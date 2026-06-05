Bivalyerős adatok jöttek Amerikából, megbillent a forint

A kirobbanó adatok után az EURUSD mozgást a forint is lekövette, a hazai deviza 354,8-as szinten mozog az euróval szemben.

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A dollárért pedig 305,6 forintot kell adni.