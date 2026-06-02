  • Megjelenítés
Történelmi átrendeződés: Már az arany a világ legnagyobb jegybanki tartalékeszköze
Deviza

Történelmi átrendeződés: Már az arany a világ legnagyobb jegybanki tartalékeszköze

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Az Európai Központi Bank legfrissebb jelentése szerint az arany 2025 végére megelőzte az amerikai államkötvényeket, így a világ legnagyobb jegybanki tartalékeszközévé vált, ami nagyrészt az elmúlt évek rekordmértékű áremelkedésének, valamint a dollárról történő tudatos diverzifikációnak köszönhető - számolt be a Financial Times.

Az EKB kedden közzétett adatai alapján az arany a globális jegybanki tartalékok 27 százalékát tette ki 2025 végén, szemben az egy évvel korábbi 20 százalékkal. Ezzel párhuzamosan az amerikai államkötvények részaránya 25-ről 22 százalékra csökkent, míg az euróalapú tartalékeszközök aránya változatlanul 15 százalék maradt.

A tartalékok összetételének átrendeződése mögött számos ország azon törekvése áll, hogy csökkentse dollárfüggőségét. Ez a folyamat 2022-t követően gyorsult fel, amikor Washington az Ukrajna elleni teljes körű invázióra válaszul szankciókkal befagyasztotta Oroszország dollártartalékait. Christine Lagarde, az EKB elnöke a jelentésben rámutatott, hogy

a geopolitikai feszültségek továbbra is erős jegybanki aranykeresletet generálnak.

A világ jegybankjai jelenleg több mint 36 ezer tonna aranyat tartanak a tartalékaikban, ami megközelíti a bretton woods-i rendszer csúcsidőszakában mért 38 ezer tonnát.

Még több Deviza

Teljes a felfordulás az iráni háborúban, fontos adatok érkeztek – mit csinál a forint?

Figyelmeztették az amerikai jegybankelnököt: nagy kárt okozhat a tervével

Japán bármikor újra beavatkozhat a devizapiacon

Kapcsolódó cikkünk

30 éve nem látott fordulatot hozott a modern kori aranyláz

Az arany előretörése ugyanakkor nem kizárólag a fizikai vásárlásoknak, hanem a látványos áremelkedésnek is köszönhető, az arany ára ugyanis januárban meghaladta az unciánkénti 5500 dollárt, vagyis nagyjából megkétszereződött két év alatt.

A dolláralapú eszközök mindezzel együtt továbbra is a tartalékok legnagyobb hányadát, 42 százalékát teszik ki.

A jegybanki aranyvásárlások 2025-ben némileg mérséklődtek, és 850 tonnát tettek ki, miután három egymást követő évben is meghaladták az évi ezer tonnát. A 2022 óta legtöbb aranyat felhalmozó országok közé Kína, Lengyelország, Törökország és India tartozott. Figyelemre méltó ugyanakkor, hogy 2025-ben a legnagyobb egyedi vásárló a Tether stabilcoin-kibocsátó volt, amely több mint 100 tonna aranyat szerzett be. Törökország ezzel szemben 2026 elején 130 tonna aranyat adott el vagy adott bérbe az iráni háború kitörését követően, ami az EKB értékelése szerint az elmúlt évek egyik legnagyobb tartalékleépítésének számított.

Kapcsolódó cikkünk

Megnyomták a pánikgombot: tonnaszámra zúdítják a piacra az aranyat

Elképesztő összegekért vásárol időt Törökország – de meddig tart a tartalék?

Elképesztő tempóban szórja ki az aranytartalékát ez az ország: hetek alatt több mint száz tonnától szabadultak meg

A jelentés az euró nemzetközi szerepének fokozatos erősödéséről is beszámolt. Az euróban kibocsátott nemzetközi adósságállomány 30 százalékkal nőtt, és megközelítette az ezermilliárd eurós történelmi csúcsot. A külföldi portfólió-befektetések nettó beáramlása az euróövezetbe elérte a 850 milliárd eurót, ami a közös valuta bevezetése óta a legmagasabb értékek közé tartozik.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Tervezett eladások

Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio X-Cycling Day

Portfolio X-Cycling Day

2026. június 2.

Padel X Network Cup

2026. június 2.

Property X 2026

2026. június 2.

ZALAEGERSZEG - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. június 9.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Megérkezett a GDP-adat, így nőtt a magyar gazdaság
Üvöltve, káromkodva ugatta le Trump Netanjahut: „őrült vagy, az egész világ utálja Izraelt!”
Rossz hírek érkeztek az iráni háborúból, felszúrt a forint árfolyama
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility