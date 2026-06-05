Csúnyán elhasalt a forint péntek estére

Nagyot ugrott a dollár
Az euró-dollár árfolyam is megmozdult a kedvező amerikai makroadatokra, melyek kamatemelést vetíthetnek előre a tengerentúlon. A keresztárfolyam 1,153-ig esett, ami 0,7%-kal alacsonyabb a tegnapinál.
Beragadt gyenge szinten a forint
Kora este 356 közelében járt az euró jegyzése, ami 0,55%-os forintgyengülést jelentett csütörtök estéhez képest. A dollár árfolyama közben 308,6-ig emelkedett.
355 felett
Délután 5 órához közeledve 355,6 körül alakul az euró/forint.
5% felett a 30 éves amerikai államkötvény hozama
Az adat után nem csak a hozamgörbe rövid vége ugrik, hanem a hosszabb lejáratú államkötvényhozamok is. A 30 éves amerikai államkötvény hozama újra 5% felett van az adat után.
Már ugranak is az amerikai kamatvárakozások
Az amerikai két éves államkötvény hozama egy jó proxyja a nagyjából egy évvel később várható kamatnak. Az adat után rögtön emelkedésnek is indult, közel 10 bázispontot emelkedett. Ha még kicsit emelkedik, akkor egy fél kamatemelés beárazódásáról beszélhetünk.
Erős reálgazdaság és majdnem 4% körüli és emelkedő infláció mellett, mondjuk nem is kell meglepődni ezen.
Ha a történelem ismétli önmagát, megvan, mikor kapitulálhat a részvénypiac
Rekordot rekordra halmoz az amerikai tőzsde, a felszín alatt azonban egyre több jel utal arra, hogy küszöbön állhat egy nagyobb esés. A Hormuzi-szoros gyakorlatilag zárva van, a fizikai gazdaság, valamint az áru- és kötvénypiacok pedig a napnál is világosabban üzenik, hogy valami nagy dolog van készülődőben. A részvénypiacok azonban a történelem során csak ritkán reagáltak azonnal a világgazdasági sokkokra, általában valami másodlagos események hatására kezdenek esni a piacok. Elemzésünkben azt vizsgáltuk meg, hogy a korábbi tapasztalatok alapján várható-e ilyen fordulat, és ha igen, mi hozhatja el.
355 felett
Nincs vége az esésnek, már 355,2 felett jár az euró/forint kurzus.
Esik a forint
A kirobbanó adatok után az EURUSD mozgást a forint is lekövette, a hazai deviza 354,8-as szinten mozog az euróval szemben.
Az első, szokásos csapkodó reakcióban a forint megütötte új sokéves csúcsát, és utána fordult vissza. Eddig 353,28 volt a négyéves eurómélypont, most meg leszúrt egy pillanatra 353,048-ig.
A dollárért pedig 305,6 forintot kell adni.
Szakad le az EURUSD
Az euró/dollár 1,16-ig esett az amerikai adatok után.
Olyan erős az amerikai gazdaság, hogy jöhet a kamatemelés
Nagyot bővült az amerikai nem-mezőgazdasági álláshelyek száma, de lassult a bérdinamika, miközben a munkanélküliségi ráta nem változott, maradt 4,3%-on. Az ISM beszerzésimenedzser-indexek, az ADP és a mai adatok is egyaránt afelé mutatnak, hogy az amerikai gazdaság kirobbanó formában van, ahol viszont az infláció egyre nagyobb probléma. Ezután az amerikai jegybankon, pontosabban annak új elnökén a világ szeme, hogy vajon kamatemeléssel reagál-e a jegybank a mostani helyzetre.
Nincs mozgás
Délután 354,26 körül alakul az euró/forint kurzus, vagyis nincs elmozdulás az árfolyamban.
Hamarosan, 14:30-kor érkeznek az Egyesült Államokból a friss munkaerőpiaci adatok, amelyek a nap legfontosabb nemzetközi adatai.
Teljes az európai GDP-rangsor, a középmezőnybe csúszott vissza Magyarország
Görögország és Luxemburg adatközlésével ma teljessé vált az európai uniós 2026. első negyedéves GDP-növekedési rangsora. A magyar gazdaság teljesítménynövekedése az első negyedévben a jobbak közé tartozott, de az egy évre visszatekintő GDP-növekedés - hiába hozott végre hosszú idő után négy egymást követő negyedév kisebb-nagyobb bővülést - így is csak az uniós középmezőnyre volt elég. Az első negyedéves növekedési rangsor abszolút nyertese Dánia, de erős gazdasági dinamikával rendelkezik Málta, Lengyelország, Szlovénia és Ciprus is. Az uniós és euróövezeti tagországok átlagos növekedése nagyot csökkent az előzetesen publikált adatokhoz képest - ez főként a külföldi nagyvállalatok elszámolásai által torzított ír GDP visszaesésnek köszönhető.
Visszafordult a forint
Délhez közeledve visszarendelték a startvonalra a forintot. Az euró/forint kurzus 354,3-as szintnél jár.
Stabil a forint
Délelőtt 353,8-as szinten mozog az euró/forint kurzus, vagyis érdemi mozgást nem látunk.
Kapaszkodik a forint, ma ítéletet mondanak Magyarországról
Péntek reggel 353,7-es euró/forint kurzust látunk, ami 0,15%-os erősödést jelent a hazai deviza szempontjából.
A dollárral szemben 304,5-nél jár a kurzus, ez 0,2%-os felértékelődést jelent.
Pénteken sűrű nap lesz:
- az MNB közzéteszi a májusi devizatartalékok alakulását,
- a KSH publikálja az áprilisi ipari termelési adatot,
- este pedig a Fitch Ratings vizsgálhatja felül Magyarország hitelminősítését.
Délelőtt 10 órakor pedig kormányszóvivői tájékoztatón ismerhetjük meg a tegnapi kormányülés döntéseit.
Nemzetközi oldalon az euróövezeti első negyedéves GDP második becslése, valamint az amerikai munkaerőpiaci jelentés lesz a hét legfontosabb eseménye: délután érkeznek a májusi átlagos órabérek és a nem mezőgazdaságban dolgozók foglalkoztatottsági adatai.
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