Még mindig a világ élvonalában a forint – Nem csak hirtelen fellángolás volt a választás utáni erősödés

Májusban is folytatódott a forint előző hónapban kezdődött erősödése, a magyar deviza a hatodik legjobb teljesítményt nyújtotta az egész világon. Úgy tűnik, hogy nem csak rövidéletű fellángolás volt a választásokat követő piaci reakció, hanem akár tartósan erősebb forintra is berendezkedhetünk. A kilátások felemásak, egyrészt akár további forinterősödés is jöhet, másrészt viszont a közel-keleti háború és a Hormuzi-szoros lezárásának kockázatai óvatosságra intenek.

Lassan hozzászokunk az erősebb forinthoz

Az elmúlt hetekben intenzíven erősödött a forint, így a választásokat követő hetekben a világ egyik legjobb teljesítményét nyújtotta a piacon. Néhányan már akkor megkérdőjelezték, meddig tarthat a piac megelőlegezett bizalma. Azonban úgy tűnik, hogy egyelőre kitartanak a forint mellett a befektetők.

A magyar deviza idén már 7,7%-kal erősödött az euróval és 6,9%-kal a dollárral szemben, ezzel jelentősen felülteljesítette a legközelebbi versenytársaknak tekintett régiós devizákat. A lengyel zloty az év eleje óta 0,3%-kal gyengült az euró ellenében, a cseh korona stagnált, a román lej pedig a kiújuló politikai válság miatt 3 százalékos esésben van.

Az alábbi grafikonon egyrészt jól látszik a parlamenti választások hatása, amikor a forint végleg elvált a régiós devizáktól, másrészt viszont az is látható, hogy a legtöbb régiós versenytárssal szemben már 2025-ben is érezhetően erősödött a hazai deviza, az utolsóként kitartó cseh koronától is elkezdett elszakadni ősszel.