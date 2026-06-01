Rossz hírek érkeztek az iráni háborúból, felszúrt a forint árfolyama

Sűrű hét várható az amerikai munkaerőpiaci adatok és üzleti felmérések tekintetében, amelyek tovább erősíthetik a dollárt. Eközben egyre többen számítanak arra, hogy a Fed idén kamatemelésre kényszerül. Az eurózónában az EKB inflációs várakozásokra vonatkozó felmérése alakíthatja a kamatpályával kapcsolatos piaci kilátásokat - áll az ING Bank elemzésében.

A befektetők figyelme ma az amerikai makroadatokra terelődik. Ezek egyre inkább arra utalnak, hogy a gazdasági növekedés újra gyorsulhat, ahogy a mesterségesintelligencia-beruházások átszivárognak a reálgazdaságba. A héten számos fontos adat érkezik:

kedden a JOLTS nyitott pozíciókra vonatkozó statisztikája,

szerdán az ADP foglalkoztatási jelentése,

csütörtökön pedig a Challenger elbocsátási adatsora jelenik meg.

Pénteken lát napvilágot a májusi amerikai munkaerőpiaci átfogó jelentés (NFP). Utóbbinál a piac egészséges, 90 ezres bővülést és 4,3 százalékon ragadó munkanélküliségi rátát vár.

Mindezek mellett az ISM feldolgozóipari (hétfő) és szolgáltatóipari (szerda) beszerzésimenedzser-indexei (BMI) is fontos iránymutatást adnak a befektetők számára, ezek ugyanis a foglalkoztatási trendek mellett a rendelésállományról és az árazási erőről is képet festenek.

Az adatok várhatóan megerősítik azt a narratívát, hogy a Fed a teljes foglalkoztatásra vonatkozó mandátumát teljesítettnek tekintheti, így figyelmét az inflációs kockázatokra összpontosíthatja.

Amennyiben a munkaerőpiaci adatok támogatóak maradnak, és az ISM-felmérésekből kiolvasható árazási nyomás intenzív lesz, a piac elmozdulhat egy teljes, 25 bázispontos idei Fed-kamatemelés beárazása felé. Ez jelentős váltás lenne a jelenleg árazott 17 bázisponthoz képest.

A devizapiacon látható alacsony volatilitás jelenleg kedvez a carry trade stratégiáknak. A Bank előrejelzései alapján

ha az erős amerikai adatok dollárerősödést hoznak, az elsősorban az alacsony hozamú japán jen és svájci frank ellenében érvényesülhet.

Amennyiben a japán jegybank nem okoz meglepetést egy váratlan szigorítással, az USD/JPY devizapár a 162-es szint felé mozdulhat el.

A dollárindex (DXY) a 98,75 és 99,00 közötti sávban találhat támaszt, és a héten ismét próbára teheti a 99,50-es szintet.

Az eurózónában az EKB inflációs várakozásokat mérő felmérése áll a fókuszban.

Márciusban a hároméves időtávra vonatkozó inflációs várakozás 3,00 százalékra ugrott, egy újabb magas érték pedig megerősítheti azokat a piaci várakozásokat, miszerint az EKB idén kétszer – júniusban és szeptemberben – is kamatot emelhet. Ez az iram agresszívabb lenne a szeptemberig jelenleg beárazott 44 bázispontos szigorításnál. A fejlemény kissé megemelhetné a rövid lejáratú euró swaphozamokat, ami enyhe támaszt nyújtana a közös devizának. Az EUR/USD árfolyam emelkedési potenciálját azonban korlátozhatja az erős dollárkörnyezet, így az 1,1660 és 1,1685 közötti sáv jelentheti a rövid távú kereskedési tartomány tetejét.