Csúnyán elhasalt a forint péntek estére

Az amerikai két éves államkötvény hozama egy jó proxyja a nagyjából egy évvel később várható kamatnak. Az adat után rögtön emelkedésnek is indult, közel 10 bázispontot emelkedett. Ha még kicsit emelkedik, akkor egy fél kamatemelés beárazódásáról beszélhetünk.

Erős reálgazdaság és majdnem 4% körüli és emelkedő infláció mellett, mondjuk nem is kell meglepődni ezen.