Rossz hírek érkeztek az iráni háborúból, felszúrt a forint árfolyama

Váratlan fordulat: borulnak a béketárgyalások, Irán megtorló lépéseket jelentett be
Irán egyelőre felfüggeszti a béketárgyalásokat az Egyesült Államokkal, amiért az izraeli légierő folyamatosan támadja Libanont – írja a Reuters a félhivatalos iráni Tasznim hírügynökség alapján.
356 forint felé közelít az euró árfolyama
A dolláré pedig már 306 felett jár.
A hirtelen elmozdulás hátterében vélhetően azon iráni képviselői nyilatkozat áll, amely szerint
addig nem folytatódnak az USA-val a tárgyalások, ameddig Izrael és Libanon között nem lép életbe tűzszünet.
Az iráni forradalmi erők ezzel párhuzamosan azt is bejelentették, hogy mindent bevetnek a Hormuzi-szoros további blokkolása érdekében.
Tovább erősödik a dollár - viszi magával a forintot is
1,163 alá csökkent az euró-dollár kurzus az elmúlt percekben, ami a forint árfolyamára is hatással lehetett.
A magyar fizetőeszköz euróval szembeni árfolyama 355,4, a dollárral szembeni jegyzése pedig 305,3 forintig emelkedett.
Ez vár a dollárra és az euróra az ING Bank elemzői szerint
Sűrű hét várható az amerikai munkaerőpiaci adatok és üzleti felmérések tekintetében, amelyek tovább erősíthetik a dollárt. Eközben egyre többen számítanak arra, hogy a Fed idén kamatemelésre kényszerül. Az eurózónában az EKB inflációs várakozásokra vonatkozó felmérése alakíthatja a kamatpályával kapcsolatos piaci kilátásokat - áll az ING Bank elemzésében.
A befektetők figyelme ma az amerikai makroadatokra terelődik. Ezek egyre inkább arra utalnak, hogy a gazdasági növekedés újra gyorsulhat, ahogy a mesterségesintelligencia-beruházások átszivárognak a reálgazdaságba. A héten számos fontos adat érkezik:
- kedden a JOLTS nyitott pozíciókra vonatkozó statisztikája,
- szerdán az ADP foglalkoztatási jelentése,
- csütörtökön pedig a Challenger elbocsátási adatsora jelenik meg.
- Pénteken lát napvilágot a májusi amerikai munkaerőpiaci átfogó jelentés (NFP). Utóbbinál a piac egészséges, 90 ezres bővülést és 4,3 százalékon ragadó munkanélküliségi rátát vár.
Mindezek mellett az ISM feldolgozóipari (hétfő) és szolgáltatóipari (szerda) beszerzésimenedzser-indexei (BMI) is fontos iránymutatást adnak a befektetők számára, ezek ugyanis a foglalkoztatási trendek mellett a rendelésállományról és az árazási erőről is képet festenek.
Az adatok várhatóan megerősítik azt a narratívát, hogy a Fed a teljes foglalkoztatásra vonatkozó mandátumát teljesítettnek tekintheti, így figyelmét az inflációs kockázatokra összpontosíthatja.
Amennyiben a munkaerőpiaci adatok támogatóak maradnak, és az ISM-felmérésekből kiolvasható árazási nyomás intenzív lesz, a piac elmozdulhat egy teljes, 25 bázispontos idei Fed-kamatemelés beárazása felé. Ez jelentős váltás lenne a jelenleg árazott 17 bázisponthoz képest.
A devizapiacon látható alacsony volatilitás jelenleg kedvez a carry trade stratégiáknak. A Bank előrejelzései alapján
- ha az erős amerikai adatok dollárerősödést hoznak, az elsősorban az alacsony hozamú japán jen és svájci frank ellenében érvényesülhet.
- Amennyiben a japán jegybank nem okoz meglepetést egy váratlan szigorítással, az USD/JPY devizapár a 162-es szint felé mozdulhat el.
- A dollárindex (DXY) a 98,75 és 99,00 közötti sávban találhat támaszt, és a héten ismét próbára teheti a 99,50-es szintet.
Az eurózónában az EKB inflációs várakozásokat mérő felmérése áll a fókuszban.
Márciusban a hároméves időtávra vonatkozó inflációs várakozás 3,00 százalékra ugrott, egy újabb magas érték pedig megerősítheti azokat a piaci várakozásokat, miszerint az EKB idén kétszer – júniusban és szeptemberben – is kamatot emelhet. Ez az iram agresszívabb lenne a szeptemberig jelenleg beárazott 44 bázispontos szigorításnál. A fejlemény kissé megemelhetné a rövid lejáratú euró swaphozamokat, ami enyhe támaszt nyújtana a közös devizának. Az EUR/USD árfolyam emelkedési potenciálját azonban korlátozhatja az erős dollárkörnyezet, így az 1,1660 és 1,1685 közötti sáv jelentheti a rövid távú kereskedési tartomány tetejét.
Zsiday Viktor is megszólalt a hirtelen erősödő forintról
Zsiday Viktor szerint a magyar gazdaság kilábalásának kulcsa a kiszámíthatóság és a költségvetési fegyelem fenntartása. A szakember úgy látja, hogy a forint stabilizálódhat, az uniós források beérkezése pedig beindíthatja a növekedést. Ugyanakkor óva int a ciklus eleji túlzott állami költekezéstől. Globális szinten az állami eladósodást és az amerikai politikát tartja a legnagyobb kockázatnak. Ő maga egyébként a stresszes portfóliókezelői munkát hátrahagyva ma már csak a saját vagyonát kezeli, és a tudásmegosztásra fókuszál - jelentette a Forbes.
Oldalazik a forint
Nem történt érdemi elmozdulás a forint árfolyamában: az euró jegyzése továbbra is 354,6, a dolláré 304,4 forint környékén ingadozik.
Tovább emelkedik a dollár, oldalazik az euró jegyzése
304,5 forintig emelkedett az elmúlt percekben a dollár árfolyama. Az euró jegyzése eközben nem változott érdemben, továbbra is 354,6 forint körül alakul a kurzus.
Kevesebb, mint fél százalék hiányzik ahhoz, hogy az amerikai infláció önmagát hajtsa tovább
Az amerikai infláció 3,7 százalékon áll, a benzinkutakon mindenki érzi az iráni háború hatásait, az ellátási láncok feszültségét mérő index pedig hónapok nyugalom után megint emelkedik. Ez önmagában kellemetlen, de még nem dráma. A baj az, hogy van egy tényező, amellyel a legtöbb előrejelzés a modelljében nem számol, és amely 2021-ben már egyszer megduplázta egy hasonló sokk hatását. Megnézzük, mi ez, és miért pont mostantól számít.
Magyar Péter találkozott Varga Mihállyal: a forint árfolyamáról és büntetőeljárásokról is beszéltek
Magyar Péter miniszterelnök megválasztása óta ma találkozott először Varga Mihály MNB-elnökkel. Beszéltek a forint árfolyamáról, a gazdaságpolitikáról, az EU-források hazahozatalának alakulásárról, illetve az MNB korábbi vezetésének tevékenysége miatt tett büntetőeljárás állásáról.
Tovább gyengül a forint
Az euró jegyzése már a 354,5 forintot közelíti.
A dollár is 304 forint felett jár.
Nagyot lassult a lengyel gazdaság, de a láthatáron már látszik a fellendülés
Lengyelország gazdasági növekedése az év elején mérséklődött. Az elemzők azonban 2026-ra összességében továbbra is erőteljes, 3,4 százalékos GDP-bővülést várnak. A beruházások fellendülését elsősorban az uniós források lehívása hajthatja - közölte az ING Bank.
Kisebb csapkodás a piacokon
Folyamatos irányváltás jellemezte a forint árfolyamát az elmúlt órában. A kilengések után az euró jegyzése most 353,9, a dolláré 303,6 forint.
Gyorsan megálljt parancsoltak a forintnak
Közel 1 egységet emelkedett az euró jegyzése az elmúlt órában, most 354,3-on áll a kurzus.
A dollár árfolyama is emelkedett az elmúlt percekben (bár mértéke csak 0,6 egység volt), a zöldhasúért most 303,9 forintot kell adni a devizapiacon.
5 éves csúcsát ostromolja a forint, gyengül a dollár is
Közel 5 éves csúcsa közelében kezdi a hetet a forint az euróval szemben: a közös európai fizetőeszköz jegyzése 353,6 forint alatt jár, ami már a péntek esti záróárfolyamnál is alacsonyabb.
A forint jó teljesítménye mögött jó eséllyel továbbra is a javuló piaci hangulat és az európai uniós források hazahozataláról született megállapodás húzódik meg.
A dollár árfolyama szintén jelentősen csökkent a múlt hét második felében, a zöldhasú jegyzése most 303,4 forint.
Ez történt a nemzetközi piacokon
A dollárindex – amely a zöldhasú árfolyamát hat fő devizával szemben méri – az előző héten 0,4 százalékot esett, ami főként a Hormuzi-szoros megnyitásáról szóló amerikai–iráni megállapodás reményének volt köszönhető.
- Hétfőn a zöldhasúban bekövetkező változásokat jelző index minimálisan, 0,04 százalékkal emelkedett, így 99,05 ponton állt.
- Az euró 0,13 százalékkal gyengült, és 1,1644 dolláron jegyezték a dollárral szemben.
- A jen 0,13 százalékkal 159,48-ra esett a dollárral szemben, míg
- a font 0,07 százalékkal 1,3449 dollárra mérséklődött.
Az iráni megállapodással kapcsolatban továbbra is bizakodóak a befektetők, bár a hétvégén mindkét fél újabb csapásokat hajtott végre.
Az Egyesült Államok "önvédelmi célú légicsapásokat" mért iráni radar- és drónirányító állásokra, míg Irán egy amerikai támadásokhoz használt légibázist vett célba. A feszültség annak ellenére fokozódott, hogy Donald Trump elnök pénteken jelezte, hamarosan dönthet az Iránnal kötendő tűzszüneti megállapodásról. Marco Rubio külügyminiszter a libanoni elnökkel és Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel is egyeztetett a "fokozatos deeszkalációról". Netanjahu eközben a Hezbollah elleni hadművelet keretében további előrenyomulást rendelt el Libanonban.
Homályosak a monetáris politika kilátásai, de több adat is segíthet a tisztánlátásban
A piacok arra számítanak, hogy a Fed következő lépése kamatemelés lesz, szemben az iráni háború kitörése előtti kamatcsökkentési várakozásokkal. A távozó Fed-elnök, Jerome Powell vasárnapi beszédében a monetáris politika átpolitizálódása ellen figyelmeztetett. A héten több Fed-tisztviselő is felszólal, akiktől a piaci szereplők további iránymutatást várnak. Chris Weston, a Pepperstone kutatási igazgatója szerint
a döntéshozók várhatóan továbbra is a mindkét irányba nyitott megközelítést hangsúlyozzák.
Ez azt jelenti, hogy a beérkező makrogazdasági adatoktól függően a kamatemelés és a kamatcsökkentés egyaránt szóba jöhet.
A hét legfontosabb makrogazdasági adata a június 5-én esedékes amerikai munkaerőpiaci jelentés lesz. A Reuters elemzői konszenzusa 4,3 százalékos munkanélküliségi rátát és 85 ezer új munkahely létrejöttét prognosztizálja. Az ISM feldolgozóipari beszerzésimenedzser-indexe a várakozások szerint májusban 53 pontra emelkedett az előző havi 52,7 pontról.
Az Európai Központi Bank részéről Isabel Schnabel igazgatósági tag dél-koreai beszédében arra figyelmeztetett, hogy a nagyrészt dollárhoz kötött stabilcoinok terjedése alááshatja az eurót és egyes országok monetáris szuverenitását. Schnabel a múlt héten azt is jelezte, hogy
az EKB-nak akkor is kamatot kellene emelnie ebben a hónapban, ha létrejön az amerikai–iráni békemegállapodás.
A Japán Jegybank kapcsán a piacok szerdán Ueda Kazuo jegybankelnök beszédére figyelnek. A befektetők a jövő héten esedékes kamatdöntés előtt várnak iránymutatást arról, hogy folytatódik-e a monetáris szigorítás.
Piaci források szerint a döntéshozók körében egyre inkább az államkötvény-vásárlási program kivezetésének szüneteltetése felé billen a mérleg.
Olyat tett a forint, amire négy éve nem volt példa, de elég egyetlen hír a 180 fokos fordulathoz
Jó momentumban indul június első hete: 20 százalékos májusi esése enyhítette az inflációs félelmeket, a tőzsdék pedig rekordok közelébe mente. A forint és a magyar eszközök elképesztő tempót diktálnak, de a jövő elég egyetlen rossz hír, hogy 180 fokos fordulatot vegyenek a piacok. A geopolitikai fejlemények mellett sűrű makronaptár várja a befektetőket: kedden az eurózónás infláció, pénteken az amerikai munkaerőpiaci jelentés és a Fitch magyar hitelminősítési felülvizsgálata lesz a fókuszban.
Gyilkos harapófogóban a magyar cégek – Tényleg elviselhetetlenül erős a forint?
Egyre több exportáló vállalat panaszkodik arra, hogy a jelenlegi euró-forint árfolyam már fenntarthatatlan számukra, a magyar deviza túl sokat erősödött, ami felemészti a profitjukat. Ez elsősorban a jelentős exportpiaccal bíró kis- és közepes vállalatokat érintheti, nekik ugyanis túl drága és körülményes lehet lefedezni a devizakitettségüket. A nagyobb cégek esetében inkább arról van szó, hogy az utóbbi évek forintgyengülése miatt elkényelmesedhettek, nem számítottak a magyar deviza jelentős erősödésére, ezért állnak most komoly fedezetlen devizakitettséggel. Ebben persze a gazdaságpolitikának is volt szerepe, mely még bátorította is a vállalkozásokat, hogy a forint fokozatos gyengülésére spekuláljanak, és ezzel javítsák versenyképességüket.
