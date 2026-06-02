Teljes a felfordulás az iráni háborúban, fontos adatok érkeznek – mit csinál a forint?

A tegnapi nap legfontosabb eseménye befektetői szempontból az volt, hogy délután kiderült: Irán egyelőre felfüggeszti a béketárgyalásokat az Egyesült Államokkal, amiért az izraeli légierő folyamatosan támadja Libanont. A hírre drágult az olaj, erősödött a dollár, és gyengültek a feltörekvő devizák – egyszóval tankönyvi reakciót láthattunk.

Hasonló jelenetsort gyakorlatilag megszámlálhatatlanul sokadik alkalommal láthattunk, mióta február legvégén kitört az iráni háború. Nem lenne különösebben meglepő, ha néhány nap múlva érkezne egy újabb bejelentés, miszerint mégiscsak folytatják a tárgyalásokat, és mostmár aztán tényleg, igazán, nagyon közel vagyunk a békéhez, aminek a hírére a dollár erősödne, az olaj ára zuhanna, és a feltörekvőpiaci devizák erősödnének. Csakhogy ki tudja, hogy pár nappal ezután nem jönne-e egy újabb kedvezőtlen fejlemény. Gyakorlatilag egy folyamatos ringlispílbe ragadtak a piacok.

Ennek azonban így vagy úgy nemsokára vége szakadhat. Vagy úgy, hogy tényleg vége lesz az iráni háborúnak, vagy úgy, hogy a befektetők beárazzák a hatásokat.

A viharos nemzetközi környezetben a forint szinte az egész világgal szembement, és a háború kitörésének ellenére is tovább menetelt, így jelenleg a történelmi szinten erős 355 forint körüli euróárfolyamon áll. Ennek oka az, hogy a kormányváltással együtt egy rezsimváltás is lezajlott a forintban, ahogy a befektetők a kiszámíthatóbb gazdaságpolitikát és az európai reintegrációt árazták.

Az eddig zárolt uniós pénzek hazahozatalával kapcsolatos várakozások azonban már jelentős részt beépültek az árfolyamba, így további lökést csak újabb fejlemények jelenthetnének. Ilyen lehetne például, ha a SAFE-hitelhez is hozzáférnénk, ami majdnem akkora forrást jelentene, mint az előző héten felszabadított pénzek.

A mai nap folyamán érkezik az első negyedéves GDP második becslése, ami alapján pontosabb képet kaphatunk arról, hogy mi hajtotta a sokak számára meglepően nagy növekedést. Emellett Magyar Péter németországi útja lesz olyan esemény, amire érdemes lehet figyelni.

