Japán bármikor újra beavarkozhat a devizapiacon

Japán pénzügyminisztere megerősítette, hogy a hatóságok bármikor készen állnak beavatkozni a devizapiacon. Mindez azután derült ki, hogy nyilvánosságra hozták: az ország rekordösszegből, 11,73 ezer milliárd jen (73,5 milliárd dollár) értékben támogatta a jent az április és május vége közötti időszakban.

Katajama Szacuki kedden újságíróknak nyilatkozva hangsúlyozta, hogy az árupiacok is jelentős mozgásokat mutatnak, a volatilitás pedig továbbra is magas. Hozzátette, hogy a tárca folyamatosan egyeztet washingtoni partnereivel a devizapiaci folyamatokról.

A pénzügyminisztérium pénteken hozta nyilvánosságra a havi intervenciós adatokat. Ezekből kiderül, hogy az április 28. és május 27. között elköltött összeg egy hónapos periódusra vetítve rekordnak számít. A beavatkozássorozatra azután került sor, hogy a jen a 160,72-es szintig gyengült a dollárral szemben. Az intervenciók átmenetileg 155 közelébe erősítették a japán devizát, ám ez az erősödés azóta nagyrészt elolvadt. Kedden reggel Tokióban a jent már 159,66-os árfolyamon jegyezték a dollárral szemben.

A rekordméretű beavatkozás vegyes fogadtatásra talált a piacon. Egyes elemzők szerint a lépés segített megfékezni a túlzott volatilitást, mások viszont megkérdőjelezték a hatékonyságát. Utóbbiak arra hivatkoznak, hogy a jegybanki akció nem tudta érdemben megváltoztatni a piaci hangulatot, és csupán az egyoldalú intervenció korlátaira világított rá.

Katajama jóval a tényleges piaci beavatkozás előtt többször is erőteljes figyelmeztetéseket intézett a spekulánsokhoz, ami fokozatosan csökkentette verbális intervencióinak hatásosságát. A "határozott lépések" kifejezést először tavaly decemberben használta, amikor a jen 157 körül állt a dollárral szemben. A piacokon ezt jellemzően a tényleges beavatkozást megelőző utolsó figyelmeztetésként értelmezik. A miniszter most annyit mondott: vannak bevett kifejezések, amelyeket a hatóságok fokozott készültség idején használnak, ezek megváltoztatása pedig félrevezető jelzést küldhetne a piacnak.

A minisztérium jövő héten teszi közzé Japán devizatartalékainak részletes, május végi bontását, ami arra is fényt deríthet, pontosan hogyan finanszírozták a műveleteket.

A 2022 óta végrehajtott korábbi intervenciók során Japán amerikai államkötvényeket adott el a jen árfolyamának megtámasztása érdekében.

Április végén a szigetország 1,17 ezer milliárd dollárnyi devizatartalékkal rendelkezett.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

