Teljes a felfordulás az iráni háborúban, fontos adatok érkeztek – mit csinál a forint?

Beütött az iráni háború: két és fél éve nem látott szintre gyorsult az infláció az euróövezetben
Májusban 3,2 százalékra, több mint két és fél éves csúcsra gyorsult az euróövezet inflációja, ami megerősíti azokat a várakozásokat, amelyek szerint az Európai Központi Bank a jövő heti ülésén a kamatemelés mellett dönt - tudósított a Bloomberg.
A szárnyaló forint levágta az MNB utolsó aranytojást tojó tyúkját
2025-ben újabb tetemes veszteséggel zárta az évet a Magyar Nemzeti Bank (MNB) – derül ki a jegybank éves jelentéséből. Az újabb 554 milliárd forintos mínusz azt jelenti, hogy az elmúlt öt évben már több mint 3500 milliárd forintos veszteséget halmozott fel az MNB. Egyelőre nem is látszik, mikor javulhat az eredmény, ebből a szempontból külön rossz hír, hogy tavaly már a devizaváltáson is alig tudott profitot realizálni a jegybank, ezzel az elmúlt évek legfontosabb nyereségforrása apadt el.
Törékeny status quo
"A devizapiacok éppannyira hezitálnak a közel-keleti feszültségek reeszkalációjának beárazásával kapcsolatban, mint amennyire egy küszöbön álló békéről szóló megállapodáséval" – írta az ING napi körképében.
Az, hogy a Brent az ázsiai kereskedésben gyorsan benézett 95 dollár alá, arra utal, hogy az általános hangulat ismét javul, annak ellenére, hogy a hírek szerint az USA és Irán közötti tárgyalások ismét megszakadtak.
A dollár index eközben lehorgonyzott a 99-99,5 sáv környékén, ami egyrészt alacsonyabb olajárakat tükröz, másrészt a dollár általánosan erősebb makrogazdasági hátterét is jelzi.
Erősödik a forint
Már 355 alatt jár az euró-forint árfolyam, és a dollárral szemben is erősödni tudott a hazai valuta.
Megérkezett a GDP-adat, így nőtt a magyar gazdaság
Az idei első negyedévben a magyar gazdaság teljesítménye 0,8 százalékkal meghaladta a tavalyi utolsó negyedévit, és 1,7%-kal magasabb volt az egy évvel korábbinál. A ma megjelent részletes adatközlés fő számai megegyeznek az előzetes adatokkal, most viszont már láthatjuk, hogy mi okozta a gazdaság némiképp váratlan lendületvételét.
Japán bármikor újra beavatkozhat a devizapiacon
Japán pénzügyminisztere megerősítette, hogy a hatóságok bármikor készen állnak beavatkozni a devizapiacon. Mindez azután derült ki, hogy nyilvánosságra hozták: az ország rekordösszegből, 11,73 ezer milliárd jen (73,5 milliárd dollár) értékben támogatta a jent az április és május vége közötti időszakban.
Hullámvasúton ragadt a globális devizapiac, de ennek hamarosan vége szakadhat
A tegnapi nap legfontosabb eseménye befektetői szempontból az volt, hogy délután kiderült: Irán egyelőre felfüggeszti a béketárgyalásokat az Egyesült Államokkal, amiért az izraeli légierő folyamatosan támadja Libanont. A hírre drágult az olaj, erősödött a dollár, és gyengültek a feltörekvő devizák – egyszóval tankönyvi reakciót láthattunk.
Hasonló jelenetsort gyakorlatilag megszámlálhatatlanul sokadik alkalommal láthattunk, mióta február legvégén kitört az iráni háború. Nem lenne különösebben meglepő, ha néhány nap múlva érkezne egy újabb bejelentés, miszerint mégiscsak folytatják a tárgyalásokat, és mostmár aztán tényleg, igazán, nagyon közel vagyunk a békéhez, aminek a hírére a dollár erősödne, az olaj ára zuhanna, és a feltörekvőpiaci devizák erősödnének. Csakhogy ki tudja, hogy pár nappal ezután nem jönne-e egy újabb kedvezőtlen fejlemény. Gyakorlatilag egy folyamatos ringlispílbe ragadtak a piacok.
Ennek azonban így vagy úgy nemsokára vége szakadhat. Vagy úgy, hogy tényleg vége lesz az iráni háborúnak, vagy úgy, hogy a befektetők beárazzák a hatásokat.
A viharos nemzetközi környezetben a forint szinte az egész világgal szembement, és a háború kitörésének ellenére is tovább menetelt, így jelenleg a történelmi szinten erős 355 forint körüli euróárfolyamon áll. Ennek oka az, hogy a kormányváltással együtt egy rezsimváltás is lezajlott a forintban, ahogy a befektetők a kiszámíthatóbb gazdaságpolitikát és az európai reintegrációt árazták.
Az eddig zárolt uniós pénzek hazahozatalával kapcsolatos várakozások azonban már jelentős részt beépültek az árfolyamba, így további lökést csak újabb fejlemények jelenthetnének. Ilyen lehetne például, ha a SAFE-hitelhez is hozzáférnénk, ami majdnem akkora forrást jelentene, mint az előző héten felszabadított pénzek.
A mai nap folyamán érkezik az első negyedéves GDP második becslése, ami alapján pontosabb képet kaphatunk arról, hogy mi hajtotta a sokak számára meglepően nagy növekedést. Emellett Magyar Péter németországi útja lesz olyan esemény, amire érdemes lehet figyelni.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Mindent el kell felejteni, amit az európai rangsorokról eddig gondoltunk? Alapjaiban írja át hazánk helyzetét a forint szárnyalása
Jelentősen módosítja Magyarország több fontos gazdasági mutatóját a forint idei szárnyalása: a Magyar Nemzeti Bank szigorú monetáris politikája és a Tisza-kormánnyal szembeni gazdaságpolitikai várakozások miatt az euró árfolyama ugyanis a tavalyi 415-ös szintről mostanra a 350-360-as sávba erősödött, ez pedig azt jelenti, hogy a közös pénzben kifejezett értékek nagyot változnak. Mivel sok, nemzetközi összevetésre alkalmas statisztika mértékegysége a piaci árfolyamon átszámított euró, ezek most nagyot változnak. Például az erősödő forint minden egyéb hatástól függetlenül növeli az egy főre jutó GDP euróban mért értékét és csökkenti a GDP-arányos államadósságot, ugyanakkor rontja az ország árversenyképességét.
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
