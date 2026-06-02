Történelmi átrendeződés: Már az arany a világ legnagyobb jegybanki tartalékeszköze

Az EKB kedden közzétett adatai alapján az arany a globális jegybanki tartalékok 27 százalékát tette ki 2025 végén, szemben az egy évvel korábbi 20 százalékkal. Ezzel párhuzamosan az amerikai államkötvények részaránya 25-ről 22 százalékra csökkent, míg az euróalapú tartalékeszközök aránya változatlanul 15 százalék maradt.
A tartalékok összetételének átrendeződése mögött számos ország azon törekvése áll, hogy csökkentse dollárfüggőségét. Ez a folyamat 2022-t követően gyorsult fel, amikor Washington az Ukrajna elleni teljes körű invázióra válaszul szankciókkal befagyasztotta Oroszország dollártartalékait. Christine Lagarde, az EKB elnöke a jelentésben rámutatott, hogy
a geopolitikai feszültségek továbbra is erős jegybanki aranykeresletet generálnak.
A világ jegybankjai jelenleg több mint 36 ezer tonna aranyat tartanak a tartalékaikban, ami megközelíti a bretton woods-i rendszer csúcsidőszakában mért 38 ezer tonnát.
Az arany előretörése ugyanakkor nem kizárólag a fizikai vásárlásoknak, hanem a látványos áremelkedésnek is köszönhető, az arany ára ugyanis januárban meghaladta az unciánkénti 5500 dollárt, vagyis nagyjából megkétszereződött két év alatt.
A dolláralapú eszközök mindezzel együtt továbbra is a tartalékok legnagyobb hányadát, 42 százalékát teszik ki.
A jegybanki aranyvásárlások 2025-ben némileg mérséklődtek, és 850 tonnát tettek ki, miután három egymást követő évben is meghaladták az évi ezer tonnát. A 2022 óta legtöbb aranyat felhalmozó országok közé Kína, Lengyelország, Törökország és India tartozott. Figyelemre méltó ugyanakkor, hogy 2025-ben a legnagyobb egyedi vásárló a Tether stabilcoin-kibocsátó volt, amely több mint 100 tonna aranyat szerzett be. Törökország ezzel szemben 2026 elején 130 tonna aranyat adott el vagy adott bérbe az iráni háború kitörését követően, ami az EKB értékelése szerint az elmúlt évek egyik legnagyobb tartalékleépítésének számított.
A jelentés az euró nemzetközi szerepének fokozatos erősödéséről is beszámolt. Az euróban kibocsátott nemzetközi adósságállomány 30 százalékkal nőtt, és megközelítette az ezermilliárd eurós történelmi csúcsot. A külföldi portfólió-befektetések nettó beáramlása az euróövezetbe elérte a 850 milliárd eurót, ami a közös valuta bevezetése óta a legmagasabb értékek közé tartozik.
