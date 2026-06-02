  • Megjelenítés
Teljes a felfordulás az iráni háborúban, fontos adatok érkeznek – mit csinál a forint?
Deviza

Teljes a felfordulás az iráni háborúban, fontos adatok érkeznek – mit csinál a forint?

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Történelmileg erős szinten kezdi a forint a keddi napot, a hazai valuta a nemzetközi turbulenciák ellenére is ellenálló tudott maradni. A globális devizapiacok továbbra is az iráni háború fejleményeire, és a konfliktus elhúzódása miatt egyre növekvő inflációs kockázatokra figyelnek. Miközben jelenleg úgy tűnik, mintha minden békehírt "megvennének" a befektetők, hogy aztán minden eszkalációról szóló hírre eladjanak, egyre közelebb vagyunk a kritikus ponthoz, amikor már az azonnali lezárás is jelentős és visszafordíthatatlan gazdasági károkat okoz – vagy talán már el is hagytuk. Az inflációs folyamatokról ma az eurozónából érkező adatok alapján kaphatunk pontosabb képet.
Megosztás

Törékeny status quo

"A devizapiacok éppannyira hezitálnak a közel-keleti feszültségek reeszkalációjának beárazásával kapcsolatban, mint amennyire egy küszöbön álló békéről szóló megállapodáséval" – írta az ING napi körképében.

Az, hogy a Brent az ázsiai kereskedésben gyorsan benézett 95 dollár alá, arra utal, hogy az általános hangulat ismét javul, annak ellenére, hogy a hírek szerint az USA és Irán közötti tárgyalások ismét megszakadtak.

A dollár index eközben lehorgonyzott a 99-99,5 sáv környékén, ami egyrészt alacsonyabb olajárakat tükröz, másrészt a dollár általánosan erősebb makrogazdasági hátterét is jelzi.

Megosztás

Erősödik a forint

Már 355 alatt jár az euró-forint árfolyam, és a dollárral szemben is erősödni tudott a hazai valuta.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Megérkezett a GDP-adat, így nőtt a magyar gazdaság

Az idei első negyedévben a magyar gazdaság teljesítménye 0,8 százalékkal meghaladta a tavalyi utolsó negyedévit, és 1,7%-kal magasabb volt az egy évvel korábbinál. A ma megjelent részletes adatközlés fő számai megegyeznek az előzetes adatokkal, most viszont már láthatjuk, hogy mi okozta a gazdaság némiképp váratlan lendületvételét.

Tovább a cikkhez
Megérkezett a GDP-adat, így nőtt a magyar gazdaság
Megosztás

Japán bármikor újra beavatkozhat a devizapiacon

Japán pénzügyminisztere megerősítette, hogy a hatóságok bármikor készen állnak beavatkozni a devizapiacon. Mindez azután derült ki, hogy nyilvánosságra hozták: az ország rekordösszegből, 11,73 ezer milliárd jen (73,5 milliárd dollár) értékben támogatta a jent az április és május vége közötti időszakban.

Tovább a cikkhez
Japán bármikor újra beavatkozhat a devizapiacon
Megosztás

Hullámvasúton ragadt a globális devizapiac, de ennek hamarosan vége szakadhat

A tegnapi nap legfontosabb eseménye befektetői szempontból az volt, hogy délután kiderült: Irán egyelőre felfüggeszti a béketárgyalásokat az Egyesült Államokkal, amiért az izraeli légierő folyamatosan támadja Libanont. A hírre drágult az olaj, erősödött a dollár, és gyengültek a feltörekvő devizák – egyszóval tankönyvi reakciót láthattunk.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Hasonló jelenetsort gyakorlatilag megszámlálhatatlanul sokadik alkalommal láthattunk, mióta február legvégén kitört az iráni háború. Nem lenne különösebben meglepő, ha néhány nap múlva érkezne egy újabb bejelentés, miszerint mégiscsak folytatják a tárgyalásokat, és mostmár aztán tényleg, igazán, nagyon közel vagyunk a békéhez, aminek a hírére a dollár erősödne, az olaj ára zuhanna, és a feltörekvőpiaci devizák erősödnének. Csakhogy ki tudja, hogy pár nappal ezután nem jönne-e egy újabb kedvezőtlen fejlemény. Gyakorlatilag egy folyamatos ringlispílbe ragadtak a piacok.

Ennek azonban így vagy úgy nemsokára vége szakadhat. Vagy úgy, hogy tényleg vége lesz az iráni háborúnak, vagy úgy, hogy a befektetők beárazzák a hatásokat.

A viharos nemzetközi környezetben a forint szinte az egész világgal szembement, és a háború kitörésének ellenére is tovább menetelt, így jelenleg a történelmi szinten erős 355 forint körüli euróárfolyamon áll. Ennek oka az, hogy a kormányváltással együtt egy rezsimváltás is lezajlott a forintban, ahogy a befektetők a kiszámíthatóbb gazdaságpolitikát és az európai reintegrációt árazták.

Kapcsolódó cikkünk

Mindent el kell felejteni, amit az európai rangsorokról eddig gondoltunk? Alapjaiban írja át hazánk helyzetét a forint szárnyalása

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Az eddig zárolt uniós pénzek hazahozatalával kapcsolatos várakozások azonban már jelentős részt beépültek az árfolyamba, így további lökést csak újabb fejlemények jelenthetnének. Ilyen lehetne például, ha a SAFE-hitelhez is hozzáférnénk, ami majdnem akkora forrást jelentene, mint az előző héten felszabadított pénzek.

Kapcsolódó cikkünk

Orbán Anita: mindenki tudja, hogy ez a pénz jár a magyaroknak

A mai nap folyamán érkezik az első negyedéves GDP második becslése, ami alapján pontosabb képet kaphatunk arról, hogy mi hajtotta a sokak számára meglepően nagy növekedést. Emellett Magyar Péter németországi útja lesz olyan esemény, amire érdemes lehet figyelni.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Megosztás

Mindent el kell felejteni, amit az európai rangsorokról eddig gondoltunk? Alapjaiban írja át hazánk helyzetét a forint szárnyalása

Jelentősen módosítja Magyarország több fontos gazdasági mutatóját a forint idei szárnyalása: a Magyar Nemzeti Bank szigorú monetáris politikája és a Tisza-kormánnyal szembeni gazdaságpolitikai várakozások miatt az euró árfolyama ugyanis a tavalyi 415-ös szintről mostanra a 350-360-as sávba erősödött, ez pedig azt jelenti, hogy a közös pénzben kifejezett értékek nagyot változnak. Mivel sok, nemzetközi összevetésre alkalmas statisztika mértékegysége a piaci árfolyamon átszámított euró, ezek most nagyot változnak. Például az erősödő forint minden egyéb hatástól függetlenül növeli az egy főre jutó GDP euróban mért értékét és csökkenti a GDP-arányos államadósságot, ugyanakkor rontja az ország árversenyképességét.

Tovább a cikkhez
Mindent el kell felejteni, amit az európai rangsorokról eddig gondoltunk? Alapjaiban írja át hazánk helyzetét a forint szárnyalása

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Tervezett eladások

Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az

PR cikk

Konferencia ajánló

Portfolio X-Cycling Day

Portfolio X-Cycling Day

2026. június 2.

Padel X Network Cup

2026. június 2.

Property X 2026

2026. június 2.

ZALAEGERSZEG - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. június 9.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Eldőlt, amire sokan vártak: Oroszi Beatrix lesz Magyarország új tisztifőorvosa
Megérkezett a GDP-adat, így nőtt a magyar gazdaság
Rossz hírek érkeztek az iráni háborúból, felszúrt a forint árfolyama
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility