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Minimális erősödéssel indít a forint reggel
Deviza

Minimális erősödéssel indít a forint reggel

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A forint szerdán mérsékelten gyengült a vezető devizákkal szemben, amit elsősorban nem hazai tényezők, hanem az iráni–amerikai konfliktus kiéleződése miatti globális kockázatkerülés okozott. Csütörtök reggel az euró 355,9, a dollár 306,6 forint körül állt, ami minimális forinterősödést jelent a szerda esti szintekhez képest. A nap folyamán a befektetők figyelme több fontos makroadatra irányul: Magyarországon az MNB hitelintézeti mérlegadatai és a KSH kiskereskedelmi statisztikái, nemzetközi szinten pedig az euróövezeti kiskereskedelmi adatok és az amerikai munkanélküliségi kérelmek állnak a fókuszban.

A forint szerdán mérsékelt gyengülést mutatott a vezető devizákkal szemben, a mozgás hátterében azonban elsősorban nem hazai tényezők, hanem a nemzetközi befektetői hangulat romlása állt. A piaci szereplők szerint az iráni–amerikai konfliktus kiéleződése a Perzsa-öböl térségében fokozta a globális kockázatkerülést, ami erősítette a dollár menedékdeviza-szerepét. Ennek következtében a feltörekvő piaci devizák, köztük a forint is nyomás alá kerültek.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Csütörtök reggel

  • az euró 355,9 forinton,
  • míg a dollár 306,6 forint körül

kezdi a napot, ami minimális forinterősödést jelent a szerda esti szintekhez képest.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A befektetők figyelme csütörtökön több fontos makrogazdasági adatra is irányul. Magyarországon a Magyar Nemzeti Bank a hitelintézetek áprilisi összevont mérlegét teszi közzé, míg a Központi Statisztikai Hivatal az áprilisi kiskereskedelmi forgalom alakulásáról közöl adatokat.

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Nemzetközi szinten az euróövezet áprilisi kiskereskedelmi statisztikája, valamint az Egyesült Államokban a heti új munkanélkülisegély-kérelmek száma lehet a nap legfontosabb piacmozgató információja.

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