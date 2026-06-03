Irányt váltott a forint a nagy devizapiaci pofozkodás után

Gyengül a forint
Ahogy romlik a nemzetközi tőkepiaci hangulat, úgy adják a forintot. Az euróval szemben már több mint egy, a dollárral szemben pedig közel kettő egységgel tették arrébb. Az EURHUF jelenleg 356,20, az USDHUF pedig 307,10 közelében áll. Az euróval szemben 0,3, a dollárral szemben pedig 0,6 százalékot gyengült a forint. Ma egyébként nemcsak a forintot adják, a lengyel zloty is gyengült az euróval szemben, a cseh korona viszont stagnál.
Keresi az irányt a forint
Leginkább a nemzetközi hangulat meghatározó a forintárfolyamnál, és egyelőre még gyengülésben áll a magyar deviza: az euróval szemben az árfolyam 355-355,5 között mozog.
Szárnyal az amerikai szolgáltatószektor
Kirobbanó formában van az amerikai szolgáltatószektor. Az egyetlen szépséghiba, hogy az árnyomás nagyon erős.
Gyengülget a forint
A dollárral szemben már 306,4-ig gyengült vissza a forint.
Az euróhoz képest az árfolyam 355,5 felett jár újra.
Célkereszt jelent meg a Magyarországon épülő gigaberuházásokon, Kína versenygyilkos lépései már túl mentek egy határon
Az OECD friss ipartámogatási adatbázisa szerint a 15 vizsgált kulcságazatban az ipari támogatások 2024-ben 108 milliárd dollárt értek el, ami a 2009-es válságcsúcs óta a második legmagasabb érték. A kínai iparvállalatok 2005 és 2024 között átlagosan nyolcszor több állami támogatást kaptak árbevételarányosan, mint OECD-országbeli versenytársaik, ami a napelemgyártástól az autóiparon át az acélgyártásig mérhetően átrajzolja a globális piaci erőviszonyokat. Az EU a Foreign Subsidies Regulation révén már vizsgálhatja az unióban működő, harmadik országbeli támogatásban részesülő vállalatok versenyhelyzetét, ami a Magyarországon gyárat építő kínai cégeket – például a BYD-t és a CATL-t – is érintheti. Az OECD figyelmeztetése szerint a támogatások ugyan növelik a piaci részesedéseket, de nem javítják a termelékenységet, és hosszabb távon az innováció visszaesésével, valamint a stratégiai ellátási láncok veszélyes koncentrációjával fenyegetnek.
Kezd újraéledni az amerikai munkaerőpiac
Erős munkaerőpiacról árulkodik a májusi ADP foglalkoztatottsági adat, miközben a hétfői ISM feldolgozóipari beszerzésimenedszer-index nagyon erős lesz. Ilyen helyzetben a Fednek inkább az inflációra kell figyelnie. Két hét múlva amerikai kamatdöntés, az előjelek a kamatvárakozások feljebb tolódása irányába mutatnak.
Kapaszkodik a forint
Napon belül már erősödött a forint az euróval szemben: 355 alá is lement az árfolyam, miután Donald Trump amerikai elnök ismét arról beszélt, hogy közel lehet egy iráni megállapodás. A kereskedésben már 2 forintos napon belüli mozgások is voltak.
A dollárral szemben szintén kilengések látszanak: az árfolyam 306,8-ról 304,9-ig jött le, majd ismét 305,8 környékére emelkedett, ami 0,2 százalékos napi gyengülést jelent.
Súlyos örökséget kapott az új magyar kormány, az Európai Bizottság veszélyes gondokat lát a költségvetésben és a gazdasági modellben
Az Európai Bizottság egyelőre nem lépteti tovább Magyarországot a túlzottdeficit-eljárásban, ám a szerdán kiadott országjelentés az egyik legsúlyosabb uniós kockázati térképet rajzolja ki a magyar államháztartásról. A Bizottság szerint a költségvetési hiány 2025-ben 4,7 százalék volt, 2026-ban 6,2 százalékra emelkedhet, miközben az államadósság 76,8 százalékra nőhet 2027-re, a nettó kiadási pályától való kumulált eltérés pedig meghaladhatja a 2800 milliárd forintot. A brüsszeli dokumentum az Orbán-kormány örökségeként azonosítja a torzító adórendszert, az ad hoc ár- és kamatplafonokat, a gyenge fiskális intézményrendszert és a fenntarthatatlan nyugdíjpályát, amelyek korrekciójának terhe már Magyar Péter kabinetjére hárul. Az Európai Bizottság mostani döntése így nem felmentés, hanem feltételes próbaidő az új kormány számára.
Erőre talált a forint
A magyar deviza árfolyam újra elkezdett visszaerősödni, az euróárfolyam már 355,25 alá is benézett, ezzel már csak minimális, 0,08 százalékos a mai gyengülés. A piacok újra reménykednek, hogy valamiféle tűzszünet felé mozdulhat el az amerikai–iráni háború.
Látványos mozgás a devizapiacon: azonnal reagált a dollár a japán jegybankelnök szavaira
Világosan a kamatemelés lehetőségéről adott jelzést Ueda Kazuo, a japán jegybank elnöke szerdai beszédében elmondta, a Bank of Japan reagálni fog, ha az inflációs kockázatok meghaladják a gazdasági lassulás veszélyeit. A központi bank vezetője szerint az iráni háború által kiváltott energiapiaci sokk árfelhajtó hatása nem feltétlenül lesz átmeneti, és a maginflációt az előrejelzéseknél is jobban megemelheti. A jen és a dollár is azonnal reagált a bejelentésre – számolt be a Reuters.
OECD: a fizikai valóság fojthatja meg a mesterséges intelligenciát
A mesterséges intelligencia (AI) térnyerése és az adatközpontok exponenciális növekedése mögött eddig egy ki nem mondott, de kritikus feltételezés állt: a korlátlan és olcsó villamos energia, valamint a zavartalan globális ellátási láncok. Az OECD legújabb kitekintésében azonban arra figyelmeztet, hogy a közel-keleti geopolitikai feszültségek és az abból fakadó energiársokk közvetlen fenyegetést jelentenek a globális technológiai infrastruktúrára.
Megállt a visszakorrigálás
355,6 forintnál állapodik meg egyelőre az euróárfolyam, ezzel napon belül még mindig 0,2 százalékos gyengüléssel áll a magyar deviza.
OECD: már épp fellélegzett volna a világgazdaság, aztán jött az iráni háború
Az OECD legfrissebb előrejelzése szerint a közel-keleti konfliktus és a Hormuzi-szoros körüli szállítási zavarok váltak a világgazdaság legnagyobb kockázatává: a globális olajkínálat 2026 elején 13,5%-kal csökkent, az öböl-menti olajtermelés pedig 45%-kal esett vissza. A háború akkora bizonytalanságot okoz, hogy a szervezet a szokásostól eltérően két forgatókönyvet vázolt fel: a kedvezőbb esetben a globális GDP-növekedés 2026-ban 2,8%-ra lassul, a súlyosabb változatban viszont akár 2,1%-ra is visszaeshet. A 2026-ot még relatíve jó állapotban kezdő világgazdaság így egy komoly kínálati oldali sokkhatással néz szembe, amely az infláció újbóli emelkedésével és a bizalom megrendülésével fenyeget.
Energiaválság és vámháború: az eurózónát is térdre kényszerítik 2026 gazdasági viharai
Az euróövezet gazdasági növekedése az idei évben jelentősen lelassul, a GDP bővülése a tavalyi 1,4 százalékról 0,8 százalékra mérséklődik áll az OECD frissen megjelent Economic Outlook elemzésében. A növekedés lassulásában meghatározó szerepet játszik a közel-keleti konfliktus okozta energiaár-sokk, a geopolitikai bizonytalanság és a transzatlanti kereskedelmi feszültségek. A kilábalás 2027-ben kezdődhet meg, amikor a növekedés 1,2 százalékra gyorsulhat.
Gyorsan korrigál a forint
A reggeli látványosabb gyengülés 355,3 alá jött le az euróárfolyam, miután a geopolitikai kockázatok hírére 356,35 fölé szúrt fel a hajnali órákban.
A dollár esetében is 306,5-ről jött le a kurzus az elmúlt órában 305,75-ig.
OECD: érkeznek a sokkok, lassú növekedés vár Magyarországra
A magyar GDP növekedése 2026-ban várhatóan 1,6%, 2027-ben pedig 2% lesz - áll az OECD friss elemzésében.
Elbocsátási hullám fenyegeti az autóipart, Magyarországot is fenyegeti a helyzet
Az Európai Bizottság az idei európai szemeszter tavaszi csomagjában tömeges munkahelyvesztések lehetőségére figyelmeztet, mivel a magas energiaárak, az ipar átalakulása és a zöld átmenet egyszerre több százezer állást veszélyeztet az Európai Unióban, miközben a munkaerőhiány és a strukturális képzettségi problémák is egyre súlyosabbá válnak – írta meg a Politico.
Gyorsan megütötték a forintot, komoly feszültség van a devizapiacokon
Gyengüléssel kezdte a szerdai kereskedést a forint: reggel az euró 356 közelébe szökött fel, a dollárkurzus ennél erősebben mozdult, az USD/HUF-árfolyam meredeken emelkedett.
A szerdai forintgyengülés mögött elsősorban nem hazai, hanem globális kockázatkerülési hullám áll: a dollár menedékdeviza-szerepe megint a fő piacmozgató, miután a Perzsa-öbölben újra kiéleződött az iráni–amerikai konfliktus: az amerikai közlés szerint Irán ballisztikus rakétákat lőtt ki a térségben, az amerikai erők pedig válaszul csapást mértek a Kesm-szigetre. A geopolitikai feszültség a dollár iránti keresletet növelte, ami több feltörekvő piaci devizán, így a forinton is nyomot hagyott.
Az EUR/HUF a reggeli kereskedésben 354,88 és 355,88 között mozgott, vagyis a forint egyelőre nem szakadt ki látványosan a szűk sávból.
Az eddigi heti teljesítmény alapján az árfolyam hétfőn 356 felett is járt, kedden 354,5 környékére visszacsúszott, majd szerda reggel újra 355,7 közelébe kapaszkodott. Ezzel a kurzus elmozdult az ötéves csúcsa közeléből.
A dollár-forint mozgása határozottabb, mert a forint egyszerre reagál a dollár globális erősödésére és a romló kockázati hangulatra. Az USD/HUF reggel 305,14 és 306,40 között mozgott, majd 306 forint felett stabilizálódott.
A nemzetközi devizapiacon a legfontosabb mozgás az USD/JPY-ben látszik: a jen a dollárral szemben elérte a kritikus 160-as szintet, amelynél a japán hatóságok korábban már beavatkoztak. A piac ezért most azt figyeli, hogy Tokió ismét devizapiaci intervencióhoz nyúl-e. A Reuters szerint a jen lényegében elveszítette azt az előnyt, amelyet az egy hónappal korábbi, 11 700 milliárd jenes japán intervenció hozott, miközben a japán pénzügyminiszter jelezte, hogy a hatóságok készek fellépni a túlzott árfolyammozgásokkal szemben.
Az EUR/USD közben csak mérsékelten mozdult, az euró 1,1624 dollár körül állt, enyhe mínuszban. Ez azért fontos a forint szempontjából, mert ha a dollár az euróval szemben is erős marad, az rendszerint az USD/HUF-on keresztül gyorsabban jelenik meg, mint az EUR/HUF-ban. Az euró mozgását ugyanakkor fékezi, hogy az euróövezeti infláció gyorsulása miatt a piac már inkább az Európai Központi Bank kamatemelési lehetőségét árazza, nem további lazítást.
A forint szempontjából a nap fő kérdése az, hogy a dollárerősödés átmeneti menedékkereslet marad-e, vagy tartósabb kockázatkerülési hullámmá válik. Ha az USD/JPY a 160-as szint felett ragad, az EUR/USD pedig tovább gyengül, akkor az USD/HUF könnyen 307 felé mozdulhat, miközben az EUR/HUF-ban a 356-os szint áttörése jelezné, hogy a forint gyengülése már nemcsak dollárhatás, hanem szélesebb piaci korrekció.
Több makroadatra is figyelünk: itthon a piaczárás utáni CECE index-felülvizsgálatra figyelhetnek a befektetők. Az Egyesült Államokból fontos adatok érkeznek: előbb az ADP májusi foglalkoztatottsági mutatója, majd az S&P ipari és szolgáltatóipari bmi-je, az ISM szolgáltatóipari index, valamint az áprilisi ipari rendelésállomány. Este a Fed Bézs-könyve adhat részletesebb képet az amerikai gazdaság folyamatairól.
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