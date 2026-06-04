Nagyot megy ma a forint

Több mint két egységet erősödött a forint
Az euró ma 353,6 és 356,2 között mozgott, délután 353,8 körül jár, amely több mint 2 egységnyi forinterősödés.
353,6-nál az euró
Az euró majdnem 2,5 egységet gyengült a forinttal szemben, az árfolyama 353,6 körül jár.
304 forintnál jár a dollár
A forint a dollárral szemben közel 3 egységgel erősödött, ez 304 forintos árfolyamot jelent.
Kisebb növekedés, drágább munkaerő - ez az USA mérlege
Az amerikai statisztikai hivataln lefelé módosította az első negyedéves termelékenységi növekedés és felfelé a munkaerőköltség adatokat, miközben az új munkanélküli segélykérelmek száma emelkedett.
354 felé közelít a forint
Minimálisan bár, de az elmúlt percekben is erősödni tudott a forint:
- az euró jegyzése 354,4,
- a dolláré 304,5-ig mérséklődött.
305 alatt a dollár
A dollár 2,5 egységet gyengült a forinttal szemben, az árfolyama 304,6 körül jár.
Amundi: a rezsicsökkentéssel nem lehet bemenni az eurózónába
Sajtótájékoztatót tartott a gazdasági kilátásokról az Amundi Alapkezelő, ahol számos, a konszenzustól eltérő megállapítás is elhangzott: a Hormuzi-szoros lezárása miatti gazdasági helyzet inkább jobb, mint ami jelenleg a hírekből látszik, és az EKB hibát követne el azzal, ha kamatot emelne. Magyarországon jelenleg a kormányváltás utáni kegyelmi időszak tart, a kulcskérdés azonban a hiteles középtávú pálya. Szerintük az eddig a Tisza által emlegetett alacsonyan függő gyümölcsök nem jelentenek elegendő fedezetet az összes ígéretük betartása mellett a költségvetés számára – ha valóban el szeretnénk érni a maastrichti kritériumokat 2030-ig –, ezért további kiigazításra, például a rezsicsökkentés átalakítására lehet szükség. Jó hír azonban, hogy a nemzetközi trendek az akkumulátorok iránti kereslet növekedése felé mutatnak, ami a hazai gazdaságnak is jelentős hátszelet jelenthet.
355 alatt az euró árfolyama
Az euró már 354,5 körül jár, amely 1,5 egységnyi forinterősödést jelent.
305 - 306 forint között jár a dollár
A dollár 305,7 forint környékén mozog, ez 1,3 egységnyi forinterősödés.
Kéthavi csúcsa közelében járt a dollár
Kéthavi csúcsa közelében járt a dollár csütörtökön, miután az Öböl-térségben kiújult konfliktusok rontották a kockázatvállalási kedvet. Eközben a japán jen a kritikus 160-as szint körül ingadozott, amelynél a piac már a japán hatóságok esetleges devizapiaci intervenciójára számít.
Irán szerdán Kuvaitot támadta, a légicsapások megrongálták a kuvaiti repülőteret, és több tucatnyian megsérültek, míg az amerikai hadsereg a Hormuzi-szoros közelében hajtott végre csapásokat. Bár Izrael és Libanon korábban tűzszünetben állapodott meg, az átfogó békemegállapodás továbbra is távolinak tűnik. Ez magasan tartja az olajárakat, és támogatja a biztonságos menedéknek számító dollár iránti keresletet.
A dollár árfolyamát hat főbb devizával szemben mérő dollárindex 99,45 ponton állt, közel az április 7-e óta mért legerősebb szintjéhez.
A dollár menedékdeviza-szerepe ismét felértékelődik" az olajárak és a globális hozamok emelkedésével
– mutatott rá Szim Mo-siong, az OCBC devizastratégája, hozzátéve, hogy bankjuk sávos mozgásra és összességében erős dollárra számít.
Erősödik a forint
Az euró a 355-ös szint felé tart, a forint közel egy egységgel erősödött csütörtök reggel.
Felpattanás után bezuhant a boltok forgalma
Áprilisban visszaesett a kiskereskedelmi forgalom a márciusi kiugró növekedést követően: a szezonálisan kiigazított adatok szerint a volumen havi szinten 1,2 százalékkal csökkent. Éves összevetésben ugyanakkor továbbra is növekedés látható, a forgalom volumene naptárhatástól megtisztítva 3,6 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. A korrekció nem jelenti a trend megtörését: a választás elé időzített transzferek és a béremelkedés továbbra is hajtja a fogyasztást. Az üzemanyag-forgalom 9,1, az élelmiszer jellegű vegyes üzletek volumene pedig 5,2 százalékkal bővült éves alapon.
Minimális erősödéssel indít a forint reggel
A forint szerdán mérsékelt gyengülést mutatott a vezető devizákkal szemben, a mozgás hátterében azonban elsősorban nem hazai tényezők, hanem a nemzetközi befektetői hangulat romlása állt. A piaci szereplők szerint az iráni–amerikai konfliktus kiéleződése a Perzsa-öböl térségében fokozta a globális kockázatkerülést, ami erősítette a dollár menedékdeviza-szerepét. Ennek következtében a feltörekvő piaci devizák, köztük a forint is nyomás alá kerültek.
Csütörtök reggel
- az euró 355,9 forinton,
- míg a dollár 306,6 forint körül
kezdi a napot, ami minimális forinterősödést jelent a szerda esti szintekhez képest.
A befektetők figyelme csütörtökön több fontos makrogazdasági adatra is irányul. Magyarországon a Magyar Nemzeti Bank a hitelintézetek áprilisi összevont mérlegét teszi közzé, míg a Központi Statisztikai Hivatal az áprilisi kiskereskedelmi forgalom alakulásáról közöl adatokat.
Nemzetközi szinten az euróövezet áprilisi kiskereskedelmi statisztikája, valamint az Egyesült Államokban a heti új munkanélkülisegély-kérelmek száma lehet a nap legfontosabb piacmozgató információja.
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