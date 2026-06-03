Újabb ország fordul el a dollártól, Kína jelentős devizapartnerséget kötött

A kínai és az egyiptomi jegybank megújította és jelentősen kibővítette kétoldalú devizacsere-megállapodását: a keretösszeg 18 milliárd jüanról 30 milliárd jüanra, azaz mintegy 4,43 milliárd dollárra emelkedett, ami csaknem 67 százalékos növekedést jelent. A három évre szóló, meghosszabbítható megállapodás célja, hogy a két ország saját valutájában bonyolíthassa le kétoldalú tranzakcióit, csökkentve ezzel a dollárfüggőséget. A lépés Peking átfogó stratégiájába illeszkedik, amellyel a jüan nemzetközi szerepének erősítésére törekszik, Egyiptomnak pedig a devizatartalékok diverzifikálását segítheti elő.

A kínai és az egyiptomi jegybank megújította, valamint jelentősen kibővítette a két ország közötti, nemzeti valutában kötött devizacsere-megállapodást – számolt be a Reuters.

Az új megállapodás értelmében a keretösszeg 30 milliárd jüanra – azaz mintegy 4,43 milliárd dollárra –, illetve 203 milliárd egyiptomi fontra emelkedett.

Ez jelentős növekedés a korábbi 18 milliárd jüanos, vagyis 80,7 milliárd egyiptomi fontos kerethez képest, ami jüanban számolva csaknem 67 százalékos bővülést jelent.

A kínai jegybank szerdai közleménye szerint a három évre szóló megállapodást a felek meghosszabbíthatják. A devizacsere-megállapodások lehetővé teszik a két ország számára, hogy saját nemzeti valutájukban bonyolítsák le a kétoldalú tranzakciókat, ezzel is csökkentve az amerikai dollártól való függőségüket.

A lépés jól illeszkedik Peking azon átfogó stratégiájába, amellyel a kétoldalú devizacsere-megállapodások hálózatának kiépítésén keresztül igyekszik erősíteni a jüan nemzetközi szerepét. Egyiptom számára a megállapodás a devizatartalékok diverzifikálását és a kínai kereskedelmi kapcsolatok stabilizálását segítheti elő.

Forrás: Reuters

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