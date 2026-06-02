Még mindig a világ élvonalában a forint – Nem csak hirtelen fellángolás volt a választás utáni erősödés

Lassan hozzászokunk az erősebb forinthoz
Az elmúlt hetekben intenzíven erősödött a forint, így a választásokat követő hetekben a világ egyik legjobb teljesítményét nyújtotta a piacon. Néhányan már akkor megkérdőjelezték, meddig tarthat a piac megelőlegezett bizalma. Azonban úgy tűnik, hogy egyelőre kitartanak a forint mellett a befektetők.
A magyar deviza idén már 7,7%-kal erősödött az euróval és 6,9%-kal a dollárral szemben, ezzel jelentősen felülteljesítette a legközelebbi versenytársaknak tekintett régiós devizákat. A lengyel zloty az év eleje óta 0,3%-kal gyengült az euró ellenében, a cseh korona stagnált, a román lej pedig a kiújuló politikai válság miatt 3 százalékos esésben van.
Az alábbi grafikonon egyrészt jól látszik a parlamenti választások hatása, amikor a forint végleg elvált a régiós devizáktól, másrészt viszont az is látható, hogy a legtöbb régiós versenytárssal szemben már 2025-ben is érezhetően erősödött a hazai deviza, az utolsóként kitartó cseh koronától is elkezdett elszakadni ősszel.
