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355 alá erősödött a forint
Deviza

355 alá erősödött a forint

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A forint szerdán mérsékelten gyengült a vezető devizákkal szemben, amit elsősorban nem hazai tényezők, hanem az iráni–amerikai konfliktus kiéleződése miatti globális kockázatkerülés okozott. Csütörtök reggel az euró 355,9, a dollár 306,6 forint körül állt, ami minimális forinterősödést jelent a szerda esti szintekhez képest. A nap folyamán a befektetők figyelme több fontos makroadatra irányul: Magyarországon az MNB hitelintézeti mérlegadatai és a KSH kiskereskedelmi statisztikái, nemzetközi szinten pedig az euróövezeti kiskereskedelmi adatok és az amerikai munkanélküliségi kérelmek állnak a fókuszban.
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Amundi: a rezsicsökkentéssel nem lehet bemenni az eurózónába

Sajtótájékoztatót tartott a gazdasági kilátásokról az Amundi Alapkezelő, ahol számos, a konszenzustól eltérő megállapítás is elhangzott: a Hormuzi-szoros lezárása miatti gazdasági helyzet inkább jobb, mint ami jelenleg a hírekből látszik, és az EKB hibát követne el azzal, ha kamatot emelne. Magyarországon jelenleg a kormányváltás utáni kegyelmi időszak tart, a kulcskérdés azonban a hiteles középtávú pálya. Szerintük az eddig a Tisza által emlegetett alacsonyan függő gyümölcsök nem jelentenek elegendő fedezetet az összes ígéretük betartása mellett a költségvetés számára – ha valóban el szeretnénk érni a maastrichti kritériumokat 2030-ig –, ezért további kiigazításra, például a rezsicsökkentés átalakítására lehet szükség. Jó hír azonban, hogy a nemzetközi trendek az akkumulátorok iránti kereslet növekedése felé mutatnak, ami a hazai gazdaságnak is jelentős hátszelet jelenthet.

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Amundi: a rezsicsökkentéssel nem lehet bemenni az eurózónába
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355 alatt az euró árfolyama

Az euró már 354,5 körül jár, amely 1,5 egységnyi forinterősödést jelent.

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305 - 306 forint között jár a dollár

A dollár 305,7 forint környékén mozog, ez 1,3 egységnyi forinterősödés.

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Kéthavi csúcsa közelében járt a dollár

Kéthavi csúcsa közelében járt a dollár csütörtökön, miután az Öböl-térségben kiújult konfliktusok rontották a kockázatvállalási kedvet. Eközben a japán jen a kritikus 160-as szint körül ingadozott, amelynél a piac már a japán hatóságok esetleges devizapiaci intervenciójára számít.

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Irán szerdán Kuvaitot támadta, a légicsapások megrongálták a kuvaiti repülőteret, és több tucatnyian megsérültek, míg az amerikai hadsereg a Hormuzi-szoros közelében hajtott végre csapásokat. Bár Izrael és Libanon korábban tűzszünetben állapodott meg, az átfogó békemegállapodás továbbra is távolinak tűnik. Ez magasan tartja az olajárakat, és támogatja a biztonságos menedéknek számító dollár iránti keresletet.

A dollár árfolyamát hat főbb devizával szemben mérő dollárindex 99,45 ponton állt, közel az április 7-e óta mért legerősebb szintjéhez.

A dollár menedékdeviza-szerepe ismét felértékelődik" az olajárak és a globális hozamok emelkedésével

– mutatott rá Szim Mo-siong, az OCBC devizastratégája, hozzátéve, hogy bankjuk sávos mozgásra és összességében erős dollárra számít.

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Erősödik a forint

Az euró a 355-ös szint felé tart, a forint közel egy egységgel erősödött csütörtök reggel.

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Felpattanás után bezuhant a boltok forgalma

Áprilisban visszaesett a kiskereskedelmi forgalom a márciusi kiugró növekedést követően: a szezonálisan kiigazított adatok szerint a volumen havi szinten 1,2 százalékkal csökkent. Éves összevetésben ugyanakkor továbbra is növekedés látható, a forgalom volumene naptárhatástól megtisztítva 3,6 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. A korrekció nem jelenti a trend megtörését: a választás elé időzített transzferek és a béremelkedés továbbra is hajtja a fogyasztást. Az üzemanyag-forgalom 9,1, az élelmiszer jellegű vegyes üzletek volumene pedig 5,2 százalékkal bővült éves alapon.

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Felpattanás után bezuhant a boltok forgalma
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Minimális erősödéssel indít a forint reggel

A forint szerdán mérsékelt gyengülést mutatott a vezető devizákkal szemben, a mozgás hátterében azonban elsősorban nem hazai tényezők, hanem a nemzetközi befektetői hangulat romlása állt. A piaci szereplők szerint az iráni–amerikai konfliktus kiéleződése a Perzsa-öböl térségében fokozta a globális kockázatkerülést, ami erősítette a dollár menedékdeviza-szerepét. Ennek következtében a feltörekvő piaci devizák, köztük a forint is nyomás alá kerültek.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Csütörtök reggel

  • az euró 355,9 forinton,
  • míg a dollár 306,6 forint körül

kezdi a napot, ami minimális forinterősödést jelent a szerda esti szintekhez képest.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A befektetők figyelme csütörtökön több fontos makrogazdasági adatra is irányul. Magyarországon a Magyar Nemzeti Bank a hitelintézetek áprilisi összevont mérlegét teszi közzé, míg a Központi Statisztikai Hivatal az áprilisi kiskereskedelmi forgalom alakulásáról közöl adatokat.

Nemzetközi szinten az euróövezet áprilisi kiskereskedelmi statisztikája, valamint az Egyesült Államokban a heti új munkanélkülisegély-kérelmek száma lehet a nap legfontosabb piacmozgató információja.

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A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

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