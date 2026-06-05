Kapaszkodik a forint, ma ítéletet mondanak Magyarországról

Péntek reggel 353,7-es euró/forint kurzust látunk, ami 0,15%-os erősödést jelent a hazai deviza szempontjából.
A dollárral szemben 304,5-nél jár a kurzus, ez 0,2%-os felértékelődést jelent.
Pénteken sűrű nap lesz:
- az MNB közzéteszi a májusi devizatartalékok alakulását,
- a KSH publikálja az áprilisi ipari termelési adatot,
- este pedig a Fitch Ratings vizsgálhatja felül Magyarország hitelminősítését.
Délelőtt 10 órakor pedig kormányszóvivői tájékoztatón ismerhetjük meg a tegnapi kormányülés döntéseit.
Nemzetközi oldalon az euróövezeti első negyedéves GDP második becslése, valamint az amerikai munkaerőpiaci jelentés lesz a hét legfontosabb eseménye: délután érkeznek a májusi átlagos órabérek és a nem mezőgazdaságban dolgozók foglalkoztatottsági adatai.
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