Erősödik a forint

Kéthavi csúcsa közelében járt a dollár csütörtökön, miután az Öböl-térségben kiújult konfliktusok rontották a kockázatvállalási kedvet. Eközben a japán jen a kritikus 160-as szint körül ingadozott, amelynél a piac már a japán hatóságok esetleges devizapiaci intervenciójára számít.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Irán szerdán Kuvaitot támadta, a légicsapások megrongálták a kuvaiti repülőteret, és több tucatnyian megsérültek, míg az amerikai hadsereg a Hormuzi-szoros közelében hajtott végre csapásokat. Bár Izrael és Libanon korábban tűzszünetben állapodott meg, az átfogó békemegállapodás továbbra is távolinak tűnik. Ez magasan tartja az olajárakat, és támogatja a biztonságos menedéknek számító dollár iránti keresletet.

A dollár árfolyamát hat főbb devizával szemben mérő dollárindex 99,45 ponton állt, közel az április 7-e óta mért legerősebb szintjéhez.

A dollár menedékdeviza-szerepe ismét felértékelődik" az olajárak és a globális hozamok emelkedésével

– mutatott rá Szim Mo-siong, az OCBC devizastratégája, hozzátéve, hogy bankjuk sávos mozgásra és összességében erős dollárra számít.