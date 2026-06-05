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Kapaszkodik a forint, ma ítéletet mondanak Magyarországról
Deviza

Kapaszkodik a forint, ma ítéletet mondanak Magyarországról

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Erősödéssel kezdi a napot a forint péntek reggel. Ma több adat is érkezik, illetve este a Fitch Ratings vizsgálhatja felül Magyarország hitelminősítését.

Péntek reggel 353,7-es euró/forint kurzust látunk, ami 0,15%-os erősödést jelent a hazai deviza szempontjából.

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A dollárral szemben 304,5-nél jár a kurzus, ez 0,2%-os felértékelődést jelent.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Pénteken sűrű nap lesz:

  • az MNB közzéteszi a májusi devizatartalékok alakulását,
  • a KSH publikálja az áprilisi ipari termelési adatot,
  • este pedig a Fitch Ratings vizsgálhatja felül Magyarország hitelminősítését.

Délelőtt 10 órakor pedig kormányszóvivői tájékoztatón ismerhetjük meg a tegnapi kormányülés döntéseit.

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