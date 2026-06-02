Figyelmeztették az amerikai jegybankelnököt: nagy kárt okozhat a tervével

Két neves közgazdász óva inti az amerikai jegybankot a mérlegfőösszeg drasztikus csökkentésétől. Álláspontjuk szöges ellentétben áll az új Fed-elnök, Kevin Warsh korábbi nyilatkozataival, aki kifejezetten a jegybank pénzügyi rendszerben betöltött szerepének visszaszorítását szorgalmazza.

Christina Romer és David Romer, a kaliforniai Berkeley Egyetem közgazdászai a Brookings Intézet Hutchins Központja számára készített tanulmányukban amellett érvelnek, hogy bár

a mérlegfőösszeg kisebb mértékű csökkentése elképzelhető, a nagyszabású zsugorítás jelentős hátrányokkal járna, érdemi előnyök nélkül.

A szerzőpáros a korábbi Fed-elnök, Jerome Powell két ciklusának tapasztalatait elemezve jutott erre a következtetésre.

A tisztségét alig több mint egy hete átvevő, négyéves mandátumát megkezdő Kevin Warsh régóta a Fed mérlegfőösszegének mérséklését szorgalmazza. Áprilisi szenátusi meghallgatásán megismételte, hogy a kisebb mérlegfőösszeg alacsonyabb kamatszintet tenne lehetővé, emellett élesebb határvonalat húzna a monetáris és a költségvetési politika közé. Úgy véli, a jelenlegi, 6700 milliárd dolláros mérlegfőösszeg – amely csaknem 4500 milliárd dollárnyi államkötvényt és közel 2000 milliárd dollárnyi jelzálogfedezetű értékpapírt tartalmaz – a jegybank túlzott gazdasági szerepvállalását tükrözi.

A Romer szerzőpáros emlékeztet arra, hogy a Fed 2019-ben kénytelen volt leállítani a mérlegcsökkentést, miután az komoly zavarokat okozott a pénzpiacokon. Tavaly a második mennyiségi szigorítási programot is lezárták a bankrendszer bőséges tartalékszintjének biztosítása érdekében. A közgazdászok szerint a szűkös tartalékok rendszeréhez való visszatérés jelentősen növelné a kamatlábak volatilitását.

Egy ponton azonban maguk a szerzők is változtatnának, ugyanis a Fed jelzálogfedezetű értékpapír-állományát nehezen tartják indokolhatónak, mivel az egy konkrét hitelpiaci szektort részesít előnyben. A jelenlegi leépítési ütem mellett több mint egy évtizedig tartana ennek az állománynak a teljes felszámolása, ezért a szakértők a folyamat felgyorsítását javasolják.

A tanulmány további megállapításai szerint a Fednek gyorsan kell reagálnia a változó gazdasági feltételekre, valamint az infláció akkor is károsítja a gazdaságot, ha az inflációs várakozások lehorgonyzottak maradnak.

A szerzők emellett az előretekintő iránymutatás óvatosabb alkalmazására intenek.

Véleményük szerint ennek a monetáris politikai eszköznek a használatát szigorú feltételekhez kell kötni, és a döntéshozóknak a gazdasági pályák széles körét kell mérlegelniük a legvalószínűbb forgatókönyv puszta figyelembevétele helyett.

A címlapkép illusztráció.

