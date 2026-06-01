Csúcsdöntésre készült a forint, de fordult a helyzet a devizapiacon
Csúcsdöntésre készült a forint, de fordult a helyzet a devizapiacon

Közel 5 éves csúcson nyitja a forint a hetet a nemzetközi helyzet óvatos javulása és az európai uniós források felszabadításáról született megállapodás által támogatva. A reggeli forinterősödésnek hamar vége szakadt és fél óra alatt közel 1 egységet emelkedett az euró jegyzése. Eközben az amerikai dollár a hét eleji kereskedésben stagnált, miután ismét felemás hírek érkeztek az iráni háborúból. A piacok figyelme ma a közel-keleti béketárgyalások alakulására és a jegybanki lépések időzítésére irányul.
Gyorsan megálljt parancsoltak a forintnak

Közel 1 egységet emelkedett az euró jegyzése az elmúlt órában, most 354,3-on áll a kurzus.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollár árfolyama is emelkedett az elmúlt percekben (bár mértéke csak 0,6 egység volt), a zöldhasúért most 303,9 forintot kell adni a devizapiacon.

5 éves csúcsát ostromolja a forint, gyengül a dollár is

Közel 5 éves csúcsa közelében kezdi a hetet a forint az euróval szemben: a közös európai fizetőeszköz jegyzése 353,6 forint alatt jár, ami már a péntek esti záróárfolyamnál is alacsonyabb.

A forint jó teljesítménye mögött jó eséllyel továbbra is a javuló piaci hangulat és az európai uniós források hazahozataláról született megállapodás húzódik meg.

A dollár árfolyama szintén jelentősen csökkent a múlt hét második felében, a zöldhasú jegyzése most 303,4 forint.

Ez történt a nemzetközi piacokon

A dollárindex – amely a zöldhasú árfolyamát hat fő devizával szemben méri – az előző héten 0,4 százalékot esett, ami főként a Hormuzi-szoros megnyitásáról szóló amerikai–iráni megállapodás reményének volt köszönhető.

  • Hétfőn a zöldhasúban bekövetkező változásokat jelző index minimálisan, 0,04 százalékkal emelkedett, így 99,05 ponton állt.
  • Az euró 0,13 százalékkal gyengült, és 1,1644 dolláron jegyezték a dollárral szemben.
  • A jen 0,13 százalékkal 159,48-ra esett a dollárral szemben, míg
  • a font 0,07 százalékkal 1,3449 dollárra mérséklődött.

Az iráni megállapodással kapcsolatban továbbra is bizakodóak a befektetők, bár a hétvégén mindkét fél újabb csapásokat hajtott végre.

Az Egyesült Államok "önvédelmi célú légicsapásokat" mért iráni radar- és drónirányító állásokra, míg Irán egy amerikai támadásokhoz használt légibázist vett célba. A feszültség annak ellenére fokozódott, hogy Donald Trump elnök pénteken jelezte, hamarosan dönthet az Iránnal kötendő tűzszüneti megállapodásról. Marco Rubio külügyminiszter a libanoni elnökkel és Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel is egyeztetett a "fokozatos deeszkalációról". Netanjahu eközben a Hezbollah elleni hadművelet keretében további előrenyomulást rendelt el Libanonban.

Homályosak a monetáris politika kilátásai, de több adat is segíthet a tisztánlátásban

A piacok arra számítanak, hogy a Fed következő lépése kamatemelés lesz, szemben az iráni háború kitörése előtti kamatcsökkentési várakozásokkal. A távozó Fed-elnök, Jerome Powell vasárnapi beszédében a monetáris politika átpolitizálódása ellen figyelmeztetett. A héten több Fed-tisztviselő is felszólal, akiktől a piaci szereplők további iránymutatást várnak. Chris Weston, a Pepperstone kutatási igazgatója szerint

a döntéshozók várhatóan továbbra is a mindkét irányba nyitott megközelítést hangsúlyozzák.

Ez azt jelenti, hogy a beérkező makrogazdasági adatoktól függően a kamatemelés és a kamatcsökkentés egyaránt szóba jöhet.

A hét legfontosabb makrogazdasági adata a június 5-én esedékes amerikai munkaerőpiaci jelentés lesz. A Reuters elemzői konszenzusa 4,3 százalékos munkanélküliségi rátát és 85 ezer új munkahely létrejöttét prognosztizálja. Az ISM feldolgozóipari beszerzésimenedzser-indexe a várakozások szerint májusban 53 pontra emelkedett az előző havi 52,7 pontról.

Az Európai Központi Bank részéről Isabel Schnabel igazgatósági tag dél-koreai beszédében arra figyelmeztetett, hogy a nagyrészt dollárhoz kötött stabilcoinok terjedése alááshatja az eurót és egyes országok monetáris szuverenitását. Schnabel a múlt héten azt is jelezte, hogy

az EKB-nak akkor is kamatot kellene emelnie ebben a hónapban, ha létrejön az amerikai–iráni békemegállapodás.

A Japán Jegybank kapcsán a piacok szerdán Ueda Kazuo jegybankelnök beszédére figyelnek. A befektetők a jövő héten esedékes kamatdöntés előtt várnak iránymutatást arról, hogy folytatódik-e a monetáris szigorítás.

Piaci források szerint a döntéshozók körében egyre inkább az államkötvény-vásárlási program kivezetésének szüneteltetése felé billen a mérleg.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Olyat tett a forint, amire négy éve nem volt példa, de elég egyetlen hír a 180 fokos fordulathoz

Jó momentumban indul június első hete: 20 százalékos májusi esése enyhítette az inflációs félelmeket, a tőzsdék pedig rekordok közelébe mente. A forint és a magyar eszközök elképesztő tempót diktálnak, de a jövő  elég egyetlen rossz hír, hogy 180 fokos fordulatot vegyenek a piacok. A geopolitikai fejlemények mellett sűrű makronaptár várja a befektetőket: kedden az eurózónás infláció, pénteken az amerikai munkaerőpiaci jelentés és a Fitch magyar hitelminősítési felülvizsgálata lesz a fókuszban.

Gyilkos harapófogóban a magyar cégek – Tényleg elviselhetetlenül erős a forint?

Egyre több exportáló vállalat panaszkodik arra, hogy a jelenlegi euró-forint árfolyam már fenntarthatatlan számukra, a magyar deviza túl sokat erősödött, ami felemészti a profitjukat. Ez elsősorban a jelentős exportpiaccal bíró kis- és közepes vállalatokat érintheti, nekik ugyanis túl drága és körülményes lehet lefedezni a devizakitettségüket. A nagyobb cégek esetében inkább arról van szó, hogy az utóbbi évek forintgyengülése miatt elkényelmesedhettek, nem számítottak a magyar deviza jelentős erősödésére, ezért állnak most komoly fedezetlen devizakitettséggel. Ebben persze a gazdaságpolitikának is volt szerepe, mely még bátorította is a vállalkozásokat, hogy a forint fokozatos gyengülésére spekuláljanak, és ezzel javítsák versenyképességüket.

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

