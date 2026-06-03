Gyorsan megütötték a forintot, komoly feszültség van a devizapiacokon

Gyengüléssel kezdte a szerdai kereskedést a forint: reggel az euró 356 közelébe szökött fel, a dollárkurzus ennél erősebben mozdult, az USD/HUF-árfolyam meredeken emelkedett.
A szerdai forintgyengülés mögött elsősorban nem hazai, hanem globális kockázatkerülési hullám áll: a dollár menedékdeviza-szerepe megint a fő piacmozgató, miután a Perzsa-öbölben újra kiéleződött az iráni–amerikai konfliktus: az amerikai közlés szerint Irán ballisztikus rakétákat lőtt ki a térségben, az amerikai erők pedig válaszul csapást mértek a Kesm-szigetre. A geopolitikai feszültség a dollár iránti keresletet növelte, ami több feltörekvő piaci devizán, így a forinton is nyomot hagyott.
Az EUR/HUF a reggeli kereskedésben 354,88 és 355,88 között mozgott, vagyis a forint egyelőre nem szakadt ki látványosan a szűk sávból.
Az eddigi heti teljesítmény alapján az árfolyam hétfőn 356 felett is járt, kedden 354,5 környékére visszacsúszott, majd szerda reggel újra 355,7 közelébe kapaszkodott. Ezzel a kurzus elmozdult az ötéves csúcsa közeléből.
A dollár-forint mozgása határozottabb, mert a forint egyszerre reagál a dollár globális erősödésére és a romló kockázati hangulatra. Az USD/HUF reggel 305,14 és 306,40 között mozgott, majd 306 forint felett stabilizálódott.
A nemzetközi devizapiacon a legfontosabb mozgás az USD/JPY-ben látszik: a jen a dollárral szemben elérte a kritikus 160-as szintet, amelynél a japán hatóságok korábban már beavatkoztak. A piac ezért most azt figyeli, hogy Tokió ismét devizapiaci intervencióhoz nyúl-e. A Reuters szerint a jen lényegében elveszítette azt az előnyt, amelyet az egy hónappal korábbi, 11 700 milliárd jenes japán intervenció hozott, miközben a japán pénzügyminiszter jelezte, hogy a hatóságok készek fellépni a túlzott árfolyammozgásokkal szemben.
Az EUR/USD közben csak mérsékelten mozdult, az euró 1,1624 dollár körül állt, enyhe mínuszban. Ez azért fontos a forint szempontjából, mert ha a dollár az euróval szemben is erős marad, az rendszerint az USD/HUF-on keresztül gyorsabban jelenik meg, mint az EUR/HUF-ban. Az euró mozgását ugyanakkor fékezi, hogy az euróövezeti infláció gyorsulása miatt a piac már inkább az Európai Központi Bank kamatemelési lehetőségét árazza, nem további lazítást.
A forint szempontjából a nap fő kérdése az, hogy a dollárerősödés átmeneti menedékkereslet marad-e, vagy tartósabb kockázatkerülési hullámmá válik. Ha az USD/JPY a 160-as szint felett ragad, az EUR/USD pedig tovább gyengül, akkor az USD/HUF könnyen 307 felé mozdulhat, miközben az EUR/HUF-ban a 356-os szint áttörése jelezné, hogy a forint gyengülése már nemcsak dollárhatás, hanem szélesebb piaci korrekció.
Több makroadatra is figyelünk: itthon a piaczárás utáni CECE index-felülvizsgálatra figyelhetnek a befektetők. Az Egyesült Államokból fontos adatok érkeznek: előbb az ADP májusi foglalkoztatottsági mutatója, majd az S&P ipari és szolgáltatóipari bmi-je, az ISM szolgáltatóipari index, valamint az áprilisi ipari rendelésállomány. Este a Fed Bézs-könyve adhat részletesebb képet az amerikai gazdaság folyamatairól.
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