johnson & Johnson fejlesztette.
Megszólalt a lemondásról Sulyok Tamás
Nyilatkozatot küldött az államfő, Magyar Péter azonnal reagált.
Itt a bejelentés: ekkor lehet lezártnak tekinteni az iráni háborút
Két dolognak kell teljesülnie.
Óriási botrány robbant ki a hírhedt titkosszolgálatnál: gyakorlatilag kirámolta a CIA-t egy hétköznapi szélhámos
Érthetetlen, miért nem bukott le korábban.
Azonnali távozásra szólította fel Magyar Péter a közmédia vezérigazgatóit
A kiszivárgott belső emailek után.
Az osztalék portfólióm - 2026. május
Osztalékot vágott az egyik cégem, és bár számítottam rá, mégis szarul esett. Valamint, és most ennek örülök a legjobban, megjelent az első nyomtatott könyvem (nem tőzsde), lent a részletek
"Eszükbe se jusson, hogy az én pénzem az ő pénzük!"
Úgy tűnik, a leköszönő kormány beleszámította a költségvetés összerakásába a távozásuk okozta eufóriát. Legalább ezt beteljesítették a haza szolgálatában. Az elmúlt hetekben az eur
Örökség - kitagadás és kizárás jogi kérdései, amin milliók múlhatnak
Az örökségből való kizárás és a kitagadás nem ugyanaz - a különbségen pedig akár milliók múlhatnak. Míg a kizárás esetén a törvényes örökös továbbra is jogosult lehet kötelesrész
Születésnapi számvetés - mit hozott az Összkép 11. éve?
A mély elemzések, a világunk megértetésére törekvő erőfeszítések nem divatosak. Kevés helyen tálunk ilyet és kevesen is olvassák ezeket. Lehetséges-e egyáltalán, hogy a gazdaság, a társ
Tervezett eladások
Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az
Kivezeti az egyik nagybank a 3% alatti kamatszintet az Otthon Startnál
Az UniCredit Bank június elsejétől 3 százalékos kamat mellett kínálja az Otthon Start hitelt. Ez azt is jelenti, hogy a bank a korábbi extra kedvezményét visszavonja, azaz már nem lehet nála é
Sok vagy kevés a Mediaworks-re kiszabott 50 millió Ft-os adatvédelmi bírság?
A héten 50 millió forint összegű adatvédelmi bírságot szabott ki a Mediaworks Hungary Zrt.-vel szemben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH), arra tekintettel, hogy a
Zsiday Viktor: "Eljátszottuk a saját deviza lehetőségét"
A magyar gazdaság még az általános iskolában van, a korrupció, a torz intézményrendszer és a "mutyiszféra" visszafogja a növekedést és a versenyképességet. Nem kellene a... The post Zsiday
Így kezdj bele a tőzsdei grafikonelemzésbe!
Online előadásunk megmutatja, hogyan válhat a technikai elemzés a magabiztos és tudatos tőzsdei döntések egyik legerősebb eszközévé.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
A Monopolytól a modern társasokig: így tanulhatunk az üzletről játék közben
A Checklist Extrában Győri Zoltán játéktervezővel beszélgettünk.
Eldőlt! Magyar Péter hazahozhat 6 ezer milliárdot: mihez kezd a kormány ennyi pénzzel?
Hatalmas összegről van szó.
67 ezer ember egyszerre posztol és telefonál: hogy bírja a hálózat a BL-döntő terhelését?
Kovács Ádámot, a Telekom mobilhálózat fejlesztési csoportvezetőjét kérdeztük.