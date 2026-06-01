Csúcsdöntésre készült a forint, de fordult a helyzet a devizapiacon

Közel 5 éves csúcsa közelében kezdi a hetet a forint az euróval szemben: a közös európai fizetőeszköz jegyzése 353,6 forint alatt jár, ami már a péntek esti záróárfolyamnál is alacsonyabb.

A forint jó teljesítménye mögött jó eséllyel továbbra is a javuló piaci hangulat és az európai uniós források hazahozataláról született megállapodás húzódik meg.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollár árfolyama szintén jelentősen csökkent a múlt hét második felében, a zöldhasú jegyzése most 303,4 forint.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Ez történt a nemzetközi piacokon

A dollárindex – amely a zöldhasú árfolyamát hat fő devizával szemben méri – az előző héten 0,4 százalékot esett, ami főként a Hormuzi-szoros megnyitásáról szóló amerikai–iráni megállapodás reményének volt köszönhető.

Hétfőn a zöldhasúban bekövetkező változásokat jelző index minimálisan, 0,04 százalékkal emelkedett, így 99,05 ponton állt.

minimálisan, 0,04 százalékkal emelkedett, így 99,05 ponton állt. Az euró 0,13 százalékkal gyengült, és 1,1644 dolláron jegyezték a dollárral szemben.

0,13 százalékkal gyengült, és 1,1644 dolláron jegyezték a dollárral szemben. A jen 0,13 százalékkal 159,48-ra esett a dollárral szemben, míg

0,13 százalékkal 159,48-ra esett a dollárral szemben, míg a font 0,07 százalékkal 1,3449 dollárra mérséklődött.

Az iráni megállapodással kapcsolatban továbbra is bizakodóak a befektetők, bár a hétvégén mindkét fél újabb csapásokat hajtott végre.

Az Egyesült Államok "önvédelmi célú légicsapásokat" mért iráni radar- és drónirányító állásokra, míg Irán egy amerikai támadásokhoz használt légibázist vett célba. A feszültség annak ellenére fokozódott, hogy Donald Trump elnök pénteken jelezte, hamarosan dönthet az Iránnal kötendő tűzszüneti megállapodásról. Marco Rubio külügyminiszter a libanoni elnökkel és Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel is egyeztetett a "fokozatos deeszkalációról". Netanjahu eközben a Hezbollah elleni hadművelet keretében további előrenyomulást rendelt el Libanonban.

Homályosak a monetáris politika kilátásai, de több adat is segíthet a tisztánlátásban

A piacok arra számítanak, hogy a Fed következő lépése kamatemelés lesz, szemben az iráni háború kitörése előtti kamatcsökkentési várakozásokkal. A távozó Fed-elnök, Jerome Powell vasárnapi beszédében a monetáris politika átpolitizálódása ellen figyelmeztetett. A héten több Fed-tisztviselő is felszólal, akiktől a piaci szereplők további iránymutatást várnak. Chris Weston, a Pepperstone kutatási igazgatója szerint

a döntéshozók várhatóan továbbra is a mindkét irányba nyitott megközelítést hangsúlyozzák.

Ez azt jelenti, hogy a beérkező makrogazdasági adatoktól függően a kamatemelés és a kamatcsökkentés egyaránt szóba jöhet.

A hét legfontosabb makrogazdasági adata a június 5-én esedékes amerikai munkaerőpiaci jelentés lesz. A Reuters elemzői konszenzusa 4,3 százalékos munkanélküliségi rátát és 85 ezer új munkahely létrejöttét prognosztizálja. Az ISM feldolgozóipari beszerzésimenedzser-indexe a várakozások szerint májusban 53 pontra emelkedett az előző havi 52,7 pontról.

Az Európai Központi Bank részéről Isabel Schnabel igazgatósági tag dél-koreai beszédében arra figyelmeztetett, hogy a nagyrészt dollárhoz kötött stabilcoinok terjedése alááshatja az eurót és egyes országok monetáris szuverenitását. Schnabel a múlt héten azt is jelezte, hogy

az EKB-nak akkor is kamatot kellene emelnie ebben a hónapban, ha létrejön az amerikai–iráni békemegállapodás.

A Japán Jegybank kapcsán a piacok szerdán Ueda Kazuo jegybankelnök beszédére figyelnek. A befektetők a jövő héten esedékes kamatdöntés előtt várnak iránymutatást arról, hogy folytatódik-e a monetáris szigorítás.

Piaci források szerint a döntéshozók körében egyre inkább az államkötvény-vásárlási program kivezetésének szüneteltetése felé billen a mérleg.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images