Látványos mozgás a devizapiacon: azonnal reagált a dollár a japán jegybankelnök szavaira

Világosan a kamatemelés lehetőségéről adott jelzést Ueda Kazuo, a japán jegybank elnöke szerdai beszédében elmondta, a Bank of Japan reagálni fog, ha az inflációs kockázatok meghaladják a gazdasági lassulás veszélyeit. A központi bank vezetője szerint az iráni háború által kiváltott energiapiaci sokk árfelhajtó hatása nem feltétlenül lesz átmeneti, és a maginflációt az előrejelzéseknél is jobban megemelheti. A jen és a dollár is azonnal reagált a bejelentésre – számolt be a Reuters.

Ueda Kazuo, a japán jegybank (BOJ) elnöke szerdai beszédében egyértelműen jelezte, hogy a jegybank kész fontolóra venni a kamatemelést, amennyiben az inflációs kockázatok meghaladják a gazdasági lassulás veszélyeit. Nyilatkozata felerősítette a júniusi kamatdöntő ülésen várható szigorítás esélyét.

A jegybankelnök kifejtette, hogy

Japán jelenleg olyan helyzetben van, amelyben a magasabb nyersolajárakból eredő infláció másodlagos hatásai várhatóan a maginfláció túllövését eredményezik.

Hangsúlyozta, hogy a jövőbeli monetáris politikai döntéseket erre a feltételezésre kell alapozni.

A BOJ vezetője arra figyelmeztetett, hogy az iráni háború által kiváltott energiapiaci sokk árfelhajtó hatása nem feltétlenül lesz átmeneti jellegű, és a maginflációt a jegybank előrejelzéseinél is nagyobb mértékben megemelheti. Ueda szerint ha a BOJ késlekedik a szükséges lépésekkel, később jóval jelentősebb kamatemelésre kényszerülhet, ami súlyos terhet róna a gazdaságra, a piacokra és a pénzügyi rendszerre egyaránt.

Ueda szavai nyomán a dollár 0,3 százalékkal gyengült a jennel szemben, így a jegyzés 159,40-re esett vissza.

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A piaci szereplők jelentős része arra számít, hogy a BOJ a június 15–16-i ülésén 0,75-ről 1 százalékra emeli az irányadó kamatot.

A jegybank elnöke leszögezte, hogy bár a BOJ-nak figyelemmel kell kísérnie a gazdasági aktivitást fenyegető kockázatokat, sokkal éberebben kell reagálnia az inflációs veszélyek esetleges realizálódására és azok kedvezőtlen gazdasági hatásaira.

Forrás: Reuters

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