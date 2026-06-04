Kéthavi csúcsa közelében járt a dollár
Kéthavi csúcsa közelében járt a dollár csütörtökön, miután az Öböl-térségben kiújult konfliktusok rontották a kockázatvállalási kedvet. Eközben a japán jen a kritikus 160-as szint körül ingadozott, amelynél a piac már a japán hatóságok esetleges devizapiaci intervenciójára számít.
Irán szerdán Kuvaitot támadta, a légicsapások megrongálták a kuvaiti repülőteret, és több tucatnyian megsérültek, míg az amerikai hadsereg a Hormuzi-szoros közelében hajtott végre csapásokat. Bár Izrael és Libanon korábban tűzszünetben állapodott meg, az átfogó békemegállapodás továbbra is távolinak tűnik. Ez magasan tartja az olajárakat, és támogatja a biztonságos menedéknek számító dollár iránti keresletet.
A dollár árfolyamát hat főbb devizával szemben mérő dollárindex 99,45 ponton állt, közel az április 7-e óta mért legerősebb szintjéhez.
A dollár menedékdeviza-szerepe ismét felértékelődik" az olajárak és a globális hozamok emelkedésével
– mutatott rá Szim Mo-siong, az OCBC devizastratégája, hozzátéve, hogy bankjuk sávos mozgásra és összességében erős dollárra számít.
Erősödik a forint
Az euró a 355-ös szint felé tart, a forint közel egy egységgel erősödött csütörtök reggel.
Felpattanás után bezuhant a boltok forgalma
Áprilisban visszaesett a kiskereskedelmi forgalom a márciusi kiugró növekedést követően: a szezonálisan kiigazított adatok szerint a volumen havi szinten 1,2 százalékkal csökkent. Éves összevetésben ugyanakkor továbbra is növekedés látható, a forgalom volumene naptárhatástól megtisztítva 3,6 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. A korrekció nem jelenti a trend megtörését: a választás elé időzített transzferek és a béremelkedés továbbra is hajtja a fogyasztást. Az üzemanyag-forgalom 9,1, az élelmiszer jellegű vegyes üzletek volumene pedig 5,2 százalékkal bővült éves alapon.
Minimális erősödéssel indít a forint reggel
A forint szerdán mérsékelt gyengülést mutatott a vezető devizákkal szemben, a mozgás hátterében azonban elsősorban nem hazai tényezők, hanem a nemzetközi befektetői hangulat romlása állt. A piaci szereplők szerint az iráni–amerikai konfliktus kiéleződése a Perzsa-öböl térségében fokozta a globális kockázatkerülést, ami erősítette a dollár menedékdeviza-szerepét. Ennek következtében a feltörekvő piaci devizák, köztük a forint is nyomás alá kerültek.
Csütörtök reggel
- az euró 355,9 forinton,
- míg a dollár 306,6 forint körül
kezdi a napot, ami minimális forinterősödést jelent a szerda esti szintekhez képest.
A befektetők figyelme csütörtökön több fontos makrogazdasági adatra is irányul. Magyarországon a Magyar Nemzeti Bank a hitelintézetek áprilisi összevont mérlegét teszi közzé, míg a Központi Statisztikai Hivatal az áprilisi kiskereskedelmi forgalom alakulásáról közöl adatokat.
Nemzetközi szinten az euróövezet áprilisi kiskereskedelmi statisztikája, valamint az Egyesült Államokban a heti új munkanélkülisegély-kérelmek száma lehet a nap legfontosabb piacmozgató információja.
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